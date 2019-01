Hora 14 (14/1/19)

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja Ana Castellanos

Voz 1315 00:14 muy buenas tardes hoy hablamos de pobreza energética y lo hacemos con los datos que no revela en la fotografía de las familias que sufren esta situación en La Rioja el Gobierno de La Rioja concede dos mil cien ayudas para atender la pobreza energética en esta región con un presupuesto previsto de trescientos noventa mil euros ya directora de Servicios Sociales señala que se han atendido al cien por cien de las solicitudes y asegura que la noticia positiva es que el número de familias beneficiarias se ha reducido en relación a la convocatoria anterior Celia Sanz

Voz 2 00:42 sí que le puedo asegurar que lo que ya tenemos la certeza porque eso lo vemos en nuestras políticas aunque no lo hayamos podido desglosar como tal es que el número de familias de vuelvo a repetir el número de

Voz 0376 00:52 si días de acuerdo sí que sea dice

Voz 2 00:55 ha sido eso qué significa eso significa que hay ahora mismo menos familias en riesgo de exclusión social que han demandado esa ayuda energética eso no quiere decir que el número de ayudas pueda ser muy similar o que pueda parecer más o menos estable respecto al año anterior pero ya le digo que eso es precisamente porque se ha reducido ese número de familias que están en esa situación de exclusión social cosa que por supuesto satisface no es decir oiga pues mire parece ser que el de esa pobreza de acuerdo están saliendo las familias porque sí que podemos lo que lo estoy diciendo constatar que más o menos es el número de familias será reducir porque si el año pasado creo que bueno creo seguro hablábamos unas mil setecientas familias este año estamos barajando que el número de familias puede ser alrededor de las mil

Voz 1315 01:40 enseguida entramos en detalle antes otros temas del día Diego García hoy es lunes y la Asociación Española contra el Cáncer de La Rioja abre el plazo de inscripción para la cuarta carrera de la mujer que se va a celebrar el próximo treinta y uno de marzo uno a carro

Voz 0496 01:52 que este año se estima contará con unas diez mil participantes después de los éxitos de ediciones anteriores Patricia Sánchez coordinadora de la Junta provincial de la Asociación señala que las inscripciones se pueden realizar a través de la web de la asociación en la sede pueblos establecimientos colaboradores Sánchez destaca que esta carrera es ya una fiesta para la mujer

Voz 3 02:09 que yo creo que es la motivación de las mujeres que es un día de fiesta para ellas es un día en el que se apuntan con sus madres con sus tías con las amigas que que van a comer por a y que es el dueño de de color de rosa yo creo que eso no la ilusión de saber que ese dinero a una buena causa

Voz 1315 02:30 y un nuevo auto del Tribunal Supremo permite que otra interina del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Lardero pueda cobrar indemnización por su cese

Voz 0496 02:39 según un comunicado del CSIF el sindicato ha conseguido que el Tribunal Supremo no admita el recurso de casación por unificación de doctrina interpuesto por el Imserso contra las sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que dictaminó en su día aquí no interina del centro tenía derecho a cobrar indemnización al finalizar su contrato de trabajo tal y como defendía el sindicato esta sentencia es idéntica a otra que consiguió el CESIF el pasado mes de noviembre para otra trabajadora de este mismo centro de trabajo

Voz 1315 03:03 ya además esta tarde hablamos de dinero el Partido Popular y parte

Voz 0496 03:05 los socialista analizan los presupuestos generales del Estado y su repercusión aquí en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Voz 1315 03:10 también miramos a mañana martes la Asamblea Feminista de Logroño convoca a la ciudadanía una concentración que se va a llevar a cabo las ocho de la tarde frente al Palacete del Gobierno de La Rioja

Voz 0496 03:19 en un comunicado esta organización explica que la capital riojana se suma así a la movilización de todos los colectivos feministas del país en apoyo a la convocatoria realizada por las mujeres de Andalucía bajo el lema Ni un paso atrás en igualdad nuestros derechos no se negocian a esta concentración se han sumado ya a diferentes partidos y entidades como el PSOE de La Rioja UGT y Comisiones Obreras o Gilda

Voz 1315 03:37 en portada nos quedamos también con los deportes Sergio Moreno qué tal tras el fin de semana buenas tardes

