pues vamos a hablar con los creadores de una serie que actualmente está en su vida también es la serie más vista de habla inglesa no de de habla no inglesa de la historia la cuarta más maratoniana de la plataforma Netflix en dos mil dieciocho y la primera serie española en conseguir un en internacional de Álex Martínez son los padres de los atracadores más famosos del planeta y ahora han decidido avanzar yo lo hubiera dejado Aíto yo después de fracasar ya abandona pedidos han decidido avanzar y afianzarse como los creadores más solicitados en nuestro país y probablemente de toda la industria internacional algo en lo que llevan trabajando desde el noventa y en gran medida junto a otro impresionante grupo de profesionales que ellos son los responsables de gran fenómeno de las series españolas

no sé si Esther Martínez buenos días manos ideas que al ex fíjate llamamos el día el Emmy por cierto hablando todavía Finca de La Baña no ahí pero hay estímulos contándolo enhorabuena en primer lugar enhorabuena no dejarlo deberá deberíamos estar es decir ya después de lo de la casa de papel visto

has se abrió de nuevo aquí no todas

Voz 0998

01:39

si lo hacéis apostaba Alex no decidió voy a crear el fenómeno mundial no te sale humo era no sabe porque sino de todo el mundo tendría y Rey de es para hacerlo no hay nunca meramente nunca tienes Nir de Page y yo digo que en televisión realmente nadie sabe nada Hay es así no uno tiene unas ciertas qué sensaciones intentado en una dirección la televisiones