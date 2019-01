SER Deportivos La Rioja: 'Un partido con banda sonora'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 3 00:19 Javier Cerdeño claro

Voz 0250 00:23 hola qué tal es tiempo de información deportiva pero en enclave riojana eh que no todo va a ser Barça o Madrid por delante tenemos cuarenta minutos para traernos toda la actualidad deportiva riojana que siendo viernes nos ayudará a saber de quiénes juegan y contra quiénes juegan nuestros equipos venga que hace frío pero no tanto así que un poco de cuchara ahora a la hora de la comida nos tapamos hasta las orejas y seguimos con la radio puesta que es gratis ida calor y además encima es viernes y recuerda siempre puedes participar en SER Deportivos La Rioja tu opinión es importante para nosotros

el deporte es opinión y queremos contar con tu opinión si quieres participar en SER Deportivos La Rioja ya no puedes hacer en el número de whatsapp seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

déjanos una nota de voz y ayúdanos a hacer los deportes de Radio Rioja tu opinión cuenta en el seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

Voz 0250 01:30 y como siempre hacemos arrancamos haciendo los deberes con los titulares más destacados del fin de semana

Voz 0250 01:44 la Unión Deportiva Logroñés arranca la segunda vuelta del campeonato tras su victoria ante el Racing de Santander y lo hará en Las Gaunas donde está obligada a sumar la mayoría de los puntos para tratar de recortar diferencias con los cuatro equipos que ahora mismo ocupan puestos de play off de ascenso lo hará tras una semana de trabajo donde el foco ha estado puesto en las numerosas lesiones los últimos en caer ya lo sabes han sido Rayco año los focos han estado opuestos en la baja en las bajas definitivas de mini Borja Sánchez hilos bajo los focos han estado puestos sobre el fichaje de Iñaki Sáenz que dijo en su presentación estar listo para jugar ya mañana sábado en Las Gaunas ante la Cultural de Durango veremos qué decisión final toma mañana Sergio Ramos

Voz 4 02:23 Miguel bueno puede puede tener opciones vamos a terminar mañana a la sesión nosotros evidentemente más mascando un poco el once a lo largo de la semana en función de lo que de todo de cómo está cada uno individualmente de cómo está el equipo de lo que necesitamos respecto al eh el rival Mañanes cuando ya terminaremos de decidir pero tiene opciones como todos porque vienen bueno

Voz 2 02:43 la forma entre noto la semana con los otros asuntos

Voz 4 02:47 tratamos como uno más en ese hombre eh seis meses sin competir evidentemente se notan en el aspecto futbolístico pero Ñ aquí en el aspecto físico me preocupa menos porque es un jugador con unas capacidad física extraordinarias yo me acuerdo cuando jugaba con él que venían pretemporada parecía que llevaba ya dos meses entrenando sea que

Voz 7 03:07 esto no me preocupa aparte ya está entrenando con el Calahorra un buen nivel parte de la a nivel individual también eso no me gusta pero coger las sensaciones de fútbol evidentemente no no creo que ojalá que podamos ver al mejor Iñaki pero hay que darle un tiempo para que sea te para que se adapte a los compañeros para que vuelva recobre

Voz 4 03:23 dar esas esas sensaciones de de futbolista pero bueno e ya te digo que que nosotros contamos con él para este partido y ya veremos si tomamos la decisión de que inició no

Voz 8 03:54 pues sí la verdad es que el equipo está está con la moral muy alta si un partido que nos ha dado mucha vida aunque ya la teníamos pero estamos muy contentos de la victoria el otro día bueno creo que en esta en esta Liga todos los equipos son fuertes ya lo demostraron en la primera vuelta bueno jugar igual que que el sábado pasado y a conseguir los tres puntos

Voz 0250 04:16 el Calahorra arrancará esta segunda vuelta del campeonato en uno de esos campos donde hay que tener una enorme capacidad de adaptación si se quieren sumar los tres puntos el Calahorra Visita Riche para jugar contra el Amorebieta los rojillos suman en la actualidad veinticinco puntos una buena puntuación porque en los cuarenta y cinco se suele situar la salvación aunque todo apunta a que el asunto este año saldrá algo más barato en este grupo dos los rojillos juegan el sábado a las cuatro y media de la tarde y así llega este inicio de la segunda vuelta el equipo de Miguel Sola

