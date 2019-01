Escucha las noticias de las 09:00 (12/01/2019)

Voz 1024

00:11

así Javier el sábado sabes ir de precampaña con el primer mitin del año para el presidente Sánchez en Barcelona arropando a Z el día después conociéramos los presupuestos unas cuentas públicas con guiños al independentismo catalán también vuelve a la carretera Pablo Casado que va a presidir el acto de presentación de la candidata del PP a la Alcaldía de Valencia María José Catalá el día después de que hiciera público su ticket electoral para Madrid mantener a Martínez Almeida como aspirante al Ayuntamiento de la capital apostar por Isabel Díaz Ayuso para mantener la presidencia de la Comunidad una decisión que haya decepcionado al entorno de la actual de Ángel carrito del Exterior como les venimos contando las tres semanas que se han cumplido esa madrugada de Shut down de cierre parcial de la Administración Federal cuando hemos leído en el New York Times esta noche la investigación abierta por el FBI para determinar si la decisión de Donald Trump de despedir al director de la Agencia de Inteligencia James Chrome supuso un trabajo encubierto del presidente para el Gobierno ruso la noche también nos ha dejado la dimisión de un español directivo de Nissan en China varios medios de comunicación en Japón también en Estados Unidos reaccionan a José Muñoz que así se llama con la investigación abierta por el caso Carlos Ghosn es presidente de la firma japonesa detenido hace casi dos meses en Tokio por un escándalo financiero multimillonario Joy Javier el mundo de la cultura amanece de luto por la muerte de Claudio López Lamadrid considerado uno de los mayores editores en lengua española actualmente era el director editorial de Random House después haber participado en trocitos ante la empresa literaria en la canción de Galaxia Gutenberg López Lamadrid ha muerto en Barcelona de un infarto cerebral tenía cincuenta y nueve años un gran editor no hasta luego buen día