Escucha las noticias de las 13:00 (13/01/2019)

que siguen buscando piedra a piedra ha dicho mientras dos perros tratan de encontrar más desaparecidos hay que recordar que entre los cuatro fallecidos sellaba una mujer española original de Toledo que se encontraba en París de visita varios inmuebles han quedado sin suministro de agua y los vehículos no podrán estacionar en esta calle hasta nueva orden por riesgo de que caigan cristales el Ayuntamiento de París ha informado que hay dos edificios en los que no se podrá entrar como mínimo en las próximas cuarenta y ocho horas el inmueble más afectado deberá ser reforzado de arriba abajo los vecinos

no podrán entrar en los edificios cercanos hasta que los arquitectos confirmen que no sufren riesgo de derrumbe en Fuengirola en Málaga se han decretado tres días de luto oficial tras el asesinato ayer de una mujer a manos de su ex pareja el agresor está detenido y a la espera de pasar a disposición judicial hoy por cierto les contamos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Servicio Público de Empleo a reconocer y otorgar la renta activa de inserción a una víctima de violencia machista la administración insistía en que no había pruebas de su condición de víctima aunque su ex marido había sido condenado en firme la informaciones de Alberto Pozas