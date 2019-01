Las noticias de Cantabria, 10:02 (14/01/2019)

el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha rebajado de diez a siete años de cárcel la condena a un joven que intentó matar a su ex novia embarazada le rebaja la pena de prisión porque el autor de la agresión no tenía antecedentes le considera además un delincuente primario y ocasional y lo hace a pesar de que la Audiencia Provincial había aprobado que la agresión estuvo motivada por el comportamiento machista ID desprecio de género del joven informa Fermín Correa

la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha basado su decisión en que el joven no tenía antecedentes penales y acababa de cumplir la mayoría de edad así ha estimado parcialmente el recurso de apelación del joven contra la sentencia de la Audiencia que le consideró autor de un delito de homicidio en grado de tentativa con las circunstancias agravantes de abuso de superioridad CIDE cometer el delito por razones de género la Comisión ocho de marzo lamenta que este tipo de sentencias sigan protegiendo al agresor Ana Bolado

Voz 4

01:02

esto es una prueba no una sentencia totalmente garantista para el tipo que comete el delito totalmente solo les falta protegerlo alias el ocurre tomar la justicia por su mano y hacerle daño no no parece que el mayor respeto trata de garantizar sobremanera los derechos de de de la agresor eh