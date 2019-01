Hoy por Hoy La Rioja (14/1/2019 Tramo - 6:50 a 7:00)

intentar movilizar al máximo a las personas progresistas a las personas que no quieren que se retroceda en derechos y libertades sino que pretenden preservar lo que hemos ido consiguiendo a lo largo de todos estos años y por eso están ya en marcha movilizaciones muy importantes desde el punto de vista de los derechos de las mujeres que se ven claramente amenaza a dos por la presencia de Vox como partido que apoya al nuevo Gobierno de Andalucía pero no nos olvidemos que Vox está presente ya en toda España también aquí en La Rioja imagino no y que Vox se está consiguiendo una movilización de la derecha haciendo votar a personas que en democracia nunca votaron

las personas más vulnerables IS incremento de gasto social se hace con un incremento de impuestos que sólo afecta a un porcentaje mínimo de personas con las rentas más altas a partir de ciento treinta mil euros al año también en el caso de las grandes corporaciones con una subida del tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades e esas dos fuentes de ingresos y algún otro impuesto más que sea prueba van a permitir unos gastos muy centrados en lo social como decía antes que no tiene

trabajo un año ya en las instituciones los riojanos no grande veces calagurritanos a Armero Villa m trece es conocen lo importante que es tener a ciudadanos en las instituciones lo que conseguimos darle impulso desde la oposición pues me lo que queremos ahora es entrar en el Gobierno liderar estos gobiernos para poder realmente llevar a cabo todas esos cambios que estas dos a merecen nuestros municipios y las y en Haro Alfaro Nájera Santo Domingo en Lardero aunque no estamos en las instituciones hemos liderado la agenda política hay en muchos casos hasta centro he líder de la oposición a pesar de que no estamos en las instituciones el definitiva queremos llegar a cada uno de los municipios de La Rioja jugar al mayor número posible a El noventa por ciento de estos municipios para impulsar el cambio que La Rioja se ese Illa dar a las instituciones para poder hacer las políticas activas que desde Ciudadanos queremos en cosa