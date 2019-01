Hoy por Hoy La Rioja (14/1/19 - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 en Radio Rioja Cadena SER sobra decana de La Rioja Comunidad yo en onda media M

doce y veinte minutos continuamos en Hoy por hoy en ese hoy por hoy más doméstico más cercano más próximo el de casa en la Cadena SER para La Rioja en formatos frecuencia modulada yo hasta las dos de la tarde como siempre en el deseo de acompañarles y entre tenerles en ese primer tramo como viene siendo habitual vamos a comenzar con la información el repaso a la actualidad local comarcal regional de la mano de Diego García qué tal Diego buenas buenos medios día

Voz 2 01:19 esa solidaridad hecho posible que la tasa de donación de órganos alcanzada por La Rioja en dos mil dieciocho haya ascendido a los ochenta coma sesenta y cuatro donantes por millón de habitantes esta cifra se sitúa en nuestra comunidad autónoma como la mayor tasa de donación de toda nuestra serie histórica en dos mil diecisiete la tasa se situó si se acuerdan ese donantes por millón de habitantes y esto nos permitió situarnos en los primeros

Voz 0407 01:48 hombre puestos del ranking nacional

Voz 2 01:50 tanto también del ranking mundial ahora gracias a esta cifra a los ochenta coma sesenta y cuatro donantes por millón de habitantes La Rioja vuelve a superar su récord de donantes vuelve a mantenerse entre los que estamos a la cabeza del territorio nacional

Voz 0496 02:08 según datos de la Organización Nacional de Trasplantes el año pasado se registraron en La Rioja veinticinco donantes de órganos de los que se obtuvieron XXXIX órganos para trasplantar

Voz 2 02:17 en concreto dos mil dieciocho se registraron veinticinco nuevos donantes de órganos trece varones y doce mujeres de los que se obtuvieron un total de treinta y nueve órganos para trasplantar que fueron veinte millones diecinueve llegados veinte al de los donantes han sido convencionales en muerte encefálica cinco de ellos han sido en asistolia la semana que va

Voz 0496 02:43 ese celebrando lleva edición de Fitur se va a celebrar

Voz 5 02:46 del veintitrés al veintisiete de enero en Madrid ya hay

Voz 0496 02:49 la Rioja va a potenciar los rasgos que la convierten en un destino único la consejera de Turismo Leonor González Menorca dice que el están de nuestra Comunidad autónoma contará con más de sesenta actividades entre las que destacan las relacionadas con el Año Jubilar el Camino de Santiago

Voz 2 03:04 este año además el trabajo que sea realizado es importante porque van a ir más de sesenta actividades actividades que van a difundir pues muchos de esos recursos que nosotros tenemos y que nos hacen ser únicos como decía anteriormente con algunas también acciones turísticas innovadoras y cómo no donde el vino y la gastronomía van a estar muy presentes a través de esas catas y esas degustaciones que siempre hay en nuestro están por supuesto va a ser punto de encuentro con profesionales del sector con empresas con organizaciones con instituciones turísticas no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional

Voz 0496 03:50 además nuestros tan también va a potenciar el vino o la gastronomía la salud o el turismo congresual Eduardo Rodríguez José esas el director general de Turismo

Voz 6 03:58 torno al mundo del enoturismo la gastronomía ida determinados mensajes que en este caso pues van sobre todo eh marcados de Lasa Lucy de la parte de alimentación que cada vez se trabaja más y que además ya que se va a vivir en nuestro están La Rioja va a estar presente también a través de la responsable en este caso de congresos convenciones y reuniones como una mesa dentro del apartado en este caso pues de lo que denominamos peces o a la hora de atraer congresos

Voz 0496 04:34 no de la política les contamos que el portavoz autonómico de Ciudadanos asegura que el sistema ultra politizado de las cajas de ahorro estuvo en el origen de la grave crisis financiera Pablo Baena considera que el pasteleo de PP PSOE e Izquierda Unida con las cajas Nos ha costado quinientos veinte millones de euros a los riojanos Baena señala que estamos ante una consecuencia del bipartidismo de amiguetes y que una de las soluciones pasa por la ley anti de datos que propone Ciudadanos

Voz 0407 04:58 lo que sucedió con las cajas de ahorro en este país no fue una maldición divina no fue una una plaga sino que fue la consecuencia directa del bipartidismo de amiguetes del chanchullo con sus colegas de Izquierda Unida IU y los nacionalistas mira en toda esta situación que les acabo de escribir y que les acabo de decir que hemos ha costado ya los riojanos quinientos millones de euros probablemente se habría evitado si se hubiera impulsado Si existiera una ley anti de datos como la que nosotros queremos impulsar y que evite que los viejos partidos metan las las zarpas en todo aquello que que les queda a su alcance