Voz 1264 03:41 hola buenas tardes este fin de semana los ha dejado la victoria de la Unión Deportiva Logroñés el empate del Calahorra la derrota la derrota de F Logroño entre el Atlético de Madrid varias sorpresas en Tercera División como las derrotas de la SD del Náxara que dejan claro Más líder aún nos deja claro más lesionados en la Unión Deportiva Logroñés sitúe el asunto de la enfermería blanquirroja en una situación muy complicada a Paredes Arnedo Santamaría o la eche a Ali Rayco Mioño se les han unido César Remón Rubén Martínez y Marcos Andre que tras dos meses de baja acabó el partido con molestias

Voz 1315 04:13 esta mañana se les han hecho pruebas médicas

Voz 1264 04:15 estos tres futbolistas y a lo largo del día o mañana se conocerán los resultados se verá al alcance de las mismas pero Sergio Rodríguez a pesar de bromear no era optimista el pasado sábado

Voz 4 04:26 yo tengo también el inicio de la tensión nada la verdad que estamos un poco que no sabemos bien yo no sé qué decir ya vamos a ver las pruebas esperemos que se quede lo mínimo posible pero sí que

Voz 1315 04:40 es cierto que sastres

Voz 4 04:42 situaciones anda oí vamos a ver qué nos dicen a lo largo la semana los médicos Si y a ver qué es lo que tiene no me quiero adelantar porque como tampoco no

Voz 5 04:51 soy soy médico

Voz 1264 05:00 muchos chicos de la cantera prepara el técnico el trascendental partido de este domingo en Lasesarre lesiones que siguen abriendo la puerta a jugadores riojanos el sábado hasta cinco futbolistas de La Rioja estuvieron en el once titular Hi5 acabaron el partido pese a la lesión de Remón pues debutó en esta temporada Guille Cabrera otro canterano que está progresando poco a poco

Voz 1315 05:18 escuchamos a partir de las tres y veinte de la tarde hasta las cuatro en SER Deportivos de momento nos quedamos aquí en Hora catorce y en portada también el tiempo con nos espera para las próximas horas para ello saludamos Alba López de la Agencia Estatal de Meteorología buenas tardes

Voz 0133 05:31 buenas tardes continuamos aquí en La Rioja con cielos nubosos no descartamos precipitaciones débiles y ocasionales especialmente en La Rioja Alta en forma de nieve por encima de los mil trescientos metros Por otro lado esas brumas y nieblas matinales que aparecían a primeras horas poco a poco van levantando las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso máximas hoy de once grados en Haro y Arnedo doce en Logroño y Calahorra hilos trece en Alfaro con viento que sigue del norte y noroeste mañana martes tendremos nubosidad baja en las primeras horas del día intervalos de nubes altas por la tarde probables brumas y nieblas matinales a primeras horas las temperaturas mínimas bajarán esta noche tendremos valores de uno a tres grados por lo que amanece hemos con heladas débiles en la sierra las máximas de cara al medio día subirán en la Ibérica y cambiarán poco en la ribera nos quedaremos con los once grados en Haro los docena Logroño Alfaro y Arnedo hilos trece en Calahorra el viento será de nuevo del norte y noroeste tendrá flojo y variable

Voz 7 06:29 es una información de la Agencia Estatal de meter

Voz 1315 06:31 ha elogiado en estos momentos cuando pasan ya doce minutos de las dos de la tarde tenemos una temperatura adecuada grados en el centro de Logroño continua en aquí en la sintonía de la Cadena SER se lo estamos contando el Gobierno de La Rioja ha concedido el cien por cien de las ayudas solicitadas para atender la pobreza energética en esta comunidad han sido dos mil cien ayudas el presupuesto previsto por el Ejecutivo era de trescientos noventa mil euros eso sí a falta de cerrar todos los datos la directora general de Servicios Sociales ha destacado que este año se ha reducido considerablemente el número de familias beneficiarias el año pasado fueron mil setecientas en este año según Celia Sanz pueden ser unas mil

Voz 2 07:11 pues lo que le puedo confirmar y constatar vamos de una manera totalmente cien por cien es que todas las ayudas que se hayan solicitado sean subvencionado me acuerdo calculamos bueno esto no es un cálculo ya es una previsión aproximadamente habremos otorgado alrededor de unas dos mil cien ayudas de acuerdo eso ya está confirmado si te estamos constatando que el número de familias hablo de número de familias eh porque una cosa es el número de ayudas que se puede mantener más o menos estable y otra cosa es el número de familias afectadas que igual está disminuyendo eso quiere decir estamos sacando conclusiones de que el número de familias que se hayan podido ver afectadas una puesta podido reducirse un poco pero lo que le puedo garantizar es que dentro de esa financiación lo que se ha hecho es abonar pagar el cien por cien de todas aquellas ayudas que se hayan solicitado independientemente del número de familias que hayan sido