Voz 9 04:47 bueno pues con con las ganas de devolver a intentar ganar el partido donde el contrario está muy necesitado y ellos eh van a jugar a una intensidad altísima en su campo y yo estoy viendo los el domingo pasado y la verdad es que va a ser un rival complicado no será el equipo está yo creo que que preparado y capacitado para para poder estar el partido intenta sacar los tres puntos

Voz 0250 05:18 el Amorebieta es un conjunto que viene de perder así como sabéis está cambiando muchas cosas para la guerra para lograr la salvación así valor a su rival insiste Miguel Sola

Voz 9 05:29 a ver para conocer los un poquito más es saber qué qué tipo de juego hacen jugadores tienen eh pero juegan en campo distinto eh campo de ellos es más pequeñito más irregular eh

Voz 10 05:42 Juan cambios de sistema de juego veremos mañana que es lo que hacen es igual jugando otra vez con con cuatro atrás

Voz 9 05:47 pero la verdad es que ellos eh últimamente han cambiado la forma de jugar y así les ha ido más o menos bien está en los Mino casado eh hay unos sin vamos a encontrar un equipo sobre todo de de mucha entrega mucha pelea a disputa eh muy agresivo con lo cual tenemos que ir preparados

Voz 0250 06:09 llega a este partido el Calahorra con los fichajes de Emilio de Regino que ha sido hoy presentado de Sergio Benito que de Sergio Benito que fue presentado a mitad de semana ir estos tres jugadores sin duda están aumentando la competencia en los entrenamientos la ha dicho esta misma semana esta misma mañana Miguel Solano

Voz 9 06:25 ves que en cada entrenamiento hay más competencia no y eso es bueno cuando ves que hay jugadores que en cualquier momento pueden pueden jugar pues al final que está al lado tiene que espabilar un poquito más y eso no cabe duda de que ayuda al equipo a a poder ser

Voz 0250 06:45 enfrente estará el Amorebieta en puestos de descenso con dieciséis puntos nueve menos que los riojanos un Amorebieta que arrancó la pretemporada con problemas económicos que hizo un equipo muy alejado probablemente del estilo aguerrido habitual de los New Riche se está tratando de reformar en la medida de sus posibilidades en este mercado de invierno para salir cuanto antes del pozo aunque lo cierto es que da la sensación de que lo va a tener difícil nuestro experto en fútbol vizcaino nos presenta al Amorebieta buenas tardes de Dani García

Voz 3 07:13 muy buenas tardes surgió un amor

Voz 0301 07:15 la dieta que empezó con problemas y que sigue con problemas y que en todo esto anda cambiando de discurso constantemente como vas hasta Amorebieta

Voz 11 07:23 esto ahora darnos ser más directo hiciera lo que era el año pasado ha citado a oye luego que de Amorebieta llamarían Soberón un joven jugador cántabro fragmentada recortarse durante el pasado mes de diciembre deberán salir del descenso tras ganar sucesivamente al Barakaldo en casa la Cultural de Durango en en Tavira

Voz 3 07:42 la última a caer era

Voz 0301 07:45 pues todos sabemos que además es un campo interno de juego al que hay que adaptarse sido sí es cierto que el Calahorra lleva varios jugadores que saben conocen perfectamente Riche como Ubis Adrien Goñi como bueno Morgado efectivamente futbolistas que saben lo que es jugar en el Ritz

Voz 11 08:04 totalmente pero el Calahorra tiene que salir muy intenso no quiere despistes porque del Amorebieta está bajo cero en casa es muy fuerte ya lo vimos con el Racing de Santander une plantó bastante cara este incluso mereció mejor resultado de acabó teniendo uno tres pero dio carta puntual

Voz 0250 08:19 pues Dani García hasta aquí el repaso al Amorebieta no te digo adiós sino un hasta luego porque hablaremos en unos minutos de la Cultural de Durango rival de la Unión Deportiva Logroñés enseguida volvemos a contactar

