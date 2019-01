Las noticias de Galicia, 17:03 (11/01/2019)

la Gerencia del Hospital Clínico de Santiago niega la muerte dos pacientes en los pasillos de Urgencias el pasado día dos de enero suceso denunciado hoy por una médica hay portavoz del sindicato Omega en un comunicado la gerencia del Chus hace una llamada a la responsabilidad para no causar una alarma dice innecesaria en la población aunque reconoce que ha abierto una investigación interna para aclarar lo ocurrido según explican en un paciente con riesgo vital permaneció en los pasillos de Urgencias añade que ese día hubo espacios libres en todo momento en las zonas de críticos de monitores todavía sobre sanidad la opinión sobre los contratos para médicos anunciados por la Xunta de Manuel Domínguez uno de los jefes de Atención Primaria de Vigo que dimitieron el mes pasado cree que es un buen paso

Voz 2

00:46

es una parte de lo que se busca no yo creo que es una buena noticia que se mejor los contratos de la gente acaba no los contratos es que están yo creo que la administración ser que está acostumbrado a una época que había muchos médicos en paro entonces cuando hay mucha demanda a la oferta puede ser peor no pero ahora a los médicos son bien escaso entonces yo creo que un control como mejor los contratos de los médicos mucho mejor y es una buena señal yo creo que es muy buena señal esperemos que haya más más cambios espero que sí