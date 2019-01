Escucha las noticias de las 23:00 (12/01/2019)

Voz 1 00:00 actores que nos han marcado y lo que hace del séptimo arte como una forma de entender la vida Sucedió una noche con Antonio Martín

Voz 8 01:01 son las once y un minuto de la noche las diez en Canarias Carrusel deportivo hasta la una y media pendientes también de las reacciones después de la victoria del Getafe uno dos en Villarreal vamos a resumir lo más importante del día

Voz 1827 01:11 informativo con Roberto equipo la Rober qué tal buenas noches qué tal Dani buenas noches es la última hora de este sábado lo lleva hasta Fuengirola allí la policía ha detenido a un hombre por haber asesinado supuestamente a su mujer a puñaladas en Málaga Ignacio San Martín una mujer

Voz 0622 01:25 de cuarenta y siete años y de nacionalidad española es la primera víctima mortal de la violencia machista en Andalucía en este dos mil diecinueve Los hechos han sucedido la tarde de este sábado en la localidad malagueña de Fuengirola cuando varios vecinos alertaron por teléfono a la Policía Nacional de un posible episodio de violencia de género en una vivienda del Camino de Coín en este municipio al lugar se dirigieron varias dotaciones cayeron el cuerpo sin vida de la mujer con heridas de arma blanca la policía baraja que el autor de los hechos puede ser un hombre de nacionalidad alemana y cincuenta años que ha sido localizado y detenido en el Hospital de Marbella según fuentes de la investigación no existen denuncias previas ni

Voz 1827 02:02 de órdenes de alejamiento gracias Ignacio les recordamos que si necesitan ayuda así conocen a alguien que puede necesitar la tienen que llamar al cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista es gratis no aparece nunca reflejado en la factura pero tienen que borrarlo del registro de llamadas del teléfono hoy precisamente el presidente Pedro Sánchez ha criticado los partidos de derechas por haber banalizado ha dicho la violencia machista durante las negociaciones para formar gobierno en Andalucía palabras de Sánchez esta mañana en Barcelona a donde ha acudido para vender vamos a decirlo así vender los presupuestos que aprobó ayer el Consejo de Ministros

Voz 1722 02:37 estos presupuestos son unos presupuestos cargados de valores sociales ir enorme sentido común y por eso pido a todas las fuerzas parlamentarias que apoyen unos presupuestos que van a permitir que Cataluña y España avancen

Voz 1827 02:50 para insistir en que no pretende adelantar las elecciones

Voz 0579 02:55 Rivera casado y sin elecciones ya

Voz 1722 02:58 que esperen sentados hasta dos mil veinte vamos a gobernar

Voz 1827 03:02 no aprobados en Consejo de Ministros los presupuestos es llegan el lunes al Congreso de los Diputados y necesitan apoyos no sólo para ser aprobados que también sino para pasar el primer trámite parlamentario el Gobierno no cuenta con un ejercicio de patriotismo del PP y de Ciudadanos así que el único camino que puede explorar es el de los partidos independentistas catalanes que dos

Voz 9 03:23 mira al señor Sánchez es que si no tienen

Voz 1827 03:26 ya no soluciona el diputado del P de Cat Ferran Bel reclamaba hoy gestos políticos que vayan más allá de las cifras y las inversiones en la misma línea de Esquerra Republicana Joan Tardà nosotros nos moveremos si ellos nuevo se mueven nosotros tampoco mensaje al independentismo catalán pero también al Gobierno socialista del secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique

Voz 1662 03:48 y ahora bueno pues por un Gobierno de España tiene que cumplir acuerdo porque los acuerdos se tienen que se tienen que cumplir por otro lado los partidos catalanes tengan que priorizar las condiciones materiales de vida de los catalanes

Voz 1827 04:03 hilos no es garantizados el de Inés Arrimadas de ciudadanos que habla de humillación

Voz 10 04:07 es una auténtica vergüenza que los presupuestos que van a afectar a cuarenta y siete millones de españoles los había decidido Yunquera en la cárcel y un fugado de la Justicia en Bélgica es una auténtica acción

Voz 0579 04:19 sí y el no del líder del PP son el pago vergonzante a independentistas populistas batasunos del alquiler del Palacio de la Moncloa del Falcon

