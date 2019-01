Escucha las noticias de las 11:00 (13/01/2019)

son las once las diez en Canarias Theresa May pide a los parlamentarios británicos que apoyen el acuerdo para el Brexit a dos días de que se vote este acuerdo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea la primera ministra británica asegura que sería catastrófico para el país que no saliera adelante insiste en que el debate del Brexit no es un concurso de pureza ideológica José Luis García

es la última petición de apoyo de May que cree que rechazar el acuerdo sería una ruptura imperdonable de la confianza en la democracia británica es hora de olvidarnos de los Juegos y hacer lo correcto para el país dice May en una columna en el diario Sunday Express además otro periódico el Sunday Times revela hoy que hay diputados rebeldes dispuestos a arrebatar a May el control de la negociación del Brexit esta próxima semana si la votación no sale adelante la intención de este grupo de diputados que incluye algunos ex ministros conservadores sería intentar retrasar el Brexit e incluso dejar sin efecto el referéndum o revocar la aplicación del artículo cincuenta del Tratado de Lisboa el mecanismo comunitario previsto para que un Estado miembro abandone la Unión Europea más presión interna para May a la que hay ministros que ya le piden que convoque al líder de la oposición al laborista Jeremy Corbijn para negociar un acuerdo conjunto sobre el Brexit sino lograr el apoyo del Parlamento en las últimas horas el Gobierno británico ha intensificado su discurso para conseguir el respaldo de Westminster este sábado el ministro de Transporte decía que un rechazo el martes va a provocar un aumento de la extrema derecha