Voz 1315 08:07 por su parte Sanz ha destacado el sistema específico por el que se conceden estas ayudas a través de los ayuntamientos y ha recordado que el Ayuntamiento de Logroño es el que más subvenciones tramita

Voz 2 08:16 se dirigen a su trabajadora social para precisamente aumentar y solicitar esa ayuda la trabajadora social la gestiona ellas la intermediaria de acuerdo la entidad local Lake ha

Voz 1315 08:29 hola F

Voz 2 08:31 pavo o la que efectúa el Gobierno de La Rioja lo que hacer subvencionar cien por cien todas aquellas ayudas que se han solicitado para el mantenimiento de ese suministro energético la inmensa mayoría la inmensa es por no decirle bueno por supuesto todos los municipios y sobre todo cabeceras de comarca bueno pues también se nota ese ese mayor mayor número de ayudas pero el que sin duda ejecuta y tiene que abonar y más cantidad vamos a decirlo así es el Ayuntamiento de Logroño sin duda sin duda

Voz 1315 09:00 bueno pues precisamente Diego Sacristán Nos detenemos en esas ayudas del Ayuntamiento de Logroño

Voz 0866 09:05 pues sí porque el Ayuntamiento de la capital concedió el año pasado dos mil novecientas ayudas para evitar el corte de suministro energético el Consistorio logroñés dedicó doscientos veintitrés mil euros al pago de estas ayudas novecientas XXII destinadas al pago de facturas de gas y mil novecientos ochenta y cinco al alud la concejala de Servicios Sociales Paloma Corres recuerda que estas actuaciones provienen del plan contra la pobreza energética

Voz 0376 09:26 quienes lo que intentamos a través de estas ayudas y de lucha contra la pobreza energética bueno pues atender esas situaciones de necesidad social y poder dar respuesta a esas personas en riesgo de exclusión creemos que es importantísimo hacer un esfuerzo económico seguir haciendo un esfuerzo económico específico bueno pues eh para garantizar a esas familias más vulnerables e el acceso continuado a lo que es el suministro de energía y electricidad y de gas que nadie pase frío desde luego y que nadie tenga una necesidad de estas características en nuestra ciudad

Voz 0866 10:00 la concejal afirma que estas ayudas son conocidas por las personas que las necesitan y que hay un consenso claro por no dejar a nadie sin recursos energéticos además Paloma Corres recuerda que desde que se pusieron en marcha el Ayuntamiento siempre ha apostado por ampliar las cuantías y los requisitos para hacerlas más accesibles

Voz 0376 10:16 la normativa de comunidad autónoma para poder justificar las ayudas por parte de las entidades locales hacía referencia a unos Portes que haremos a nuestro juicio eran escasos porque porque nos encontrábamos con facturas muchas veces que superaban esos importes y y conseguimos modificar la normativa autonómica para que se incrementaran esos importes antes eran inferiores los importes de acuerdo ir por otro lado también nosotros modificados nuestra normativa de ayudas de emergencia para hacer posible no solamente lo concerniente de las salidas de lúcidas sin lo que tiene que ver con el importe total de las ayudas de emergencia que una familia o una persona nuestra ciudad puede acceder a lo largo de todo el año si recordáis antes estaba en torno al cincuenta por ciento de IPREM ya está en el Iprem de acuerdo con lo cual se doblaron las pues es para que los profesionales de los pisos sociales pudieran jugar también a la hora de prescribir si se me permite el término las diferentes ayudas que nosotros podemos implementar

Voz 1315 11:12 más asuntos parecía imposible por los buenos datos pero seguimos mejorando la Rioja alcanza la tasa de donación más alta de su historia y se vuelve a situar entre las comunidades autónomas con mayor tasa de donación

Voz 0496 11:24 la consejera de Salud agradece la solidaridad que una vez más una vez más esta mostrando las sociedad de La Rioja María Martín ha recordado que en dos mil diecisiete la tasa fue de setenta y uno donantes por millón de habitantes una cifra que ya permitió a La Rioja situarse en los

Voz 1264 11:37 primeros puestos del ránking nacional de donación del año pasado

Voz 0496 11:40 la cifra sea mejorado tal y como reflejan los datos de la Organización Nacional de Trasplantes

