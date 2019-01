Las noticias de Cantabria, 16:03 (11/01/2019)

Voz 1458

en una sentencia el servicio municipal de transporte urbano de la capital cántabra a considerar indefinidos a catorce trabajadores que se les estaba contratando de manera eventual para cubrir la falta de conductores en los autobuses urbanos en la sentencia facilitada por Comisiones Obreras el juez señala el carácter fraudulento de estas contrataciones temporales a estos trabajadores ya que no cubrían una situación provisional coyuntural de déficit de plantilla para cubrir sus necesidades normales sino que se trataba de en gran medida Un problema estructural la resolución judicial que no es firme contra la que cabe recurso indica que la empresa demandada no debió acudir a la contratación eventual por la acumulación de tareas pues las necesidades de personal de ese servicio obedecen en gran medida a un déficit estructural de su plantilla Roberto Martínez ex representante del sindicato