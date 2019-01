Las noticias de Asturias, 16:03 (11/01/2019)

Voz 1322

00:30

eso es lo que me toca trabajar trabajar y trabajar con toda la ilusión del mundo para aprovechar la oportunidad que me habéis dado para conseguir que los asturianos confían en nuestro proyecto político porque nuestro proyecto político es el único que puede hacer mejorar Asturias para los que vivimos aquí hacerla atractiva para los que tenemos fuera dejarla convenientemente preparada para nuestros hijos no