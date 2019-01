Escucha las noticias de las 13:00 (14/01/2019)

buenas tardes la carta es larga son cuatro hojas por el contenido no responde a las expectativas porque en resumen los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeo se limitan a reiterar el principio que Mayne pedía haber concretado con una ficha tan sólo pueden prometer que empezarán a negociar el nuevo acuerdo comercial con el Reino Unido inmediatamente las la firma de la retirada confirmando que la frontera entre Irlanda del Norte Gran Bretaña sólo sería necesaria si éste no se llega a cerrar Jofre siendo empezar a aplicar el futuro acuerdo comercial sin necesidad de esperar la ratificación irse aunque este texto demuestra que a veintisiete no ha sido posible mejorar el contenido de lo ofrecido en el último Consejo Europeo

Voz 8

05:44

estoy feliz de haber ganado ese primer partido para mi era muy importante empezar el año con Victoria partido fue no agradable por la forma de jugar del rival pero aún así creo que he hecho un partido bastante correcto den todo lo que he podido hacer yo no