Escucha las noticias de las 07:00 (14/01/2019)

son pues según unos eh respondía ayer el diputado responsable de Bomberos aquí en la provincia de Málaga Francisco Delgado el pozo no estaba ni cubierto ni protegidos se trataba de una prospección de agua para una futura vivienda en una parcela que además estaba sin vallar por ahí estaban paseando los padres Julen estaba jugando con un amigo cuando de pronto cayó sí

después de siete años de injusticia social los españoles no entenderán que la oposición incorporo también al partido podría ciudadanos voten en contra de unos presupuestos sociales que no

el país pública hoy que en realidad el Tribunal de Cuentas nunca fiscalizado esas cuentas porque Vox no obtuvo escaño en aquellas elecciones pies noticia de la noche la Guardia Civil ha detenido en Lanzarote al marido de Romina celeste Núñez la mujer desaparecida desde Nochevieja no se sabe todavía dónde está ella en Fuengirola hoy es día de luto por la vecina asesinada el sábado por su ex marido