Voz 12 08:31 luego torneo

Voz 0250 08:34 el EDF Logroño se enfrenta este domingo a un reto gigante visita Las Gaunas el domingo el mejor equipo de España y una de las referencias a nivel europeo en el fútbol femenino Se trata del Atlético de Madrid actual líder de la máxima categoría del fútbol español el reto es competir en caso de sumar la verdad que celebrarlo como un éxito histórico pero será difícil la ahora tampoco es la mejor el domingo a las dos de la tarde mal ahora pero la tele manda manda Venevisión que ofrecerá el partido en abierto para todos los telespectadores anima eso sí Héctor Blanco técnico del EDF Logroño los aficionados a que acudan al estadio a ver un gran espectáculo

Voz 0250 10:18 la riojana son actualmente antepenúltima Se están atravesando una serie de partidos muy complicados y además de forma seguida contra los mejores equipos del torneo están siendo competitivas pese a no sumar puntos y esperan pronto comenzar a jugar contra los equipos de su Liga para lograr los puntos necesarios para salvar la categoría cuanto antes ya lo sabéis el domingo a las dos de la tarde es uno de los mejores equipos del continente visita Las Gaunas gracias al EDF Logroño luego charlaremos con Antonio Corral pero antes os recordamos que el sábado sólo se juega un partido en Tercera División en Murillo donde jugará la SD ir el domingo el resto de la jornada donde destacan por encima del resto ese Varea Yagüe y el Arnedo Náxara en la primera jornada de esta segunda vuelta ir regresa competición que más éxitos ha atraído históricamente al deporte riojano a nivel nacional regresa por tanto la Liga Iberdrola de Voleibol donde el minis de y de Logroño es es líder destacado de la competición mientras que los Haro ocupa la séptima posición es decir la mitad de tabla las de Logroño reciben en Lobete mañana sábado a las siete de la tarde al Cajasol hielos al Haro Rioja Voley viaja hasta Elche para medirse al ese de granadas también mañana sábado pero a las ocho de la tarde

Voz 0250 11:57 esta mañana nos hemos enfrentado al

Voz 0301 11:59 el digo de saber que el tiempo pasa y de que hay genios que se cansan de serlo Ennio Morricone con sólo noventa años ha decidido jubilarse por suerte lo hará con una serie de conciertos para ir despidiéndose del personal

Voz 16 12:16 E imagino que ellos preguntaré qué narices tiene que ver esto el deporte riojano pues absolutamente nada pero la música es esencial en la radio y nada mejor que acompañarla previa de este Unión Deportiva Logroñés Durango con las obras de este genio para comprobar además como un partido de los grillos de esta segunda B ambientada

Voz 0250 12:34 las creaciones de un genio se elevará esto a niveles superiores que al final es de lo que se trata

Voz 17 12:46 homenaje a Morricone y la previa de este partido arrancó el pasado sábado con la victoria ante el Racing de Santander

Voz 0250 12:53 la banda de La Guindalera se acompañó musicalmente seguro de El bueno el feo y el malo se dejaron barba de cinco días se pusieron gallitos se subieron se vinieron arriba fueron los más duros del lugar

Voz 3 13:14 para con los justos por las numerosas bajas superar al mejor equipo de la Segunda B

Voz 0250 13:25 la Unión Deportiva Logroñés ganó al Racing de Santander para recuperar fuerza energía después de diciembre sin victorias el equipo anímicamente ha recibido un espaldarazo importante pero no sería la primera vez que este equipo se deja ir después de hacer algo importante así que deben seguir con ese reflejo cruel de afrontar cada partido de fútbol como si fuera el último porque enfrente estará a la Cultural de Durango un equipo en puesto de descenso motiva menos es verdad pero los tres puntos esto es indiscutible vale lo mismo el equipo necesita de la más alta intensidad para ganar a los vizcaínos no hay margen de error los pistoleros en las películas del salvaje Oeste nunca fallan mientras que los rivales ya los veis asustados miran a través de los visillos de sus ventanas ganar para que siga siendo así Sergio Rodríguez lo sabe hay que meter

