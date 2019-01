Escucha las noticias de las 12:00 (11/01/2019)

este frío José Antonio Jason sin qué tal buenos con mucho frío supongo en Valladolid aunque como hoy no estás en el estudio pues esto no parece a tenemos ahora mismo el termómetro veintidós grados centígrados que lo sepan los oyentes no ha perdido totalmente hay diecisiete dieciocho dieciséis

la crónica del día pasa por los presupuestos el Consejo de Ministros aprobará las cuentas públicas de este año el proyecto de cuentas públicas que serán decisivas para la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa ya que el Gobierno sigue sin tener garantizado que vayan a salir adelante en el Congreso porque los independentistas catalanes no comprometen su respaldo y en Andalucía la todavía presidente en funciones Susana está compareciendo ahora mismo en rueda de prensa para anunciar sus planes al frente de la oposición ante el debate de investidura del popular Moreno Bonilla la próxima semana Susana Díaz asegura que al frente del PSOE andaluz quiere garantizar que no se produzca un recorte de derechos sociales en esa comunidad ante el Gobierno formado por lo de los partidos derecha y ha subrayado que en sus planes inmediatos figura mantenerse en primera línea política en Andalucía

así es el juzgado número cuarenta y ocho de Madrid señala en su auto que no sean perpetrado ni el delito de prevaricación y de malversación eso sí todo el procedimiento administrativo de adjudicación de esas viviendas públicas tiene varias irregularidades pero ninguna llega al terreno penal sobre Ana Gomendio y Juan Van Halen exaltos cargos de los gobiernos de Ignacio González el juez estima que no se ha detectado tampoco ninguna relación económico financiera con ninguna de las entidades que se quedaron con esos inmuebles Van Halen tuvo que dimitir como director general de la vivienda del Ministerio de Fomento a raíz de esta investigación murió

Voz 0824

06:31

la AVT rechacen el acercamiento a Euskadi el etarra Sergio Polo asegura que no se ha comunicado a las víctimas y que es un preso con delito de sangre que no ha mostrado arrepentimiento según Interior no se comunicó porque no se puede violar la ley de protección de edad