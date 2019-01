Escucha las noticias de las 18:00 (11/01/2019)

Voz 0028

00:07

la Gerencia del Hospital de Santiago de Compostela acaba de emitir un comunicado en el que niega la muerte de dos pacientes en los pasillos de Urgencias el pasado día dos de enero estos hechos recordemos han sido denunciados ante la Fiscalía por la portavoz de un sindicato médico Radio Galicia no Apestegui no no sólo niega esas dos muertes de las que asegura no tener ninguna comunicación oficial también expresa su preocupación por la difusión de este tipo de informaciones que pueden alarmar a la población la Gerencia del Hospital compostelano sí reconoce a pesar de todo que ha abierto una investigación interna para poder esclarecer los hechos según el comunicado remitido ese día no hubo enfermos clasificados como con riesgo vital esperando en los pasillos de Urgencias los pacientes cuya vida corre riesgo son derivados a la zona de críticos son monitores espacios en los que según aseguran el día dos de enero hubo camas libres durante toda la tarde que más noticias contamos Ester Bazán busca la Guardia Civil con