Voz 3 14:22 teniendo hay que ganarse el respeto

Voz 4 14:26 pero lo que tenemos claro es que vamos a ir a por el partido desde el principio vamos a ir a por el partido independiente alineación pero tenemos claro que que para nosotros esos puntos son fundamentales y que tenemos que apretar desde el propio para ir a conseguir el paro

Voz 0250 14:48 dejamos atrás la deliciosa banda sonora del bueno el feo y el malo ibamos a otra de las obras de arte de Ennio Morricone La muerte tenía un precio porque no se me ocurre mejor ambientación para el asunto

Voz 19 15:01 lo más reseñable de esta semana partido las villas

Voz 0250 15:05 esas lesiones

Voz 20 15:10 a ver

Voz 21 15:17 ah

Voz 0250 15:19 a esto nos suena el asunto de las lesiones de la Unión Deportiva Logroñés que sin duda ha marcado esta semana de entrenamientos y que está marcando prácticamente toda la temporada cayó el sábado Rayco cayó el martes el niño siguen en el dique seco paredes Arnedo Olaetxea Santamaría Alí y los mencionados anteriormente Rayco ñoño además no están aún a pleno rendimiento ni Marcos André ni tampoco Miguel Santos regresa para este partido en plenitud de condiciones después de la gripe Ander Vitoria yp parece que Andy Rodríguez a pesar de un leve catarro esta también al cien por cien además Sergio podrá contar con Iñaki veremos sienta como titular ante la baja de ensueño con una semana de entrenamiento o apuesta por darle minutos en el segundo tiempo el asunto era lesiones ha preocupado esta semana a todo el mundo ha sido el asunto central más allá del rival de esta de esta semana de este próximo sábado hallar una explicación a tanto infortunio hasta trece futbolistas han tenido pronto más físicos e el asunto más grave es que tres de ellos han recaído en sus respectivas lesiones así que nos hemos preocupado toda esta semana en preguntar a los protagonistas a los jugadores al técnico al director deportivo John los ponemos todos juntos para que os hagáis cargo el sentir de la plantilla en relación a esta lamentable circunstancia de las lesiones constante

Voz 23 16:52 es cierto que que ha habido de todo desde es un es por por mala suerte o fortuitas se pero también ha habido lesiones musculares pues entendemos que tenemos que que valorar el el motivo por el que están ocurriendo estas lesiones intensas e solucionarlo hoy Ike no se vuelvan a producir más que las normales que concurren todos los equipos

Voz 4 17:16 sabemos eh ya te digo yo hay hay cuatro cinco lesiones que son situaciones fortuitas esas yo creo que es un punto alto de mano yo creo que es mala suerte sin más

Voz 24 17:28 para mi gran parte es casualidad no yo creo que el trabajo que se va haciendo cada este yo me en cuanto a la prevención y demás

Voz 4 17:39 hombre creo que no estamos teniendo mucha suerte con las lesiones pero bueno eso al final

Voz 8 17:43 pues no depende de jugador creo que todos nos cuidamos para para no tener lesiones nunca este año yo creo que estamos siguiendo muy mala suerte en esos

Voz 0250 17:58 has escuchado acarrean Lasheras a Sergio Rodríguez a Miguel Martínez de Corta y a Juan Iglesias mala suerte a verla ahí la sin duda como las meigas pero tampoco ocultan en el club que se puede y se debe hacer un mejor trabajo en lo físico para ser un equipo cada día más profesional y no están hablando de cambios en este en este preciso momento pero son conscientes de esa realidad vas a escuchar hablar de esta situación a Sergio Rodríguez Carlos Lasheras

Voz 4 18:23 poco a poco me imagino que que aspectos como esos pues se irá mejorando

Voz 23 18:30 es importante profesionalizar los clubes en todos los aspectos tanto en el servicio médico en el servicio de Osaka en los técnicos en en en instalaciones a muchas otras cosas que que yo creo que hay que hay que profesionalizar las normas a que bueno porque lleva todo lleva su tiempo y su momento

Voz 3 18:49 las lesiones en este caso tienen un precio poco a poco Sergio Caneda a uno de los pistoleros más

Voz 0250 19:00 eso es al otro lado de Las Gaunas muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos La Rioja

