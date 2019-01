Voz 2 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:17 hola buenas tardes dice el refrán que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena que es una manera como otra de alertar sobre el peligro de no atajar los problemas a tiempo hoy tenemos a La Ventana uno muy serio muy grave que está ahí pero el que no sé si prestamos suficiente atención estoy hablando de la entrada en el mundo del juego en las apuestas on line básicamente con todos los riesgos de adicción que ello supone de la entrada de los jóvenes si alguien piensa que exagero sólo decirle que varios estudios publicados últimamente coinciden en que uno de cada tres jóvenes de entre dieciséis y diecisiete años uno de cada tres que es una auténtica barbaridad ya está en el mundo de las apuestas on line en esto influye entre otras cosas la proliferación de locales de juego que se instalan muy cerca de los colegios y luego claro pasa lo que pasa

Voz 3 01:06 los chavales la hora del Patio han entrado en locales de apuestas no es que nadie me no es que es que me lo está contando el vecino no no no no a la hora del recreo el Instituto se ha metido de los chavales dentro dentro del local de apuestas

Voz 0313 01:17 chavales de instituto que aprovecha en el recreo para meterse en un local de apuestas que es lo que buscan pasta

Voz 0268 01:24 tienen como esa esperanza o hablan de el caso de alguno de sus amigos que entra con veinte euros y acaba con quinientos y lo ven con demasiada facilidad

Voz 0313 01:33 ahí vamos entendiendo más cosa de verdad dar pero no estaba prohibida la entrada a los menores de edad bueno para eso también hay soluciones tú vas hacerla

Voz 0268 01:41 esta te piden el DNI pero tú enseñas dice es que se te ha olvidado en casa enseñas el DNI con una fotografía del móvil con cualquier aplicación que actualmente está al alcance de cualquiera de nosotros hace es así un poquito con el I o cualquier otra cosa ahí lo lo modifica

Voz 4 02:01 pasos perfectamente me parece escandaloso que se permitan el lujo de dejar entrar a menores sabiendo que lo son por mucho que les enseñe un DNI a través de un guasa o de una aplicación de móvil y evidentemente cambiado