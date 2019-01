Hoy por Hoy La Rioja (14/1/2019 Tramo - 7:50 a 8:00)

la hacemos con brumas y nieblas matinales en puntos de La Rioja que durante las próximas horas Se espera que vayan despejando hoy tendremos un lunes bastante nuboso con cielos tapados que dejarán precipitaciones débiles y ocasionales sobretodo en La Rioja Alta y que podrían llegar a ser en forma de nieve por encima de los mil trescientos metros las temperaturas se mantienen estables y con pocos cambios para hoy llegaremos hasta los once grados de máxima en Arnedo llenaron doce Logroño y en Calahorra y trece en Alfaro el viento por último hoy sopla del norte y el noroeste

no hay mayores problemas a esta hora para transitar por la red viaria de La Rioja en cualquier caso hace bastante frío por ejemplo sólo acabamos de decir en la zona de la sierra con temperaturas bajo cero así que seguro que hay placas de hielo mucha precaución si transitan por esa zona y también precaución si circulan por la LR cuatrocientos diecinueve ahí está trabajando con obras de ensanche y mejora en el acceso a Torrecilla sobre Alesanco ciudad bom bom

cuando se la y la Associació La no está precisamente con las personas apoyando acompañando a las personas que deciden estar fuera de estos campos hay en concreto de estamos en los puntos calientes de la frontera donde digamos que en una doble dirección de gente que por un lado intenta cruzar a territorio europeo y por otro lado es la gente que son los mismos a fin de cuentas que es deportados una y otra vez hasta los mismos sea la misma persona generalmente intenta lo que llaman el Game como unas quince veinte veces que es intentar llegar pues eso a un sitio en el que se garantice un un proceso de asilo etcétera etcétera que ahora mismo Croacia

pues no lo está haciendo

así la gente entonces viven lo que le llamamos la Jungle que viene a ser de un pues bosque Cillo So simplemente donde la gente puede tirar las tiendas de campaña en caso de que tengan tiendas de campaña o también ahora mismo por ejemplo están viviendo en una fábrica abandonada

Alba Díez cuenta que a las peores condiciones no se dan en los campos de refugiados sino en los lugares donde pernoctan estas personas y donde viven las personas que intentan cruzar las fronteras

Voz 7

03:53

las condiciones son muchísimo más duras especialmente ahora en Bosnia porque la ruta parece que ha cambiado un poco así como el año pasado no había casi solicitantes de asilo en en Bosnia este año ha habido casi siete ocho mil personas las cifras bailan un poco y Bono están en una zona que es el norte Bosnia la zona más cerca de la frontera con Eslovenia que sólo les separa setenta kilómetros lo que pasa que en estas zonas ahora mismo pues están M Nos cinco menos diez no ha llegado lo peor del invierno que será al menos quince menos veinte grados una nieve que llega alcanza los dos metros en el pueblo lo que hace bastante difícil la supervivencia de estas personas fuera de los campos porque en Bosnia es que directamente no hay campos sea directamente te han habilitado en estos meses de alguna forma edificios pues abandonados pero sin ventanas con ratas en los quien Familias sobre todo familias