Voz 23 19:04 hay muy buenas tardes un saludo a todos

Voz 0250 19:07 mana que no la prometimos felices por el asunto de la victoria ante el Racing de Santander que eso no se nos puede olvidar con el segundo partido en Las Gaunas este sábado a las siete de la tarde pero que ha venido también poniendo sobre la mesa la cuestión de las lesiones cayeron Rayco el sábado y el martes Icon los justos a seguir compitiendo por estar en ello

Voz 23 19:27 así es una plaga de lesiones que está asolando la Unión Deportiva Logroñés esta temporada que tampoco es un hecho aislado porque hay que recordar que temporadas anteriores también este equipo arrastró muchos problemas físicos y bueno pues que hay que sobreponerse hay que buscar la solución que es en lo que parece ser que está ocupado y preocupado del club y ojalá la encuentren cuanto antes no porque creo que que limita mucho las posibilidades de Sergio a la hora de confeccionar un once limita las posibilidades de buscar revulsivos cuando un partido se pone cuesta arriba llegados a este punto de la temporada es necesario que todos que todos empiezan a aportar ya suma

Voz 0250 20:03 indudablemente con los que están hay que ganar a la Cultural de Durango no hay excusas Se trata de ganar todo en Las Gaunas y tratar de sumar fuera

Voz 23 20:10 así es la cultura de Durango que es un equipo bueno que ocupa la penúltima posición que que está arrastrando los problemas clasificatorios está pagando el peaje que decimos de

Voz 25 20:19 el es de los recién ascendidos que

Voz 23 20:22 fuera de casa le cuesta mucho sacar puntos que sólo ha ganado en Torrelavega

Voz 26 20:25 hay que decir que tenemos que conseguir que esa estadística semanal

Voz 23 20:27 Nahr ganando este sábado a los vizcaínos

Voz 3 20:31 Sergio Caneda gracias por disparar aquí en la SER menos a vosotros un abrazo

Voz 0250 20:37 a partir de Sergio Caneda nos vamos alejando del asunto de las lesiones nos vamos introduciendo en los que acaban de llegar hice bien un te Mazo otro de Morricone realmente extraordinario porque siempre cualquier fichaje lo observamos a través de la mitad

Voz 27 20:53 de de un niño un fichaje siempre nuestro paraíso

Voz 28 20:58 sí

Voz 29 21:00 no

Voz 0250 21:03 eh

Voz 30 21:05 y y

Voz 29 21:07 eh eh

Voz 23 21:14 el y su camino hacia

Voz 0250 21:16 el paraíso como Cinema Paradiso al haber logrado cerrar las bajas por bajo rendimiento de Begin y Borja Sánchez la primera abierto las puertas del cielo a Iñaki Sáenz un jugador de superior categoría que ya está en disposición no está a disposición del técnico por fin otro lateral zurdo en el equipo que ha sido un trauma durante esta primera vuelta del campeonato por la baja ya recordaréis de Jaime paredes Flaño ha cumplido la verdad la pena es que ahora se ha caído también ñoño pero la banda izquierda tiene una pinta

Voz 27 21:44 fantástica eso sí cuando todos están sanos

Voz 0250 21:52 la baja de Borja Sánchez permite fichar con relativa tranquilidad porque el equipo ahora cuenta con una ficha senior que sin duda como visteis ayer en SER Deportivos La Rioja Carlos Lasheras

Voz 27 22:02 tiene intención de ocupar un paraíso vaya soñemos

Voz 31 22:06 no

Voz 0250 22:15 reforzar el equipo con movimientos acertados para dar ese salto de calidad definitivo para estar al menos entre los cuatro primeros hay tiempo hay margen esperemos que haya también ilusión como ese niño que aprendió a amar el cine desde la más tierna infancia ibamos dejando atrás el paraíso porque la segunda B está lejos de serlo eh es un fastidio continuo lo sabemos cuesta ganar a todo el mundo una barbaridad así que siempre hay que ponerse modo épico independientemente del rival hay que ser héroes en cada partido

Voz 19 23:10 también cuando como para

Voz 0250 23:11 Sara mañana tienes la obligación y la responsabilidad de tenerlo que hacer eso de ganar y ganar y volver a ganar visita Las Gaunas a las siete de la tarde la Cultural de Durango que con quince puntos penoso

