Las noticias de Asturias, 11:03 (14/01/2019)

Voz 0875

00:27

eso ya lo conocemos esa expectativa yo creo que lo que supondría el rescate de esos peajes desde ahora a que todo ya tienen esa vigencia hasta dos mil cincuenta pues serían unas cantidades que yo no me atrevería a decir que vaya a abordar el cualquier gobierno no este Gobierno sino cualquier gobierno en este momento dentro de diez años hoy quince cuando falte menos es probable pero ahora yo prefiero no general en ese sentido falsas expectativas