Voz 0496 05:38 mientras el PSOE avanza que no apoyará la reforma del Estatuto de Autonomía sino contempla una ley de financiación objetiva de los ayuntamientos el diputado Raúl Díaz denuncia que el Gobierno de Ceniceros ha quitado cuatro millones de euros de ayudas al emprendimiento a la investigación y desarrollo a la innovación hice lo ha dado a la Consejería de Fomento

Voz 0407 05:55 Fénix ceros ha decidido quitarle cuatro millones de euros a la Consejería de Desarrollo Económico e innovación pasarse las a la Consejería de Carlos Cuevas para que sigan haciendo de las suyas simple y llanamente han quitado cuatro millones de euros atención de emprendimiento de investigación desarrollo innovación es decir el casi extinto Gobierno del Partido Popular de La Rioja ha metido la mano en el bolsillo de los autónomos riojanos para ir haciendo listas electorales

Voz 0496 06:34 la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja abre hoy lunes el plazo de inscripción para la cuarta carrera de la mujer que se va a celebrar el XXXI de marzo Se espera una participación de diez mil personas el precio de la inscripción de este año se incrementa dos euros pasará a costar doce euros por participante y según la asociación es una subida necesaria para financiar dos proyectos de Investigación sobre el Cáncer uno del CIBIR y otro en la Universidad de La Rioja Patricia Sánchez es la coordinadora de la Junta provincial de la Asociación

Voz 8 07:00 queremos hay maneras dos becas doctorales una que se desarrolla en la Universidad y tan el CIBIR que tenía un éxito eh bueno que impresiona tanto a nivel nacional como internacional tenemos esa nueva beca postdoctoral que de la que te hablaba que te desarrolla en Barcelona el líder de EB que estudiará metástasis del cáncer de pulmón entonces son ciento sesenta mil euros que se unen a esas ciento veinte mineras becas doctorales sí que hay que conseguirlos para poder continuar no eh porque y pues como decía al final la investigación es la única manera que tenemos de avanzar para luchar contra contra la enfermedad

Voz 0496 07:39 como decimos las inscripciones se pueden hacer a partir de hoy lunes en la web de la asociación en la sede o en los establecimientos colaboradores la fecha límite el quince de marzo

Voz 8 07:49 además de la página web de la carne ya que es la misma de siempre hay de pueden inscribir sin problema ITA Honda y crédito la que quiere civil de manera que el diferencial eh aquí la sede de la asociación que estamos en calle Lardero en horario de mañana y de tarde en el Deportes Ferrer que está es decir Infantes de Lara también en horario de mañana y tarde la librería Santos Ochoa y Calvo Sotelo como la de gran horario también de mañana y tarde para que nadie se quede sin poder ir trámites veremos horario que no entre dentro de su horario y de manera presencian en la web las veinticuatro horas

Voz 0496 08:27 y el Ateneo Riojano acoge esta tarde la conferencia guía de arquitectura de Logroño la ciudad de paquetes y autovías durante la cita que tendrá lugar a partir de las siete el arquitecto Juan Díez del Corral analizará el proceso de creación y características de los barrios que comenzaron a surgir hace cuatro décadas dice este arquitecto que estos barrios surgieron de una manera individualizada

Voz 8 08:45 a lo que se ha construido en los últimos treinta o cuarenta años de la historia reciente de Logroño quizás lo más difícil de deber porque está ahí todavía no algunas barrios no están acabados del todo pero bueno está todo planificado y entonces pues ya se puede hacer un balance bueno comparten en la ver el haber nacido de una manera descoordinadas sea como como paquetes aislados e ir después que están todos como cosidos por autovías esta hace estado este modo de hacer ciudad digamos que

Voz 9 09:15 se enfrenta au Escudero

Voz 8 09:17 no desarrolla o amplía una ciudad que era completamente distinta que la ciudad eh planificada como un organismo una ciudad de calles y casas

Voz 10 09:25 qué es lo

Voz 0496 09:27 pues estos y otros asuntos a partir de las dos en Hora catorce

sí efectivamente gracias Diego tendrán obligación hasta luego vamos a continuar ahora en Hoy por hoy siguiendo con la información de carácter de rango comarcal Nos vamos a ir hasta la capital de La Rioja Baja hasta Calahorra ahí está Miguel Ángel Santos qué tal bienvenido Miguel Ángel