Voz 1827 04:29 Pablo Casado que ha estado hoy en Valencia donde ha presentado a las candidatas del Partido Popular a la Alcaldía de la ciudad y a la presidencia de aquella comunidad dos feudos históricos que el PP perdió en las elecciones de dos mil quince y que pretende recuperar ahora en mayo aunque consciente de que las mayorías absolutas que ostentaron entonces son ya cosa del pasado Radio Valencia Julián Jiménez buenas noches qué tal Roberto buenas noches cómo respira el PP valenciano con estos nombramientos a cinco meses de las elecciones después de que en estos años se haya cuestionado su liderazgo Isabel Bonig ha sabido resistir logrando ahora que Génova la proclame candidata a presidir la Generalitat y eso a pesar de que no apoyó abiertamente a Pablo Casado cuando se midió en primarias Cos Sáenz de Santamaría y Cospedal bonitos nunca se pronunció en público a favor de nadie pero en privado se inclinó siempre por la vicepresidenta pero con la presencia este sábado de Casado en Valencia se le allana el camino a bonita garantiza al menos cierta tranquilidad los dicen hasta las elecciones autonómicas veremos qué pasa después respecto María José Catalá su caso es singular porque no era la primera opción del PP como alcaldable era Esteban González Pons pero él nunca quiso dejar Bruselas y ahora casado se lo ha permitido esta circunstancia obligado a sondear independientes con renombre para liderar el cartel de la ciudad una búsqueda en la que se ha implicado Génova dada la importancia de ganar grandes ciudades como Madrid Barcelona pero los atentados han dicho que no y al final se ha optado por una persona con experiencia en la gestión de la confianza de la dirección regional bendecida desde hoy por Pablo Casado qué retos tienen eh por delante el PP allí en la Comunidad Valenciana pues el principal reto del PP valenciano es mantenerse como primera fuerza política tras las elecciones no olvidemos que en dos mil quince los populares las ganaron aunque la pérdida de las mayorías absolutas les dejó fuera de casi todas las instituciones instituciones que en muchos casos llevaban gobernando desde hacía dos décadas sólo lograron retener las Diputaciones de Castellón y Alicante gobiernan esa ciudad desde mitad de legislatura tras la incapacidad de la izquierda de mantener el Gobierno el golpe en el año dos mil quince fue como digo muy pero los populares siguen trabajando para rehacerse del mismo por eso una victoria sería balsámica lo más probable es que los números no den para gobernar en solitario así que el objetivo del PP valenciano es liderar el bloque de centro derecha incluido Vox pero para eso el PP debe quedar por delante de ciudadanos que a la fecha en algunas encuestas y un último reto es marcar distancia con el pasado corrupto del PP un difícil equilibrio si se tiene en cuenta que María José Catalá por ejemplo nada más anunciarse su candidatura reivindicaba Rita Barberá una apropiación de la figura de la exalcaldesa de Valencia que criticaba duramente este viernes su familia en un comunicado Julian gracias buenas noches un saludo buenas noches y la Xunta de Galicia niega que hubiera negligencia en la muerte de dos pacientes a principios de año en los pasillos de Urgencias de un hospital de Santiago se ayer era el centro hospitalario el que aseguraba que los fallecidos no estuvieron esperando inadecuadamente como denuncian los sindicatos hoy ha sido el propio presidente el propio Feijóo el que ha rechazado las acusaciones de caos mientras tanto las asociaciones en defensa de la sanidad pública siguen ligando los recortes a los problemas en la sanidad gallega Radio Galicia Lara a Capello

Voz 1271 07:41 antes de que la justicia se haya pronunciado al respecto el Gobierno gallego ya da por buena la versión del Hospital de Santiago tanto el presidente de la Xunta como el conselleiro de Sanidade niegan que los pacientes fallecidos esperasen horas antes de ser atendidos Feijóo ha sido muy claro en su respaldo a la dirección del centro

Voz 11 07:57 el viento es exactamente igual al del director médico del Hospital Clínico de Santiago el director médico del hospital es una persona que goza de todo el apoyo de toda la confianza al gorila

Voz 1271 08:07 la versión de la Asociación de Pacientes coincide en cambio con la del Sindicato Médico que interpuso la denuncia los fallecidos si esperaron más de dos horas en los pasillos cuando por su gravedad debían haber sido atendidos en un tiempo máximo de una hora Fernando habrá

Voz 12 08:20 les qué pacientes muy graves que tenían una atención que requieren una urgente que estuvieron lo pasillos esperando eso es una vulneración flagrante de derechos de los ciudadanos votación ausente a pesar

Voz 1271 08:31 de calificar la denuncia de mentira la Xunta investigará lo sucedido

Voz 1827 08:43 este sábado no deja también una manifestación multitudinaria en el centro de Bilbao como cada mes de enero para reclamar el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles de Euskadi Javier Carrera buenas no

