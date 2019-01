Las noticias de Galicia, 11:03 (14/01/2019)

Voz 0028

00:05

rechazo en la plataforma esos Sanidade Pública el nuevo contrato para estabilizar el personal facultativo diseñado por la Xunta según esta plataforma no va a terminar con la falta de médicos debido a las condiciones que incluye entre otras la obligación de guardias y atención ordinaria sin límites el hecho de que no fije un número de centros atender o que no establezcan las horas complementarias que van a tener que hacer esos facultativos sanidad pública entiende que esas condiciones no van a frenar la fuga de médicos de los últimos años todavía en materia sanitaria los trabajadores de Urgencias del Hospital de Santiago votan hoy si aceptan o no la última propuesta de la Gerencia para mejorar los medios humanos y materiales del servicio llevan diez semanas en huelga hoy de nuevo se concentrarán a las puertas de este centro sanitario pase lo que pase en la votación Camilo huye ido portavoz del Comité de Huelga entiende que la protesta ha servido para que se visualice la precariedad que han provocado los últimos años de recortes