Voz 12 09:45 los regionalistas advierten que el alcalde ha eliminado la partida para becas de libros de texto dotada con cuarenta mil euros el Partido Riojano ha alertado que la eliminación de las becas para libros por parte del alcalde Javier García deja sin ayudas a más de cuatrocientos escolares para ciclos Infantil y primaria y Secundaria los regionalistas han advertido que el alcalde de Arnau quedó eliminado del presupuesto para dos mil diecinueve las becas escolares que fue su gran propuesta estrella para Arnedo algo que el Partido Riojano ni entiende ni comprende que fue una de las razones para rechazar las cuentas municipales presentadas por el equipo de gobierno además de la falta de diálogo y consenso Rita Beltrán es la concejal del Partido Riojano en el Ayuntamiento arnedano

Voz 13 10:26 en su intención clara es de eliminarlas tales dice que nos llama un poco la atención cómodo a otras partidas presupuestarias concretamente en la de publicidad y propaganda pues que ha pasado de tres mil de treinta y seis mil euros a sesenta mil constante incrementado en veinticuatro mil euros una partida pues de publicidad propaganda y medios de comunicación que efectivamente pues nos llama durante la atención por tanto por por nuestra parte bueno pues criticar esta acción de quitar eso esa partida de los Presupuestos nos parece algo importante que bueno pues estaba ahí la gente lo estaba utilizando era una gran ayuda pues para para muchas familias arnedana ni que bueno pues por el artículo de XXXIII haya haya desaparecido pues no no estamos ya

Voz 12 11:07 el Comité regionalista de arreglo ha subrayado que para eliminar las becas para decenas de familias arnedana será alcalde Javier García lo justifica en que el Gobierno de La Rioja incluido en los Presupuestos la gratuidad de los libros de texto a pesar de que conoce que el Gobierno de La Rioja se ha quedado sin presupuestos y esto conllevará serios problemas para otorgar ayudas al libro este texto la gratuidad de los mismos el Partido Riojano ha dejado claro que lo que ha hecho el alcalde ese recortar en educación eliminar las ayudas de ochenta euros en Infantil sesenta en en Educación Primaria Secundaria también Rita Beltrán ha manifestado que muchas familias van a ver que la mala gestión del equipo de gobierno va a generar un serio problema yo el alcalde debería explicar cómo van a recibir las ayudas del Gobierno la información es nula para los arnedanos la edil del Partido Riojano ha recalcado que el alcalde prometió autobús urbano y becas para libros ya más cosas han desaparecido del presupuesto en cuanto al tiempo cielos con nubes y claros tenemos diez grados

gracias Miguel Ángel hasta mañana vamos a continuar ahora con el deporte presente cada día en nuestras vidas y especialmente los lunes quiero pensar que con balance de lo sucedido en fin de semana Sergio Moreno qué tal estás

Voz 11 12:15 hola hola muy buenas buenos días bueno yo siempre saldo buenas tardes estamos en buenos días pues Victoria de la Unión Deportiva Logroñés el pasado sábado frente a la Cultural de Durango marcó en el minuto ocho Víctor López y a partir de ahí media hora muy una buena primera parte el conjunto riojano y después sí que es cierto que se deshizo como un azucarillo y acabó sufriendo para sacarte dos puntos muy importantes ante el último clasificado del grupo II una cultural de Durango que es un partido que deja un sabor agridulce porque es una victoria importante que les sitúa a tan sólo un punto del ascenso pero lo cierto es que deja malas sensaciones porque ante un rival algo más endeble uno de los más flojos del grupo la verdad que sufrió bastante pero bueno al fin y al cabo dos victorias en este año dos mil diecinueve no te iba Loroña es que está tan sólo un punto del Oviedo B y que la semana que viene un auténtico partidazo Barakaldo Unión Deportiva Logroñés a las a las cinco de la tarde en Lasesarre y además el Calahorra jugó el sábado en Riche frente al Amorebieta empate a cero Eduardo Ubis es del Amorebieta tuvo un penalti y lo falló y el Calahorra suma ya seis partidos sin ganar en esta temporada pero lo cierto es que fue su situación no es ni mucho menos preocupante suma veintiséis puntos está nueve puntos del play off de ascenso por tanto una distancia considerable pero sí que es necesario que gane y a un partido la semana que viene el domingo qua recibe la visita el Calahorra del leyó a uno de los equipos que está metida en la parte alta de la clasificación y cerramos con la victoria de con la derrota de le de femenino que recibió la visita el Atlético de Madrid ayer a las dos de la tarde las ganas gran ambiente en el estadio municipal uno tres para manifestar que aunque está en la parte baja de la tabla contra los mejores equipos de la categoría ha sido capaz de competir ahora arranca una nueva fase en la temporada contra los equipos de su liga y evidentemente las riojanas parecen en disposición de sumar victorias contra esos equipos un poco más flojos y poder salvar la categoría lo cierto es que ser competitivo contra Barça Atlético Madrid Levante son buenas noticias aunque no se vean reflejados en cuanto a puntos en la tabla clasificatoria de además Víctor a la derrota de Clavijo en baloncesto derrota de los Haro también en boli así que

