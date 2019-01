Escucha las noticias de las 21:00 (11/01/2019)

al esta primera semana después de la vuelta de las vacaciones el lunes queríamos volver a la rutina fue la palabra recordarán que elegimos para la cara B y nos metimos tan de lleno que necesitamos el descanso del fin de semana seguro que para ustedes también ha sido duro volver así que en esta próxima hora vamos intentar relajarnos hablando de cine gastronomía pero antes toca repasar otras noticias de este once de enero con Esther Bazán buenas noches buenas noches vamos a coger fuerza así ahora hasta las diez que hay muchas cosas en la crónica política desastre por ejemplo los nombres de los elegidos por el Partido Popular en Madrid para la próxima cita electoral el veintiséis de mayo quiénes son Javier Bañuelos buenas noches

pitos así los nombres no aportan mucho vamos a darles contexto interpretación que supone esta lección y porque son ellos María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461

01:26

hola buenas noches Casado ha apostado por Ayuso y Almeida porque son gente de su confianza en Génova nos dicen que son los suyos de siempre que él quiere una regeneración contar con gente joven preparada que tenga un discurso liberal por otro lado también nos cuentan que sólo el núcleo duro de Casado sabía lo que iba a pasar el líder del PP se ha ido Asturias y no ha comunicado nada hasta su vuelta entonces el anuncio ha pillado a todos por sorpresa sobre todos los del PP de Madrid que estaban esperando histéricos y ahora tras haberlo hay como decía Bañuelos que no lo ve algunos dirigentes los comentan que no es el mejor ticket electoral les parece que se ha tratado muy mala Garrido dicen que bueno que Casado sabrá lo que hace que es el que se juega la capital de Madrid