Voz 0390 11:44 esa solidaridad ha hecho posible que la tasa de donación de órganos alcanzaba por La Rioja en dos mil dieciocho haya ascendido a los ochenta coma sesenta y cuatro donantes por millón de habitantes que esta cifra se sitúa en nuestra comunidad autónoma como la mayor tasa de donación de toda nuestra serie histórica en dos mil diecisiete la tasa se situó Sí Se acuerdan ese donantes por millón de habitantes y esto nos permitió situarnos en los primeros puestos del ranking nacional y por tanto también del ranking mundial ahora gracias a esta cifra a los ochenta coma sesenta y cuatro donantes por millón de habitantes La Rioja vuelve a superar su récord de donantes vuelve a mantenerse entre los que estamos a la cabeza del territorio nacional

Voz 1315 12:33 también en el terreno institucional les contamos que La Rioja va a potenciar en Fitur los rasgos que le conviene que la convierten en un destino aún como son el vino y la gastronomía y la cultura o el turismo congresual

Voz 0496 12:44 la consejera de Desarrollo Económico dice que estamos ante el mejor escaparate posible para promocionar nuestra comunidad autónoma Fitur alcanza ya la edición número treinta y nueve se va a celebrar del veintitrés al veintisiete de enero Leonor González Menorca afirma además que Fitur es un escaparate cada vez más internacional

Voz 0390 13:00 es una feria en la cual bueno pues cada vez es mayor que el protagonismo a nivel internacional para conocer no solamente nuestro recurso sino también lo que está sucediendo en otros países sobre todo yo creo que lo más importante también conocer qué ocurre no en en el turismo por lo tanto bueno pues cómo son esos movimientos turísticos para ver qué influencias va a tener en este caso en nuestra comunidad

Voz 0496 13:28 González Menorca señala que La Rioja acude con un amplio programa de actividades que contempla más de sesenta iniciativas que potenciarán los rasgos diferenciadores que convierten a nuestra comunidad autónoma en un destino único

Voz 0390 13:39 este año además el trabajo que sea realizado es importante porque van a ir más de sesenta actividades actividades que van a difundir pues muchos de esos recursos que nosotros tenemos y que nos hacen ser únicos como decía anteriormente con algunas también acciones turísticas innovadoras y cómo no donde el vino y la gastronomía van a estar muy presentes a través de esas catas y esas degustaciones que siempre hay en nuestro están por supuesto va a ser punto de encuentro con profesionales del sector con empresas con organizaciones con instituciones turísticas no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional

Voz 1315 14:25 son las dos y veinte Nos quedamos ya con asuntos municipales el concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Logroño destaca la rápida respuesta de los servicios de urgencia ante los reventones de tuberías de este fin de semana la última se produjo en la noche del sábado en la calle además el Partido Riojano también en el Consistorio logroñés ha denunciado que durante los cortes de agua faltó información a los vecinos y comerciantes afectados dijo Sacristán

Voz 0866 14:51 el Ayuntamiento de Logroño dice que las averías son normales en una red que tiene cuatrocientos cuarenta y tres kilómetros de longitud la primera incidencia que se produjo en la calle Ramírez de Velasco por una presión excesiva en la red de tuberías fue la causante del resto Vicente buró responsable de redes de suministro

Voz 6 15:06 una vez que se origina una avería en en una tubería presión lo que se produce luego ya dentro de las de las tuberías bueno caso Logroño y la inmensa mayoría de las ciudades que son maquilladas una remata quiere decir que el agua cuando tú tienes una una rotura el agua proviene de los de las dos puntas de tuvo que sean rotos sea no es genes habitualmente circula el agua en un en un sentido pero cuando tú tienes una rotura en el agua procede de los dos sentidos a producirse hay Un una a una depresión importante entonces es a ese movimiento de de movimiento de de de fluidos dentro de las tuberías pues provoca desencadena desencadena movimientos bajada Si bajadas y subidas puntuales muy puntuales de presión dentro de la red se produce lo que llaman los técnicos la la onda la onda errante es aún Un golpe el famoso golpe de ariete

Voz 0866 16:00 por su parte el concejal de Medio Ambiente Jesús Ruiz Tutor dice que estos incidentes han servido para comprobar la rápida actuación de policía y bomberos y también de los equipos de trabajo que ha puesto en marcha el Consistorio para reparar las averías

Voz 9 16:12 los comprobar el buen el el excelente no buen el excelente funcionamiento de los servicios públicos tanto de Policía con el tiempo de intervención super rápida bomberos con un tiempo de intervención