Voz 4 14:15 bueno ha habido un poquito de todo en esta jornada en Tercera División

Voz 11 14:18 cierto el aro Más líder perdió la SDL Murillo perdió el Náxara en Arnedo y bueno pues yo eso

entonces esa jornada sorpresa Sergio Moreno sin un solo papel esto sí que me ha sorprendido ha faltado la frase para el PLD vencer además de convencer lo cierto es que sin papeles gracias Sergio un abrazo eh saludo vamos a continuar conociendo la previsión meteorológica para las próximas horas en concreto las últimas horas de hoy las primeras de mañana nos vamos a ir a la Agencia Estatal de Meteorología ahí está Alba López qué tal buenas tardes

Voz 0133 14:47 buenas tardes continuamos aquí en La Rioja con cielos nubosos no descartamos precipitaciones débiles y ocasionales especialmente en La Rioja Alta en forma de nieve por encima de los mil trescientos metros Por otro lado esas brumas y nieblas matinales que aparecían a primeras horas poco a poco van levantando las temperaturas sin cambios o ligero ascenso Maxi más hoy de once grados en Haro y Arnedo doce en Logroño y Calahorra los trece en Alfaro con viento que sigue del norte y noroeste mañana martes tendremos nubosidad baja en las primeras horas del día intervalos de nubes altas por la tarde probables brumas y nieblas matinales a primeras horas las temperaturas mínimas bajarán esta noche tendremos valores de uno a tres grados por lo que amanece hemos con heladas débiles en la sierra las máximas de cara al medio día subirán en la Ibérica y cambiarán poco en la ribera nos quedaremos con los once grados en Haro los docena Logroño Alfaro y Arnedo hilos trece en Calahorra el viento será de nuevo del norte y noroeste tendrá flojo y variable

bueno pues si entramos en ese cien por cien entretenimiento aunque no conseguimos escapar lógicamente ni nos importa del de la información esta mañana en torno a las once la ciudad de Logroño la consejera de Salud María Martín el coordinador de trasplantes Fernando Martínez Soba han informado sobre las tasas de donación y la actividad de trasplantes de La Rioja durante el ejercicio dos mil dieciocho hablamos precisamente con el coordinador de trasplantes a esta hora Fernando Martínez Soba qué tal estaba buenos buenos días hola buenos días vamos a escudriñar en los datos si son positivos sonó Si son mejorables sonó en cualquier caso queremos escudriñar precisamente en este dato ha referido a esta a este asunto tan trascendente y tan importante para la salud de los riojanos en en muchos casos que datos podemos destacar

Voz 16 17:05 bueno los datos son son

Voz 10 17:08 muy buenos por decirlo de un modo de

Voz 9 17:10 modo claro para que todos los

Voz 10 17:13 todos los puedan todo entender nunca antes en la donación de esta comunidad habíamos alcanzado una tasa cantado no se sientan ochenta donantes por millón de población y año que es lo que hemos tenido es es una altísima para que nuestros oyentes puedan entender mejor el impacto y el resultado que hemos obtenido eh basta compararlo con lo que ha ocurrido a nivel a nivel nacional en España la tasa la donación ha sido de cuarenta he dicho donantes por millón de población que también es la tasa más alta encantado a nivel a nivel nacional los otros desde el año dos mil seis venimos teniendo tasas de donación superiores a la media nacional pero es está la más alta alcanzada por nuestra cubría es un resultado del que todos los tenemos que sentir orgullosos como riojanos no solamente agradecidos a las familias y a los donantes que han hecho posible todo esto sino también felicitar a todos los que lo hacen posible de modo también eh de todos los profesionales que participan en el proceso donación e los organismos entidades asociaciones los medios de comunicación e Administración Consejería bueno creo que este es un resultado del que todos tenemos que sentirnos orgullosos porque es el trabajo y el esfuerzo la dedicación de de de muchísima muchísima gente

Voz 4 18:26 no sé si perdón decía yo que esta posición de liderazgo frente a España y España frente al mundo que hay que indicarlo a qué puede deberse en la Comunidad de La Rioja aunque podríamos a adentrarnos en este asunto con rango sociológico más adelante quizá seguir escudriñando en esos datos positivos no pero sin embargo bueno pues no está de más ya reseñar que esta posición repito de líderes de donación bueno pues tiene que liberarse algo particular que no alcanzamos a entender no

