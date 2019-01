Escucha las noticias de las 12:00 (13/01/2019)

No hay resultados

Voz 1817 00:00 es mediodía las once en Canarias en Estados Unidos el Washington Post desvela hoy que Donald Trump ha ocultado altos funcionarios de la Administración sus conversaciones con Putin el presidente de Estados Unidos ha negado que colaborase con Rusia de forma secreta después de que otro periódico el New York Times publicase que el FBI le estaba investigando por su presunta vinculación con Moscú José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 00:24 buenas tardes esfuerzos extraordinarios de Trump para ocultar detalles de sus conversaciones con Putin dice el Washington Post que asegura que al menos en una ocasión el presidente de Estados Unidos cogió los apuntes de su intérprete y le dijo que no comentara lo que había transcrito con otros funcionarios de la Administración este comportamiento dice el periódico forma parte de un patrón de Trump en sus conversaciones con Putin porque no hay detalles ni siquiera en material clasificado de al menos cinco reuniones entre ambos mandatarios durante los últimos dos años esta noche Fox News

Voz 2 00:51 mire a Washington las

Voz 1061 00:54 trampa ha restado importancia al contenido de sus conversaciones con Putin ha calificado esta información de ridícula ya ha atacado al Washington Post y a su propietario Jeff Bezos a su vez dueño de Amazon también ha dicho que el Posse lo hace tan mal como el New York Times que ayer desveló que el FBI investigó si trabajaba en secreto para Rusia

Voz 1817 01:10 el próximo martes estaba previsto que el Parlamento británico vote el acuerdo para el Brexit alcanzado con Bruselas la primera ministra británica Theresa May insiste en que sería catastrófico para el país que no saliera adelante y que el debate sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea no es un concurso de pureza ideológica José Luis

Voz 1061 01:26 rechazar el acuerdo sería una ruptura imperdonable de la confianza en la democracia británica dice May que pide a los diputados que se dejen de juegos y hagan lo correcto para el país lo dicen las páginas del Sunday Express el mismo día en el que el Sunday Times desvela que hay diputados rebeldes dispuestos arrebatara May el control de la negociación del Brexit si el acuerdo con Bruselas no sale adelante la votación del martes en el Parlamento este grupo estaría dispuesto incluso a aplazar la salida de Reino Unido de la Unión Europea dentro de su Gobierno según Bloomberg hay ministros que urgen a Ametlla que convoque al líder de la oposición ayer Jeremy Corbijn a negociar un acuerdo conjunto para el Brexit si fracasa dentro de dos días en Westminster ID un gobierno con tensiones a uno que se ha roto el de Grecia el primer ministro Alexis Tsipras y su socio en el Ejecutivo el líder de los nacionalistas Griegos Independientes han roto la coalición por sus diferencias ante la inminente entrada en el Parlamento del acuerdo con Macedonia para que este país pase a llamarse Macedonia del Norte

Voz 1817 02:16 primera aparición pública del presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido después de que el líder del PP le dejara fuera de la carrera por la presidencia de la región asegura que no piensa en su futuro y que no se siente decepcionado son palabras que ha dicho a su llegada a la presentación de los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento siguiendo ese acto está nuestro compañero de Radio Madrid Javier Bañuelos adelante

Voz 0861 02:36 escolta de arropado por todo su Gobierno Ángel Garrido dice que no está triste ni decepcionado asume que es el juego de la política y el siempre aceptará las reglas del juego respeta y entiende la decisión de Pablo Casado no ha querido desvelar qué razones dio su líder nacional para no apostar por él en la próxima carrera electoral el presidente madrileño tampoco tiene claro cuál será su futuro político

Voz 3 02:56 no no no López salvará con lo pensado eh yo bueno eso todavía no pensado estos días tranquilamente lo lo analizará y en todo caso lógicamente con quién primero hablaría si ha con el presidente

