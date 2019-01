Las noticias de Asturias, 18:03 (11/01/2019)

no voy a entrar a entrar a valorarlo yo creo que simplemente decir que yo creo que los que los proyectos colectivos son más fuertes y creo que lo que estamos viendo estos años pues es un proyecto colectivo que cambia Asturias que cambie Gijón cambia España creemos que eso es muy fuerte en ese sentido no lo está nuestra opinión

Voz 2

01:27

la defensa del sospechoso de asesinar al compañero de piso de su ex novia en el cuarto de basuras de un edificio de Salesas en Oviedo ha asegurado hoy que tratará de demostrar su inocencia con las pruebas que presentará en el juicio que se celebrará ante un Tribunal de Jurado tras la selección de los nueve candidatos y los dos suplentes del jurado que forman el tribunal popular el inicio de la vista se ha señalado para el próximo lunes un hombre ha intentado este mediodía atracar a su Kursaal de Liberbank en La Corredoria en la plaza de Cuatro Caños la Policía Nacional informó que el autor no ha podido llevar a cabo con el asalto aunque no precisó si iba armado es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que es