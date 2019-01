Escucha las noticias de las 03:00 (14/01/2019)

esta noche hemos sabido que el Gobierno ha bloqueado al buque de la ONG Open Arms en el puerto de Barcelona hace casi una semana solicitó navegar hacia la zona del Mediterráneo central por la que suelen pasar las pateras que intentan llegar desde África hasta Europa pero le han denegado la salida porque según un escrito de Capitanía Marítima el barco no cumple una serie de cuestiones jurídicas internacionales Nicolás Castellano

la resolución de Capitanía Marítima la que ha tenido acceso la Cadena Ser apunta que el buque está actuando de manera contraria convenios internacionales de salvamento al no poder desembarcar a los inmigrantes y refugiados en un puerto cercano de la zona de rescate en la que los recupera decir Libia Italia o Malta considera el capitán marítimo de Barcelona a Javier Valencia que está actuando penas de modo contrario a los convenios internacionales que no puede cruzar el Mediterráneo con tanto a personas a bordo porque también incumple la normativa en el documento al que ha tenido acceso la Cadena SER Capitanía Marítima afirma que el buque Aubenas no cuenta con los sacrificados que garanticen el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima que dice exactamente que esas personas tienen que ser llevado al puerto seguro más cercano algo que están incumpliendo para empezar los propios estados la ONG ha presentado un recurso de alzada al que también ha tenido acceso la Cadena Ser en el que pide la nulidad esta resolución de Fomento por ser contraria a derecho y anticonstitucional