Voz 0861 03:05 Esperanza Aguirre acaba de llegar la expresidenta del PP madrileño también asume que los dos candidatos que ha elegido Pablo Casado para Madrid son extraordinarios

Voz 1817 03:13 ha decretado tres días de luto oficial en Fuengirola en Málaga por el asesinato ayer de una mujer a manos de su ex pareja a esta hora está previsto que comience una concentración en el Ayuntamiento de la localidad para condenar el crimen machista informa Ignacio San Martín

Voz 4 03:25 si a esta hora está prevista la concentración a las puertas del Ayuntamiento de Fuengirola en el primero de los tres días de luto decretados en repulsa por el crimen machista que ha acabado con la vida de Leonor la mujer de cuarenta y siete años apuñalada presuntamente por su ex pareja que también hirió al hijo de ambos de dieciséis años tras este crimen las asociaciones de mujeres han mostrado su preocupación ante la política contra la violencia machista que se vaya a desarrollar tras la conformación del nuevo Gobierno andaluz apoyado por Vox Carmen Martín Plataforma Violencia Cero Málaga

Voz 5 03:55 si no se ponen medidas a nivel de los gobiernos difícilmente podremos acabar con las situaciones de violencia asesinatos a mujeres

Voz 4 04:04 el presunto asesino permanece detenido en dependencias de la Comisaría de Fuengirola a la espera de pasar a disposición judicial

Voz 1817 04:10 recuerden que el cero dieciséis es el número de atención a las víctimas de malos tratos es gratuito no deja rastro en la factura hay que borrarlo eso sí del registro de llamadas cambiamos de asunto la Audiencia de Barcelona no ve delito de odio ni de injurias en los insultos a los guardias civiles durante una manifestación en la que participaban los agentes el pasado mes de septiembre por lo que se abrió una investigación judicial siguiendo el criterio de la Fiscalía el tribunal considera que se trata de una crítica política Barcelona Albert Prat

Voz 6 04:36 según la Audiencia de Barcelona las expresiones Fuera las fuerzas de ocupación y policías hijos de puta no afectan de ningún tipo dice una institución tan asentada y prestigiosa como la Guardia Civil el escrito al cual ha tenido acceso la agencia Efe considera que estas referencias no va más allá que una crítica política sobre un asunto que puede ser de interés general con este argumento el juez concluye que no cometieron ningún delito de odio ni injurias el grupo de personas que insultaron a seis agentes de la Guardia Civil a finales de septiembre mientras iban camino de la manifestación de la pole en Barcelona aunque la Sala ha dado la razón a los acusados la investigación contra ellos sigue abierta contra los delitos de lesiones tenencia ilícita de armas ya que presuntamente agredieron a los agentes llevaban un puño americano

Voz 1817 05:19 vamos ya con la información del deporte iban Álvarez buenas tardes

Voz 1643 05:22 tal Almudena buenas tardes acaba de comenzar Carrusel deportivo con Dani Garrido y todo el equipo para contar el Atlético de Madrid Levante a través de ser más onda media aplicaciones móviles la web Cadena Ser punto com De momento empate a cero en el Metropolitano en el minuto tres de la primera parte y la noticias que Lucas Hernández se ha quedado en la grada esta tarde se juegan tres partidos más en Primera división cuatro y cuarto Athletic Sevilla a las seis y media el líder el Barça recibe al Eibar para las nueve menos cuarto Betis Real Madrid con muchas bajas en la convocatoria blanca aunque sí está Vinicius entre los veinte elegidos pese a no entrenarse por un proceso gripal en el mercado de fichajes el extremo Dani Ojeda deja el Leganés y se marcha cedido al Granada hasta final de temporada en baloncesto a las doce y media arrancaran tres encuentros en la Liga Endesa Real Madrid técnico en Zaragoza Deco GBC Manresa IUCA Murcia Iberostar Tenerife y además cita hoy para los hispanos en el Mundial de balonmano España se enfrenta Islandia a partir de las siete de la tarde en busca de su segunda adicto