Voz 6 16:24 bien pues pues eh muy rápido muy muy profesional del servicio de Aguas ello

Voz 9 16:32 cuando vi el el primer día que

Voz 6 16:35 el primer día en en Ramírez de Velasco que

Voz 9 16:37 estaban los los técnicos de urgencias los servicios de urgencias que tenemos siempre un sistema urgencias pero es que vinieron los que estaban de fiesta sabes qué dices sino que es llevado por cierto Irineo de trabajar vinieron a ver qué pasaba ayudar eso se ha producido en en durante todo este proceso

Voz 0866 16:55 a quién también se ha pronunciado sobre este asunto es el Partido Riojano el concejal regionalista Rubén Antoñanzas denuncia que durante los momentos de corte de agua faltó información y que la causa de los reventones más allá del accidente puntual se debe a la falta de mantenimiento en la red de aguas Antoñanzas también pide que se atiendan las reclamaciones económicas de comerciantes y hosteleros afectados por las averías

Voz 10 17:15 la realidad eso no van a poder discutir el equipo de gobierno es que la señora Gamarra no invierte en el mantenimiento de Logroño y eso lo hace pues bueno pues poco por cómo su su su política en esta ciudad de hacerse la foto y entiende que bueno pues que la foto trabajando en el día a día y en el mantenimiento del día a día de las instalaciones esa ciudad ponerse una foto es rentable porque al final no no se ve los los resultados eso decide no invertir en ello de hecho en la zona de deber actúa que como saben ustedes ha habido dos dos fugas diferentes se acercaban y lo que me planteaban es que esa plazas había remodelado hace aproximadamente dos años y que no entendían como una plaza que había sido remodelada hace hace dos años pues no sería aprovechado para cambiar las las conducciones

Voz 1315 18:07 allí también aquí en el Ayuntamiento de Logroño el Grupo Socialista recalca que las seis nuevas residencias para mayores que se pondrán en marcha en Logroño son todas privadas los socialistas denuncian que la ciudad no cuenta con ninguna plaza pública María Mayor

Voz 11 18:20 en el sector Santa Juliana aquí la acción de gobierno de la que tanto saca pecho no estaba alcaldesa se limita a conceder una licencia de actividad a una empresa para que ponga en marcha un negocio privado la cuarta residencia en la que se refiere a la alcaldesa es una modificación es tiene que ver con una residencia que se va a construir en Vélez de Guevara residencia privada en parcela privada que responde a un interés de entre dos particulares para la construcción de un negocio que tiene que ver con la atención sociosanitaria mayores y la acción de gobierno en este caso se ha limitado hacen una una modificación puntual del Plan General Municipal para cambiar el uso de esa parcela de residencial

Voz 12 19:00 a dotacional privado del Ayuntamiento de Logroño el Ayuntamiento de Haro Laura arribado aseguró en los micrófonos de la Cadena SER de La Rioja que será la candidata del partido socialista a la Alcaldía de Haro la actual alcaldesa señala que le avala

Voz 0496 19:12 de estos años dice que en una legislatura no da tiempo a poner en marcha todos los proyectos previstos

Voz 13 19:17 sí sí ese sí tan rotundo ha sido porque bueno es una decisión que que aunque reciente la American desde hace mucho tiempo es de cierre pues eso saca dos mil diecinueve fue la campaña electoral se acerca acercar las nuevas elecciones

Voz 14 19:31 eh y hay que decidir qué qué se va a hacer

Voz 13 19:34 hay decidido volver a presentarme pues por dos cuestiones una porque creo que lo estamos haciendo sinceramente bien creo que estamos haciendo bien y que por eso bueno este proyecto que hemos iniciado debe tener una continuidad

Voz 14 19:45 hay dos porque

Voz 13 19:47 eh en una legislatura nueva tiempo a hacer todo lo que un aquí

Voz 0496 19:50 ni la arribada destaca las inversiones hechas en el casco antiguo y en la rehabilitación de edificios históricos además recuerda que Haro es el primer Ayuntamiento que ha puesto en marcha planes de igualdad derribado valora también la buena salud económica del Ayuntamiento que cerrará legislatura prácticamente en una situación de deuda