Voz 0866 08:52 Cesc qué tal buenas noches unas setenta mil personas según la Policía Municipal han secundado la marcha que este año ha contado con la participación de formaciones independentistas catalanas como Esquerra Republicana o la actitud de Bildu con Arnaldo Otegi a la cabeza hablaba de presos políticos y a su regreso según el líder abertzale por una cuestión de convivencia democrática la comida

Voz 14 09:12 ya democrática también exige que todos los presos políticos estén en casa que todos los deportados y los refugiados vuelvan a casa no contra nadie sino para construir una convivencia democrática realmente demócrata

Voz 0866 09:25 entre los partidos vascos han dejado ver también miembros de Podemos Euskadi pero no del PNV que

Voz 1827 09:30 no apoyaba el acto con independencia de las valoraciones particulares sobre la política de dispersión de presos de ETA que acabamos de escuchar Arnaldo Otegi definir como deportados refugiados presos condenados por terrorismo en fin otras dos protestas estas

Voz 0866 09:44 no es la primera en Teruel con miles de personas que se han concentrado en la localidad turolense de Andorra para que su central térmica no cierre sin alternativas viables Endesa había anunciado la clausura de la instalación al no poder adaptarla a la normativa medioambiental europea

Voz 1827 09:58 la segunda en Avilés Radio Asturias Silvia Rua

Voz 1904 10:03 a dos mil personas han arropado este mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Avilés a los trabajadores de Alcoa que iniciaban a las once una marcha una más desde las puertas de la factoría para pedir una solución para setecientas familias que penden de un hilo es que el día quince expira el plazo dado por Alcoa para responder a su última propuesta de plan social que plantea el despido de quinientos trabajadores algo que rechazan las plantillas de Avilés y A Coruña que piden a la empresa que ceda las factorías al Gobierno hasta que aparezca un nuevo Enders

Voz 1827 10:34 los afectados por el fraude de ídem tal se han manifestado hoy para reclamar que la salud bucodental corra a cargo de la sanidad pública esta cadena de clínicas de dentistas cerró hace medio año que dejó a miles de personas tiradas a mitad de tratamientos a personas como Inmaculada

Voz 15 10:48 han hecho todo acá me he hecho de todo puntos teniendo los dineros mande que no me que lo voy eso sí ya Diot tres más veintidós kilos de peso me que pusieron una práctica ilegal de extracción

Voz 1827 11:08 el juez ha dejado en libertad con cargos al hombre que supuestamente pegó una paliza a su hijo es un bebé de apenas dos meses Radio Barcelona Albert Prat

Voz 16 11:15 después de declarar en sede judicial esta mañana el hombre de veintiuno años tiene prohibido acercarse a su hijo tampoco puede salir del país y al magistrado le obliga a comparecer semanalmente el bebé que sigue ingresado en estado grave en la UCI ya fue víctima de otras palizas similares al margen de la investigación judicial la Generalitat ya ha retirado la tutela tanto al padre como a madre

Voz 1827 11:36 también en Barcelona Javier dos detenidos por una supuesta agresión

Voz 0866 11:39 no va en el metro la víctima ha sido increpada cuando se dirigía a trabajar por hasta cuatro personas que han acabado bajando Le del vagón y tirándole al suelo donde ha sido apaleado lo explicaba el propio agredido en declaraciones a Televisión Española

Voz 1827 11:53 M

Voz 2 11:54 que me levantada Idle demostradas era un hombre que se genera un hombre entonces que era maricón los

Voz 0866 12:00 el antes de seguridad han retenido a dos de los agresores que han sido arrestados por los Mossos mientras que la víctima ha sido atendida en el hospital donde ha recibido seis puntos de sutura y un hombre ha sido condenado a más de dos años

Voz 1827 12:10 del por varias agresiones racistas el Supremo aplica de hecho agravante de racismo Alberto Pozas

Voz 0055 12:16 los hechos ocurrieron el mismo día de octubre de dos mil once en plena calle del centro de Reus el acusado sacó la navaja ya amenazó con apuñalar a un hombre marroquí al grito de moro de mierda bajo la calle y abordó a otro hombre que vestía una chilaba iba camino de la mesquita le apuñaló en el cuello mientras profería el mismo grito racista dos agresiones que ahora le cuestan una condena firme de dos años y un mes de cárcel por delitos de lesiones y amenazas los dos con agravante de racismo confirmados por el Tribunal Supremo los jueces confirman también su absolución por otra agresión posterior una semana más tarde llamó Molas de mierda a un grupo de mujeres de origen magrebí los hechos ocurrieron hace más de siete años y esa falta de amenazas a Press

Voz 1827 12:53 y el Ayuntamiento de Calafell en Tarragona investiga la muerte de otro perro disparado por un policía local