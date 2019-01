Escucha las noticias de las 20:00 (11/01/2019)

Voz 1 00:00 vox y los pactos de la derecha los salpican todo incluso los presupuestos son según el Gobierno un tratamiento contra el riesgo de involución son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:32 hola buenas tardes el Consejo de Ministros ha aprobado los presupuestos de este año unas cuentas contra el blanco y negro Isabel Celaá

Voz 0421 00:39 son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno pero además van a blindar derechos y libertades por qué no decirlo para buscar el futuro huir de ese pasado en blanco y negro del que algunos en estos días están teniendo bastante nostalgia

Voz 0194 00:56 presupuestos que cumplen con todo lo que se había venido anunciando subida de impuestos al diésel y a los patrimonios más altos aumento previsto de la recaudación para poder afrontar un mayor gasto social y un aumento de la inversión de la que se beneficiarán las CCAA dinero en resumen para ganar los votos que el Gobierno sigue sin tener ni siquiera los garantiza Podemos que pide al Gobierno que concrete el calendario de aplicación de las medidas pactadas entre Sánchez Iglesias sino no es así en Podemos vuelven a pedir elecciones Noelia

Voz 4 01:23 no no no parece suficiente el acuerdo firmado ya citamos que se cumpla íntegramente si no lo hace pues no quedará otra que a elecciones ir explicarle a los españoles y a la española que desde luego si quieren un cambio político real una agenda social justicia social encima de la mesa desde luego lo mejor hay que plantearse otro tipo de de gobierno más progresista muy más real no

Voz 0194 01:47 los independentistas siguen sin moverse del no aunque no han decidido todavía si iban a permitir que los presupuestos se tramiten en el Congreso este viernes el ex presidente Puigdemont ha dejado en mal lugar a Quim Torra que esta semana llegó a advertir del riesgo de una crisis de Gobierno si P de Kato Esquerra se movían del no rotundo en el Congreso

Voz 5 02:04 en honor a la pregunta Don't parlamentarios en Madrid

Voz 0194 02:08 la tramitación o no dependerá de la voluntad de los parlamentarios en Madrid decía Puche que asume que ni la Generalitat ni el Parlamento catalán tienen capacidad para decidir sobre los grupos parlamentarios a esta hora Ángel Garrido el presidente de la Comunidad de Madrid está citado en la calle Génova para que Pablo Casado le diga si cuenta o no con él como candidato a las próximas elecciones autonómicas y Susana Díaz se prepara para liderar la oposición la presidenta en funciones de la Junta ha enseñado sus cartas casi como medida preventiva ante las tentaciones que algunos puedan tener para apartarla Pedro Olano

Voz 1715 02:40 es que hoy no sólo ha asegurado que va a liderar la oposición del PSOE al Gobierno de Moreno Bonilla incluso se ha postulado como candidata del PSOE cuando se desmorone esa es que ocurre el gobierno de la derecha el delegado del Gobierno en Andalucía ha tardado poco en recordarle que la militante

Voz 3 02:55 es la que eligen escondidos así que desde el primer minuto dama estar preparado para ordenar a presentar en el momento que el acuerdo de interese el pacto entre los que no se habla no se ven no se reúnen pero firman un documento distinto como desalojar al Partido Socialista en el momento que decida aquí no van a comer preparamos

Voz 6 03:16 es que el futuro del PSOE de Andalucía pues lo van a determinar sus más de cuarenta mil militantes sus más de cuarenta mil afiliados y afiliadas

Voz 1715 03:25 les vamos a contar lo último de los negocios de Villarejo con el BBVA según El Confidencial el ex comisario entregó al banco presidido por Francisco González las supuestas transcripciones de conversaciones telefónicas del Palacio de la Moncloa les vamos a contar también la preocupación de los vecinos y de las familias de adolescentes que aprovechan las horas del recreo en su colegio para ir a hacer apuestas a los locales abiertos en los alrededores de los centros educativos de Ángeles es una vecina del barrio de Carabanchel en Madrid que ha lanzado la señal de alarma

Voz 0542 03:53 en años iba a rehabilitación al lado de una de las casas de apuestas que está al lado la clínica de rehabilitación y los chavales a la hora del patio han entrado en los locales de apuestas no es que nadie me nos que es que me lo está contando el vecino no no no no a la hora del recreo el Instituto se ha metido de los chavales dentro dentro de local

Voz 0194 04:11 puesta hacia las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:14 las tardes a esa hora va a comenzar el Mundial de balonmano para la selección española los hispanos enfrentan a la selección de Bahrein en el primer partido de la primera fase del campeonato tenemos también Euroliga de baloncesto en unos minutos juegan en Vitoria Baskonia hay Gran Canaria y luego el Barça recibirá en el Palau al Panathinaikos y recuerdo que hoy se inicia la prueba nueva jornada de Liga en Primera División a las nueve juegan en Vallecas Rayo Vallecano y Celta de Vigo

Voz 0194 04:38 ni el tiempo nos espera un fin de semana frío Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:42 las tardes las temperaturas ya no van a bajar más pero tampoco van a subir demasiado los próximos días te manera que seguir haciendo frío la mayor parte de horas ambiente muy frío en el interior y en pueblos de montaña durante las noches la próxima noche por ejemplo heladas de nuevo en prácticamente todo el interior peninsular incluso en algunos puntos costeros de la mitad norte de la península en Canaria las máximas cercanas a los veinte grados durante la tarde algunos chubascos en el País Vasco y zonas próximas que se irán repitiendo a lo largo del fin de semana subiendo la cota de nieve ya por encima de los mil metros de altura lo que decíamos fin de semana con sol viento pero menos frío durante las noches las tardes serán cada vez más agradables y también cada vez más nieblas persistentes sobre todo en la cuenca del Duero