Voz 10 18:55 bueno e desde el año dos mil seis ánimos teniendo tasas de donación superiores a la media de esto eh cabe de cava de decirlo eh como anticipo de lo que voy a lo tuyo es cierto que existe un sustrato sustrato social favorece dos eh hacia la relación en nuestra comunidad como lo existe a nivel a nivel nacional está estudiado dentro el Nacional cuál es digamos la sensibilización social en relación con con nuestra comunidad es una comunidad que está sensibilizada como la gran mayoría de todas ellas no bien es lo que ha marcado la marca la diferencia de calidad son dos matices fundamentales en primer lugar que nosotros hemos concebido la donación como como un derecho una oportunidad que tenemos que dar a todas aquellas personas para que al final de la vida puedan si así lo desean ser donantes nosotros hemos entendido que esto forma parte de lo que debe de ser el acompañamiento y la ayuda al final de de la vida para esos familiares estos pacientes que en un momento concreto pero la enfermedad no puede hacer bascular una hemorragia un traumatismo pues sabemos que su vida ya no va a tener no va a ser posible

Voz 4 20:08 eh

Voz 10 20:09 estando fallecer como consecuencia de de estas lesiones entonces en estos casos nosotros damos una posibilidad a la familia de decidir para aquellos si así lo hubieran deseado sido según cómo concebía medios la vida sus valores e lo que les parecía que era más importante pues poder decidir en edad colaboración para nosotros la donación por un lado debe de formar parte de los casos al final de la vida y así lo hemos entendido hemos sostenido un programa de detección de posibles donantes fuera de las unidades intensivos que este digamos hacia la piedra a piedra angular es una con una una estrategia que ha sido implementada está siendo implementada por parte de la Organización Nacional de Trasplantes y nosotros hemos sido en este caso los los creadores Mi diseñadores de esta de esta nueva modalidad en segundo lugar que creo que es muy importantes la dedicación y el el empeño que desde el punto de vista profesional sanitario pues se realiza en relación con el acompañamiento y la ayuda emocional a todos los familiares estos posibles donantes y galantes que tenemos en el hospital creo que esos son los dos pilares fundamentales y que nos han distinguido en relación a a al al resto de comunidades

Voz 4 21:20 desde luego ocupamos posiciones de liderazgo en en donación de de órganos también queríamos hablar de la actividad de transplantes a lo largo de este dos mil dieciocho yo es importante reseñar precisamente las posibilidades que tenemos es técnicamente para llevarlas a cabo como ha sido dos mil dieciocho

Voz 10 21:39 los mil dieciocho ha sido también un magnífico magnífico él son realizado veintiuno trasplantes renales que también la cifra más alta alcanzada en nuestra comunidad desde el inicio del programa el año dos mil once hasta estas fechas fechada día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho ya habían realizado un total de ciento siete trasplantes renales también en el dos mil dieciocho movilizado adoquines de trasplantes de médula ósea que en el suma total desde que se puso en marcha programas eh trasplante auto logo de médula ósea nosotros nuestro hospital en el año dos mil nueve pues entonces a ciento treinta y nueve procedimientos hemos realizado ocho trasplantes de córnea hombre de Etica hay aproximadamente unos ciento cincuenta trasplantes en términos son unas cifras eh que están francamente bien de que tenemos que son que hemos pues como decía ayer en principio también detalladamente orgullosos porque seguimos manteniendo Natividad un nivel tanto en cuanto a componen en cuanto a calidad pues francamente extrañamente bueno tenemos pocos pacientes en lista de espera o mejor dicho tenemos algo uno menos de los que teníamos cuando empezamos el programa de trasplante mientras tanto renal e a día de hoy hay veinticuatro veinticuatro pacientes esperando un riñón en nuestra comunidad no hay ningún paciente esperando los que cardíaco ni trasplante pulmonar y tan sólo cuatro pacientes para el trasplante hepático y un paciente esperando un trasplante pancreáticos sería en nuestra lista de espera para trasplantes de órganos

Voz 4 23:17 lo importante es que la práctica totalidad de órganos ya se pueden llevar a cabo también en nuestra comunidad lo cual también hablaba en favor lógicamente de nuestra sanidad no de nuestra capacidad también de poder ejecutar precisamente esos trasplantes porque efectivamente una por una por una parte está esa labor social de donación exactitud social de donantes de convertirse en donantes por otros esa capacidad también de ejecutar de llevar a cabo estas estos trasplantes siempre tan complicados tan complejos en el que aparecen numerosas disciplinas sincronizadas y coordinadas no

