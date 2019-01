Escucha las noticias de las 03:00 (12/01/2019)

el líder del PP el y esto yo soy Almeida porque son personas de su confianza en Génova dicen que son los suyos de siempre los que estuvieron con Casado cuando presentó los avales para optar a las primarias de su partido desde el principio los que le apoyaron cuando anunció que se iba a enfrentar a Santamaría hay Cospedal así les quiso recompensar además nos cuentan que él desea apostar por una nueva generación de políticos otro modelo dejar atrás el pasado prefiere gente joven con discurso liberal conservador que no tenga problemas en pactar con Vox que combata el populismo defendiendo los principios y valores del PP sin complejos eso es lo que tenía en mente y así fue cómo al volver de su viaje a Asturias casado llamó por teléfono a sus fichajes ellos aceptaron y entonces tuvo que convocar a Garrido le pidió que fuera Génova debería decirle en persona que iba a prescindir de sus servicios más cosas

es el Consejo de Ministros ha aprobado hoy su proyecto de Presupuestos Generales las cuentas contemplan una subida de impuestos al diésel ya los patrimonios más altos y un aumento previsto de la recaudación para afrontar un mayor gasto social María Jesús Montero ex ministro de Hacienda

las cuentas necesitan el apoyo de los independentistas para su aprobación el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado hoy desde Bélgica que la decisión corresponde a los partidos y no al Gobierno catalán

la tramitación otra pondrá da la voluntad la tramitación o no dependerá de la voluntad de los parlamentarios en Madrid el Gobierno y el Parlamento de Cataluña pueden tener opinión política

pero no tiene ninguna capacidad para decidir ha dicho Puigdemont del exterior en Estados Unidos el FBI ha abierto una investigación sobre la posibilidad de que la decisión del presidente Trump de despedir al anterior director de la Agència pueda constituir un delito contra la seguridad nacional según informa el periódico The New York Times Se investiga si el despido de James con mi responde una acción a favor de los intereses de Rusia y en contra de los de Estados Unidos en Cuba siete personas han muerto este viernes en un accidente de tráfico además hay treinta heridos entre ellos tres españoles Mauricio Vicent