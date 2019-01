Escucha las noticias de las 06:00 (12/01/2019)

no arranca el camino de los presupuestos del Estado el lunes comienza la tramitación parlamentaria del proyecto presentado ayer por el Gobierno que contempla un cincuenta y tres coma siete por ciento de gasto social y un aumento de las partidas para dependencia infraestructuras vivienda el Ejecutivo plantea una senda fiscal del uno con el tres por ciento del PIB y confía en una recaudación histórica gracias a la creación de dos nuevos impuestos a las empresas tecnológicas por transacciones financieras María Jesús Montero ministra de hacerlo

estas el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont aseguraba ayer desde Bélgica que la decisión corresponde a los partidos no al Gobierno catalán

yo no da para la voluntad dos parlamentarias la tramitación o no dependerá de la voluntad de los parlamentarios en Madrid el Gobierno

el Parlamento de Cataluña pueden tener opinión política pero no tiene ninguna capacidad para decidir ha dicho Puigdemont más cosas Pablo Casado anunció anoche los candidatos de su partido para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid serán la actual vicesecretaria de Comunicación del PP nacional Isabel Díaz Ayuso y el portavoz de los populares en el Consistorio José Luis Martínez Almeida el presidente de los populares apuesta así por personas muy próximas y de confianza descarta la candidatura del presidente madrileño Ángel Garrido así se refería a Díaz Ayuso el vicesecretario de Organización del PP regional Alfonso Serrano en La Ventana de Madrid

es la gran la gran compañera una gran amiga ha demostrado que es además una gran parlamentaria más algo más a su favor Vicente que es que es que es que es alguien que pone de los nervios a Podemos y entonces eso para cualquiera que milite voto particular es interesante

Voz 7

02:19

vamos a estar preparado para volvernos a presentar en el momento que el acuerdo de intereses empacho entre los que no se habla no se ven no se reúnen pero firman un documento distinto como desalojar al Partido Socialista pues en el momento que decidan aquí nos van a coger preparados Milito