Voz 16 23:54 bueno es un es Un eh

Voz 10 23:57 un trabajo francamente apasionante los trasplantes dentro de lo que supone la tenías asistencial del hospital pues forman parte de lo que es la cúspide de asistencia en un hospital en el que en el que se hacen restantes tiene que funcionar muy bien nuestros servicios porque el trasplante se hace de manera para eso Sadr de pie porque implicamos a servicios centrales como pueden serlo Laboratorio Radiología Anatomía Patológica y otros con unas una asistencia más digamos en este caso mato contaron que se servicios de urgencia esos servicios de medicina intensiva o anestesia vengamos a servicios quirúrgicos implicamos a servicios clínicos Neurología neurofisiología protegía de efectivos cuando me quiero dejar prometió dejar de España tan sólo hay treinta y nueve centros que realicen unos un trasplante renal esto quiere decir que sí hay cientos de otros cientos de centro sanitario es una hospital de tan solo treinta y de dos plantas mal no debe de ser fácil por supuesto que no es fácil ir y nosotros somos uno de ellos estamos educadamente orgullosos de nuestro programa de trasplantes los resultados están siendo eh prometedores si los íntimos pues como como le decía muy orgullosos y también ilusionados

Voz 4 25:07 efectivamente hay motivos para sentirse orgulloso pero por parte de de su función como coordinador de trasplantes hay algún anhelo que le gustaría alcanzar algún sueño que queda por realizar en este sentido de ir en la dirección de conseguir más y mejor todavía

Voz 10 25:25 es es es bueno ser ambicioso pero tan bueno ser ambicioso como tener los pies en el en el en el suelo e nosotros hemos alcanzado la reacción inimaginables hasta hace años debemos de seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora debemos plantearnos algún riesgo para mejorar estas tasas de donación Si existe estamos en ello existe la posibilidad de mejorar estoy convencido de que lo podremos hacer para ello vamos a poner en marcha en primer semestre de este año por un programa también ambicioso donación en asistolia complementario al que ya tenemos pensamos que esta puede ser una línea una línea de mejora pero no todo depende de ellos

Voz 4 26:05 no

Voz 10 26:06 no todo depende de nosotros eh anhelo eh no yo personalmente no tengo un respingo ninguna en lo único en los sería mantener esta tasa de donación e alta por encima de la medalla al final ir a mantener siempre eh la opción de la donación al final de la vida es decir que todo aquel paciente que quiera ser donante tenga la posibilidad de que esto no es fácil porque porque no todas las personas que fallecen hospital aun queriendo ser donantes pueden ser donantes muy pocos pueden ser donantes muy muy muy pocos dar esa posibilidad a todos aquellos que quieran serlo y puedan hacerlo en ese ese eh no anhelos y no en el el deseo deseo permanente para que de esta manera no solamente pudiera satisfacer este deseo a todas aquellas personas sino que de una manera también directa pero dijeramos los pacientes que están en lista de espera esperando de un órgano páramos ciertas tanta bueno ocupar está posibilitando el liderato

Voz 4 27:12 cómo es como para sentirse orgulloso seguir siéndolo puede ser en sí mismo un anhelo un sueño hecho realidad no obstante en la despedida y con y con el deseo de divulgar que puede hacer uno para ser donante que debe hacer uno una persona para ser donante de órganos

Voz 10 27:30 lo que tiene lo que tiene que hacer lo que yo recomiendo que haga es que hable de ellos con sus seres queridos con sus familiares cuántos amigos que nuestras vidas e su deseo

Voz 4 27:42 eso es voluntario

Voz 10 27:44 esto de que pueda hacerlo con su voluntad sería sería es muy importante porque al final nosotros tendremos que hablar con los familiares amigos llegados para conocer cuál cuál era su deseo cólera Sun cuál era su voluntad conforme a sus valores como él era cuál hubiera sido su voluntad en este apunte al que tenemos que decidir cuál es muy importante que lo hablen como hablen con sus familiares con sus amigos allegados Si quieren hacer el Documento de Instrucciones Previas lo pueden hacer también pueden dejar reflejado hay cuál es su voluntad pero nosotros no necesitamos del documento inspecciones previas para conocer cuál es la voluntad de un paciente a la ganar

Voz 4 28:24 manifestar familia manifestar en el entorno social y familiar la voluntad de ser donante se convierte automáticamente en donante no

Voz 10 28:32 esto es garante si se reúnen las condiciones ya como les decía para poder dentro del hospital