Voz 16 23:21 mismo en la tabla es un equipo con una filosofía muy

Voz 33 23:24 concreta que ascendió y que no se ha vuelto loco que sigue casi con los mismos jugadores que en su ascenso a Segunda B

Voz 0250 23:30 poblada pasada les da para competir como demostró en su debut liguero en en agosto ante la Unión Deportiva Logroñés en Durango aquel empate a cero encendió las alarmas blanquirroja imagino que os tenemos que recordar un imagino que nos tenemos que recordar este partido aunque por si acaso lo hacemos el colista es el Vitoria e hice le ganó en Las Gaunas en el tiempo de descuento con tanto de Boadilla la salida de un córner esto es para Héroes

Voz 16 24:03 conoce muy bien a la Cultural de Durango Dani García al que le damos de nuevo la bienvenida

Voz 0250 24:08 tuvo La Rioja muy buenas tardes hola buenas tardes

Voz 3 24:11 una cultura de Durango que te decía

Voz 0250 24:13 filosofía muy concreta

Voz 11 24:15 efectivamente la filosofía que tienen es similar a la del Atlético digamos jugaban con Pacos sobre todo vizcaino de la zona lo que lo han mantenido totalmente solo han incorporado a cuatro jugadores de lo cual es que queramos York Amorrortu excavar vienen del Baskonia para que tenga una idea de la contra el Athletic siempre tienen a la misma idea intentan conseguir beneficios de su entorno cercano

Voz 0250 24:41 aún así evidentemente la Unión Deportiva Logroñés es superior debe sacar adelante este partido

Voz 11 24:45 sí sobre todo porque la zona de play off está poniendo muy caras no he terminado la primera vuelta lo lo debemos que ya tiene treinta y cinco puntos crecí la trasera apelamos al final es que la gente Doña tendrá que hacer una segunda vuelta de por lo menos treinta y cinco treinta y siete para tener opciones

Voz 0250 25:03 pues Dani García gracias por atender hoy en doble ocasión la llamada de Radio Rioja de la Cadena SER

Voz 34 25:09 bueno cargados hasta luego

Voz 19 25:12 ya sabes que este partido lo poder

Voz 16 25:14 a escuchar en Radio Rioja en el mil ciento setenta y nueve de la onda media en la aplicación móvil

Voz 33 25:18 de la Cadena SER Si la enlaces con Radio Rioja y también a través de tres W punto Radio Rioja punto es desde donde

Voz 0250 25:23 LLeras en el dispositivo que tú elijan el fútbol riojano siempre en la SER

Voz 0250 28:20 abrimos página polideportiva en este capítulo de SER Deportivos La Rioja con esta musiquita que Llanos nos invita y nos dice de que vamos a hablar dejamos

Voz 0301 28:33 Jairo Morgan muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos La Rioja muy buenas y feliz año todos salud para todos efectivamente ayer jueves partidos de la final del torneo de Navidad de embalajes Blanco que aunque no lo parezca la Navidad acabó ayer

Voz 43 28:51 bueno la verdad es que un un torneo muy bonito de varios

Voz 44 28:54 PSOE celebrándose que confitado mucha expectación alargó de de medio diciembre medio enero Ike el día a final a la Finaldi vamos más de doscientas personas un ambiente muy bueno indómito el primer partido jugaron el mano a mano de juveniles entre deja engatusar a eh Jorge Fernández ganó claramente Jorge Fernández de veintidós a cuatro no hubo ningún color y Jorge Fernández para que se sitúen los aficionados es el hijo era ni el ex profesional de Fuenmayor

Voz 0301 29:28 es que hay que se han desertado porque

Voz 44 29:30 eh tiene es durante el habilidoso y además tiene buena manga así que tensa con este nombre Jorge Fernández que puede hacer cositas en la pelota

Voz 0250 29:37 pues nos apuntamos a su nombre de Jorge Fernández

Voz 0301 29:40 alegoría juvenil campeón del Torneo de Navidad embalajes Blanco tuvo la final de mayores Gárate hay Medel contra Gorka Cabrerizo

