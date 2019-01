Hoy por Hoy La Rioja (14/1/2019 Tramo - 8:20 a 8:30)

intentar movilizar al máximo a las personas progresistas a las personas que no quieren que se retroceda en derechos y libertades sino que pretenden preservar lo que hemos ido consiguiendo a lo largo de todos estos años y por eso están ya en marcha movilizaciones muy importantes desde el punto de vista la de los derechos de las mujeres que se ven claramente amenazados por la presencia de Vox como partido que apoya al nuevo Gobierno de Andalucía pero no nos olvidemos que Vox está presente ya en toda España también aquí en La Rioja imagino no y que Vox se está consiguiendo una movilización de la derecha haciendo votar a personas que en democracia nunca votaron

Voz 11

07:59

sí pero el problema es que claro que ahora hay que coser los todos no estoy toda esta ciudad está configurada como con grumos y ahora el digamos que se tendría que kosher pero es muy difícil conocerla cuando no hay calles cuando lo que hay son autovías por medio no entonces a base pasarelas no no no se cosen los barrios si es esto es lo que hay que generalizar yo sólo les doy doy datos no y claro en los datos también manera en al dar datos es será hacen comentarios no y sobre todo se se hace un diagnóstico de cómo está la ciudad