Voz 4 28:39 Fernando Martínez Soba muchas gracias por habernos atendido

Voz 10 28:42 a hacia quiere que le corresponda

Voz 4 28:44 pues enhorabuena por estos logros eh

Voz 10 28:46 es una agradecimiento y una felicitación que transmiten de transmito también a usted decía a todos nuestros clientes porque este es un resultado que todos tenemos las orgulloso

Voz 7 28:55 muchas gracias esto siempre un abrazo siempre estado

ese tópico de que el tiempo en la radio siempre es escaso de verdad que hoy preside nuestra nuestra vida has acercado a nuestros estudios de Portugal doce la alcaldesa de Haro la ha arribado este año hemos arrancado el curso en la radio pues visitando distintas casas consistoriales distintas localidades hemos hablado con sus alcaldes y alcaldesas seguimos en ese periplo y ahora mira me ha venido la montaña a ver a Mahoma eh hemos tenido suerte el haber arribado alcaldesa qué tal está es buenos días

Voz 23 32:07 muy buenos días permítame hacerle la primera pregunta

Voz 4 32:10 sea que casi siempre sobra excepto una vez cada cuatro años se un minuto cada cuatro años se va a presentar a la reelección sí perfecto pues esto ya quiere decir que en su mente quedan cosas por hacer quedan proyectos por llevar a cabo por desarrollar de eso queremos hablar que que va quiere que pase en Haro en los próximos los próximos años

Voz 23 32:29 bueno pues ése sí tan rotundo ha sido porque bueno es una decisión que que aunque reciente la venera meditan desde hace mucho tiempo es de cierre pues eso desplazar a dos mil diecinueve la campaña electoral se acerca las nuevas elecciones si hay que decidir qué va a hacer iraquí yo decido volver a presentarme pues por dos cuestiones

Voz 11 32:50 uu

Voz 23 32:50 sí porque creo que lo estamos haciendo sinceramente bien creo que estamos haciendo bien y que por eso bueno este proyecto que hemos iniciado debe tener una continuidad hay dos por qué legislatura no da tiempo a hacer todo lo que tiene la Administración desgraciadamente y yo pues eso soy si la máxima representante de una es garantista pero es muy lenta es decir todo cueste muchísimo tiempo muchísimos tramites burocráticos todo lo que queremos hacer en no solamente no es no es responsabilidad nuestra sino que muchas veces bueno pues pues no se puede acelerar todo lo que queremos sin embargo creo que los pasos que estamos dando bueno los estamos dando de manera lenta pero de manera segura lo que estamos trabajando en la en la dirección correcta con lo cual pues queremos estar otros cuatro años gobernando estamos seguros que además lo vamos a conseguir queremos tras los años gobernando pues para ese proyecto que hemos iniciado en Haro pues poder concluir poder continuar trabajando en esa dirección

Voz 4 33:42 la alcaldesa y si la burocracia los trámites administrativos los tiempos los plazos de seguridad lo permiten cuáles son esos anhelos que quiere llevar a cabo en la Ciudad de Haro que iban a notar jarreros y jarreras en los próximos años

Voz 23 33:55 bueno pues nosotros queremos seguir invirtiendo muchísimo en el casco antiguo de hecho somos el Ejecutivo que en una legislatura más dinero ha invertido en el casco antiguo queremos seguir trabajando en la en la reforma allí en la rehabilitación de edificios históricos como por ejemplo ahora pues vamos a empezar dos mil diecinueve encargando un proyecto de rehabilitación para un edificio que está en pleno centro como es Siervas de Jesús número dos queremos seguir trabajando en la rehabilitación y reforma de calles que han quedado

Voz 4 34:19 es

Voz 23 34:20 lamentablemente olvidadas durante estos últimos años y queremos seguir también trabajando lo social es decir somos el primer ayuntamiento que ha puesto en marcha planes de igualdad que ha puesto en marcha una una contratación técnico de igualdad con unas ayudas exclusivamente locales y queremos que deben pues no pues que hay que seguir cuando en ello y seguir apostando por eso es decir por lo que ya tenemos mejorar las instalaciones que ya tenemos mejorar a hacer que sean del gusto de todos los jarreros porque sí que es verdad que estamos llevando a cabo mantenimiento en muchos sitios y nos queda mucho por hacer entonces queremos ir trabajando en eso sin olvidar pues nuevas inversiones es decir el gran anhelo que durante años se ha dicho que es aprovechar el potencial que tiene nuestro barrio de la Estación que es único en el mundo con esa con esa unión de con esa concentración de bodegas centenarias pues creo que eso hay que terminar de materializarlo y hay que aprovechar ese tirón que tenemos en Haro pero aprovecharlo bien con todas las Administraciones local regional y nacional