Voz 13 20:04 pero pues la economía está mejor que nunca es decir el Ayuntamiento de Haro no sea carácter nunca ha tenido una mala situación económica pero la verdad es que ahora está mucho mejor que hace cuatro años vamos a cerrar legislatura con prácticamente deuda cero es decir vamos a encerrar legislatura siendo el primer Ayuntamiento de de La Rioja que prácticamente consiga una deuda cero esto que va así unificar que nosotros el día de mañana si queremos plantear una inversión grande una inversión millonaria que tengamos que evidentemente solicitar un crédito pues porque esto es como una casa es decir tú te gastas lo que ingresa así si necesitas un gasto extra tienes que pedir un crédito lo vamos a hacer sin tener que hipotecar más a los jarreros es decir sin tener que decirles que vamos a plantear cierta obra de inversión pero que a la contra van a tener que pagar un porcentaje elevado de Ibi no nosotros vamos a cerrar con deuda cero todo lo que hagamos en un futuro a ser sin hipotecar a los jóvenes

Voz 1315 20:52 los más asuntos políticos que marcan la agenda de este lunes

Voz 0496 20:55 portavoz autonómico de Ciudadanos asegura que el sistema Oltra politizado de las cajas de ahorro estuvo en el origen de la grave crisis financiera un sistema que nos ha costado quinientos veinte millones de euros a los riojanos lo decía Pablo Baena

Voz 1084 21:05 lo que sucedió con las cajas de ahorro en este país no fue una maldición divina no fue una una plaga sino que fue la consecuencia directa del bipartidismo de amiguetes del chanchullo con sus colegas de Izquierda Unida IU y los nacionalistas mira en toda esta situación que les acabo de decir escribir y que les acabo de decir que nos ha costado ya a los riojanos quinientos millones de euros probablemente se habría evitado si se hubiera impulsado si existiera una ley anti de datos como la que nosotros queremos impulsar y que evite que los viejos partidos metan las las zarpas en todo aquello que que les queda a su alcance

Voz 0496 21:46 mientras el PSOE avanza que no apoyará la reforma del Estatuto de Autonomía si no se contempla una ley de financiación objetiva de los ayuntamientos el diputado Rolf día denuncia que Ceniceros ha quitado cuatro millones de euros de ayudas al emprendimiento a la investigación y el desarrollo ya la innovación hice lo ha dado directamente a la Consejería de Fomento

Voz 15 22:02 ceniceros ha decidido quitarle cuatro millones de euros a la Consejería de Desarrollo Económico e innovación y pasarse en las a la Consejería de Carlos Cuevas para que sigan haciendo de las suyas simple y llanamente han quitado cuatro millones de euros atención de emprendimiento de investigación desarrollo innovación es decir el casi extinto Gobierno del Partido Popular de La Rioja ha metido la mano en el bolsillo de los autónomos riojanos para ir haciendo listas electorales por los pueblos del Partido Popular así de claro menos

Voz 0496 22:39 los diputados regionales del Partido Popular en el Congreso dicen que seguirán exigiendo que se cumplan los compromisos con La Rioja los populares acusan al Gobierno central de atentar contra la igualdad de los españoles Mar Cotelo

Voz 1315 22:49 que vamos a seguir estando vigilantes en que a este Gobierno ser responde que está instaurado en la política de irresponsabilidad que lo que genera y lo vamos a ver en sus presupuestos es menor crecimiento económico más desempleo y por lo tanto menos competitividad para nuestras empresas los últimos datos están ahí eh hemos tenido ellos mismos el propio Gobierno ha reducido a un dos coma dos en la previsión de crecimiento de la deuda pública se ha incrementado en un cuarenta y dos de la prima de riesgo perdón se ha incrementado en un cuarenta y dos por ciento de de que el presidente Sánchez está en el Gobierno por lo tanto de crecimiento sólido como él viene a decir absolutamente nada de nada al revés volveremos a la crisis y a la a la recesión y al cierre de esta Hora catorce les contamos que a las siete de la tarde del Ateneo Riojano riojano acoge una conferencia del arquitecto Juan Díez del Corral que banalizar el proceso de creación y características de los barrios de logró

Voz 13 23:44 sí

Voz 16 23:44 pero el problema es que claro que ahora hay que coser los todos no estire de toda esta ciudad está configurada como con grumos y ahora digamos que se tendría que kosher pero es muy difícil conocerla cuando no hay calles cuando lo que hay son autovías por medio no entonces a base de pasarelas no no no se cosen los barrios si es esto es lo que hay que generalizar yo sólo soy doy datos no intento claro eh en los datos también manera que la en al dar datos es será hacer comentarios no y sobre todo se se hace un diagnóstico de cómo está la ciudad