Voz 43 29:49 correcto que jugaron

Voz 44 29:52 que Sánchez finalmente se perdieron ocho veintidós contra Gorka Cabrerizo y tampoco hubo color muy sólidos tanto gorda como Cabrerizo machacaron atrás Si con no demasiados remates adelanto enteró así

Voz 45 30:07 que ganó

Voz 44 30:12 claramente los que dice hay que decir que los dos son estos profesionales de pelota

Voz 0301 30:17 sí efectivamente nos quedamos sobre todo también con ese buen ambiente que se vivió ayer tarde

Voz 44 30:22 por último en el tercer y cuarto puesto eh Capellán y cortaba día veintidós a ser inmediata el envite

Voz 0301 30:30 pues se pasado este torneo de Navidad que se les pone punto y final por todo lo alto con esas grandes finales pasamos seguimos mirando hacia arriba el debut de los riojanos en el Campeonato de Promoción de parejas cómo está el asunto Jairo

Voz 43 30:45 bueno buenas sensaciones a pesar de la derrota de varios

Voz 44 30:49 lo que se quedaron en veinte Elordi Echevarría pero bueno jugaron fueron de menos a más y acabaron bien ir padecieron pareja sólida ya digo una victoria y una derrota siempre es una derrota pero veinte veintidós no es un varapalo y también en una buena alegría el triunfo de veintidós contra Peña según Aranguren entonces es una pareja muy sólidas al Aberri que ya conoció la final de este torneo espero que con Aguirre al menos se acerque a la final porque son una pareja como digo muy contundente muy muy segura

Voz 0301 31:20 esto acaba de empezar me imagino cogiendo también un poquito el aire al torneo ahí bueno con con como comentábamos aquí en Ser Deportivos anteriormente bueno los tres riojanos conocían opciones no de hacernos pasar buenos momentos y De Boer buena pelota

Voz 44 31:36 si esto hace que tengan algún partido va a ayudar Rioja que en las próximas jornadas no hay ninguno previsto mañana para ya hablaremos después de yo para poder verlos hay que ir a Pamplona trece es un festival con bastante riojanos y una noticia respecto a este candidato segunda que se rompió el dedo entonces ya es oficial que deba sustituir durante todo el campeonato ya han pasado a la pareja Arteaga II

Voz 0301 32:01 pues ahí queda ese apunte pasa vamos al siguiente tema lógicamente es el torneo de primera también en parejas arranca la segunda vuelta en qué situación se encuentra el torneo y sabíamos que había una dos pareja dominadora Se no sé si ha habido algún algún cambio en este periodo navideño

Voz 44 32:19 pues sí ahora ya en lugar de dos son tres ir entonces ahora tenemos a a Olaizola II Albisu que lideran con cinco puntos con cinco partidos ganados unos segundos asusta ir ahí en medio camino están hartos de una discurren a corren a que está siendo la revelación del campeonato como se preveía en el furgón de cola cuatro parejas con dos victorias que son las cubren Galarza Altuna III y más pija Bengoetxea y Zabaleta acaba de terminar primera vuelta pues están con opciones pero como comentamos pues hay cuatro parejas en encabeza mal bonito el campeonato es buenos partidos pocos padece con demasiada diferencia en el marcador y hasta la fecha pues a ría Zabaleta y Olaizola II y su pues un poquito por delante de los demás

Voz 0301 33:13 este dos mil diecinueve que arrancaba con una noticia que era que Untoria el riojano y firmada por Aspe si en no sé si es sorprendente cómo valoras esta