Voz 4 35:17 por lo tanto como mínimo muy ilusionada con estos proyectos sobre la mesa con el fin de llevarlos a cabo también quería hablar de la política regional ocupa un importante cargo en el partido socialista riojano en su secretaria organización bueno usted ha pasado un poco de de esta tarde en el anonimato a tener una presencia importante porque a qué se debe que cuáles son los proyectos también para el partido para con La Rioja

Voz 23 35:39 bueno pues el dentro de dentro del partido tenemos también muchos proyectos afrontamos esta campaña con muchísima ilusión estamos convencidos que Concha va a ser la nueva presidenta del del Gobierno de La Rioja hay la semana pasada precisamente este pero tenemos Comité Regional la semana pasada iniciamos ya como quién dice el primer paso para presentar candidatura en todos los municipios de La Rioja eh ahora gobernamos en seis de creo que son seis de las ocho cabeceras de comarca estamos seguros que vamos a permíteme lo mismo a revalidar ese título que vamos a aumentar los municipios en los cuales gobernamos es decir contamos con un equipo excepcional con Concha la cabeza con Paco como la secretaría general con muchísima gente eh pues de gran valor y que estamos seguros que vamos a sacar un muy buen resultado las las elecciones de dos mil diecinueve

Voz 4 36:27 yo le voy a decir un secreto eh creo que eso opinan casi todos los partidos políticos esta por vamos a volver a casa para hacer Justice para estar con nuestros amigos los jarreros las jarreras su relación con el con las distintas consejerías con la presidencia del Gobierno con la con la Rioja con el Gobierno de La Rioja de distinto color político como está siendo

Voz 23 36:46 pues yo creo que está siendo muy buenas decir independientemente de que nosotros tengamos un par Un seamos de diferente partido político siempre puede existir dar decía pero bueno nosotros a la hora de reivindicar hemos reivindicado todo es decir hemos reivindicado tanto al Gobierno central como Gobierno regional incluso ahora en el Gobierno central pues está el mismo color político con el Ayuntamiento de Haro pero creo que que nuestra dentro de nuestras obligaría John es esta eso está en pensar siempre en el bien de los jarreros gobierne quien gobierne en cada administración es decir nosotros por ejemplo hace apenas un mes firmamos un convenio con la con la Consejería de Fomento trayendo más de trescientos mil euros a la rehabilitación de un centro multiusos que vamos a hacer en en pleno casco antiguo de Haro entonces creo que eso es fruto de que al final bueno pues se trata de hacer política Se trata de negociar Se trata de ceder sí por eso creo que las que siempre bueno pueden existir puntos de conflicto pero que las conversaciones con el Gobierno del Gobierno de La Rioja está siendo muy buenas y muy positivas

Voz 4 37:45 la economía de Haro de la ciudad cómo se encuentra de salud como están los datos pues la con

Voz 23 37:50 ya está mejor que nunca es decir el Ayuntamiento de Haro no se acaba nunca ha tenido una mala situación económica

Voz 4 37:57 pero la verdad es que ahora está mucho mejor que hace cuatro años

Voz 23 37:59 vamos a cerrar legislatura con prácticamente deuda cero es decir vamos a encerrar legislatura siendo el primer Ayuntamiento de de La Rioja que prácticamente consiga una deuda cero esto qué va a significar que nosotros el día de mañana si queremos plantea una inversión grande una inversión millonaria que tengamos que evidentemente solicitar un crédito pues porque esto es como una casa es decir tú te gastas lo que ingresa sí si necesitas un gasto extra tienes que pedir un crédito lo vamos a hacer sin tener que hipotecar más a los jarreros es decir sin tener que decirles que vamos a plantear cierta obra de inversión pero que a la contra van a entender que pagar un porcentaje elevado David no nosotros vamos a cerrar con deuda cero todo lo que

Voz 4 38:35 sino futuro bases sin hipotecar a los jarreros a en apenas unos segundos tasas e impuestos locales van a subir mucho no van a subir como como está alcaldesa cómo van a sentir los jarreros dos mil dieciocho

Voz 23 38:47 hemos bajado el IBI un seis por ciento en dos ejercicios legislativos en dos mil diecinueve me vamos a congelar los impuestos más gobernamos seguiremos apolítica la de nosotros gastar lo que insertamos en el lo que ingresamos en el Ayuntamiento de Haro

Voz 11 38:58 no

Voz 4 38:59 pues alcaldesa muchas gracias hemos cumplido con el objetivo de charlar al menos ocho minutos con usted ha sido un placer tenerlas volveremos a Haro porque es una ciudad que Nos encanta de acuerdo

Voz 23 39:08 muchísimas gracias a vosotros