Voz 44 33:25 nada estas cosas entre empresas suelen pasar yo creo que es un acierto afean David de Sabero osas penó historia estaba estancado y estaba pues yo creo que que en una situación de estas que la Callas hemos de la cola hay que no avanzas y que encima todo va mal si sino tiembla cuando se mete alguien en en el ojo y no no apuestan por el no apuestan por él me lo que está pasando Victor que no le dan ninguna cancha in time is muy difícil pues sin jugar partido pues de repente ponerte ponerte un día contra unos segundas fueran un Messi pues es es cargarse jugadores no pues Untoria estará también se hizo todo lo que pasa a ser un buen revulsivo como el comenta y a ellos mismos lo decía en el Adarraga pues un cambio sobre todo vuela para mí entonces nos olvidamos seguramente habrá habido una rebaja económicas no conocemos detalles pero es lo más probable pero ahora tiene ilusión que es lo que hace falta para poder ganar un puesto bueno no entonces a ver si hay suerte y a recordamos que entraron sustituto en el dos mil quince con Bengoetxea en el Campeonato de Parejas acabó ganando lo no entonces porque no pues puede tener que esa suerte ir poco a poco hacerse otra vez el puesto de primera indiscutible como fue un par de temporadas

Voz 0301 34:39 en ocasiones los pelotaris como los deportistas de elite necesitan renovar las ilusiones es verdad que lo mental y lo que tienes oportunidades no sino

Voz 44 34:47 lo que cuenta que por ejemplo en otros deportes pues es común cambiar de equipo y entonces empieza una nueva vida no entonces aquí hay dos empresas Si IU pues oye puede suceder pasa de vez en cuando oí es un punto y aparte ya empezaba otra vez no Montoro tiene mucho en la mano oí ideó Halabja pues por ejemplo he visto tuvieron la oportunidad parecida no porque las empresas eso es dice que no oí hito hasta que ya tienes que coger la puerta no entonces a ver a ver lo que pasa íbamos a ir viéndolo poco a poco

Voz 0301 35:18 Doria que defenderá la firma Aspe la empresa Aspe deja Asegarce o Buy Co

Voz 3 35:25 cómo cómo va esto ahora tenemos tenemos

Voz 44 35:28 en de un notición de en noventa y dos cuando modernizó la pelota hay que reconocerlo pintó de verde a jueces dato optó claramente por la televisión y eso ha ha puesto otra vez bueno sobre todo veo freno el declive de la pelota mano que estaba eran de porque cuando uno desaparecer y ahora es va da un paso más allá hay que entender que forma parte un grado de empresas de los que son dueños pues entre otros Arguiñano Gurruchaga etcétera tienen pues por ejemplo una productora de televisión que es la que hace los programas de tele y de Arguiñano súper potentes en Bainet no entonces este entiendo que la empresa que es la que gestiona el frontón Bizkaia de de Bilbao que se llama custodiados por luego tiene eh pues bares antes una final pues hay una empresa aldea que integra lo que era lo que va a el copiloto es lo que era saltarse Bainet es peor que gestionan Apala y lo es hay que gestionar frontón de Bilbao no estoy Alcoy bastar ahora Asegarce que habrá que saber ahora que hacer nota en lo demás no sé yo que haya ningún cambio

Voz 0301 36:40 eso te iba a decir a mí se inauguran

Voz 44 36:42 sesenta oficialmente hoy con un festival en en Bilbao el que se agotaron las entradas en cuanto salieron que no era una venta sino que era juntas y hasta ir por mi partido el de parejas y su a derechas aleta partido también mañana

Voz 0301 36:59 lo importante en el Labrit y también con la presencia en los complementos de varios riojanos entre ellos Víctor

Voz 44 37:06 pues sí y Víctor abre el festival a las a las cinco como decimos pues es Un ella dio una oportunidad para el riojano que en las últimas semanas ha jugado un partido oí y así también elemento pues va a abrir el la la disputa el padre del campeonato uno de segunda el partido Víctor sea victoria contra las hoy y luego se jugará el partido de Primera ente Altuna y Martín hija Contés culé Galarza bonito partido ir para postre pues el campeonato de segunda entrega dio Pedro Ruiz contra Ugalde Jaunarena así pues y bonito festival a las cinco de la tarde en Pamplona en que los aficionados riojanos Granda explota de primera directo pues van a tener que desplazarse hasta allí porque como decimos a este lado del río no hay prevista pelota aproximadamente

Voz 0301 37:59 bueno esperemos que se modifiquen enseguida podamos ver el espectáculo de la pelota en los frontones de por ejemplo de la Jairo o muchísimas gracias salud buenos alimentos deporte efectivamente un abrazo

Voz 28 38:14 pero hasta luego

