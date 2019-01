Hoy por Hoy La Rioja (14/1/19 - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 en Radio Rioja Cadena SER tu radio en onda media F

Voz 2 00:08 ah vale

Voz 3 00:14 no

Voz 4 00:14 sí

Voz 5 00:19 sí ido buscando una sonrisa de repente en un bar una cada de algo quédame pueda coloca colocar una película consiga hacerme llorar

Voz 6 00:30 eh

Voz 5 00:34 en nada por te quiero chaval porque eran va a dar a carcajada todo el aire y después

Voz 6 00:48 sentirme

Voz 7 01:21 aquí estamos de nuevo en este hoy por hoy más cercano más doméstico más próximo en la Cadena SER para emisoras de frecuencia modulada de media a esta hora damos la bienvenida a los oyentes de la cien punto dos que se incorporan a nuestra programación pues bienvenido saludos de Miguel Navarro parte como cada día en el deseo de acompañarles y entre tenerles ya les avanzó que en unos minutos tendremos con nosotros a Miguel Sáinz portavoz municipal de la ciudad de Logroño para ese espacio que Radio Rioja CD precisamente al Ayuntamiento de la ciudad de Logroño pero hasta ese instante hasta que eso suceda pues vamos a hacer eco vamos a hacernos eco de algo que tiene una trascendencia enorme que tiene una importancia enorme y es que hoy se abre precisamente el periodo de inscripción para la carrera de la mujer carrera que tiene un telón de fondo la solidaridad para combatir el cáncer y que se hace a través de la Asociación Española contra el Cáncer vamos a acercarnos precisamente hasta su sede en la ciudad Logroño con Patricia Sánchez en su condición de coordinadora de la Junta Provincial hola Patricia

Voz 8 02:22 hola es muy buenos días buenos días

Voz 7 02:25 buenas tardes buenos medios días el caso es Patricia que hoy pueden ya las mujeres inscribirse para esa carrera pero vamos a poner las fechas hoy comienza el plazo de inscripción cuando finaliza cuando celebramos esa carrera en las calles de la ciudad de Logroño

Voz 8 02:41 pues mira acarrearle treinta y uno de marzo si no aplicamos las hiciera infantil que ya sabes que todos los en ese tramo

Voz 7 02:50 sí sí

Voz 8 02:52 era el quince de marzo pero por favor que no es que hasta el último día que luego se quedan sin plaza va con nosotros

Voz 7 02:59 estamos convencidos de que se batirán récords nuevamente tanto de participación como de de inscripción seguramente sucederá sucederá esto hay novedades que que que este año se incorporan como por ejemplo el número de participantes el número de mujeres participantes creo que crece no

Voz 8 03:17 eso es está lleno ha ganado permisos del Ayuntamiento o la policía Protección Civil para aumentar mil en Mi participantes es decir el tope está en diez mil o lo cual muy ilusionados y trabajando a tope para lograrlo cuanto antes

Voz 7 03:31 qué barbaridad hasta diez mil mujeres en esa carrera de la mujer Iker decimos que como telón de fondo tiene precisamente ese espíritu solidario El año en ediciones anteriores se ha hablado como columna vertebral de este proyecto la investigación no se este año si tiene algún otro concepto o quizás siga siendo la investigación como telón de fondo

Voz 8 03:51 si te vas siempre que no esta idea no continuar con la investigación que todo lo recaudado en la Carrera de la Mujer vaya a para ello puede ser tenemos las desde que empezamos a a pagar ella el año pasado caña continuamos que me arreglan en la universidad y en el mira en en La Rioja y luego este año hemos comprado a un nuevo proyecto de investigación para la mitad el cáncer de pulmón en Barcelona Borges necesitamos mucho inédito

Voz 7 04:27 sí lo cierto es que este esto de los ingresos que se recaudan precisamente a través de esta carrera como nos dices van destinados a la investigación en concreto a esos proyectos que apadrinar que promover en forma de tesis doctoral verdad

Voz 8 04:42 sí eso es hemos dos de doctorales quizás aquí de Logroño y luego lo de Barcelona así que es un proyecto pues dos

Voz 7 04:49 pues lo actoral no la metástasis del cáncer de pulmón no y sobre ello trabajan pues una o un grupo científico de post doctoral que en términos académicos viene a ser que están tratados o estudiados por doctores ya verdad

Voz 8 05:05 sí eso es la investigadora principales Marta Cobas se va ya es la que tiene su equipo con el que con el que trabajan esta investigación vendrá a presentarnos en la investigación creemos que a finales de de febrero si puedo decir porque es importante que la gente sepa dónde va su dinero y que se está utilizando bien es muchísimo dinero y hay que demostrarlo claro negado

Voz 7 05:28 otro de las funciones de este tipo de actividades de acciones concretas como esta carrera es divulgar la necesidad de de este apoyo concienciar a la población de este mal que está entre nosotros y que hay que combatirlo que se va a combatir poco a poco porque al final es tener conocimiento de esta cruel enfermedad que que bueno que ofrece un poquito un rayo de esperanza y cada vez más verdad

Voz 8 05:52 sí desde luego que la inmensidad en era el único camino a la visión que tenemos para hacer frente al cáncer nuestra a ciertas esperanzas en lograr que el cáncer de comentar una enfermedad crónica que es algo difícil pero vamos a hacer todo lo posible vamos a una no todos nuestros esfuerzos para para conseguirlo

Voz 7 06:11 desde luego que se demuestra en cada una de estas acciones y las actividades que se organizan desde la Asociación Española contra el Cáncer es la solidaridad de la gente el conocimiento la empatía de la sociedad en general nosotros nos vamos a ceñir a esta carrera recordamos que hoy se abre el periodo edición que en el caso de demorarse precisamente yen llegar a esa cifra de diez mil pues se cerrará el día quince de marzo mucho nos tememos que no será necesario llegar a esa a esa jornada porque también se baten récords de rapidez en la formalización cómo se formaliza precisamente la inscripción que hay que hacer

Voz 8 06:47 pues ni hace vive que ya llevamos más de cien personas inscritas porque a las doce de la noche se han abierto las distracciones online están ahí las mujeres esperando a que se abra para inscribirse es que es bueno increíble

Voz 7 07:01 es estupendo eran

Voz 8 07:02 sí sí además de la página web que como digo lleva detalles de las doce de la noche en las puntos presenciales como todos los años la hacer la asociación que te hayas tenemos nuevas sedes amortigüe en calle Lardero once en Santos Ochoa en la activas de Deportes Ferrer

Voz 7 07:20 ajá son tres puntos presenciales además de la inscripción vía online no en estas pocas horas que lleva abierto precisamente en esas trece horas ya se han inscrito más de cien personas no sé cuál es el coste cuál es la aportación que hay que hacer para participar

Voz 8 07:37 pues este año son doce euros que decidimos que incrementar esos dos euros porque el peso de los proyectos es mucho más elevado que que en años anteriores

Voz 7 07:48 por cierto no quiero retomar pero no me queda otro remedio este grupo es un grupo únicamente dedicado a la investigación de la metástasis del cáncer de pulmón el grupo post doctoral de Barcelona bien pues se queda dicho doce euros la inscripción tanto online como en los tres puntos referidos presenciales que son la sede Santos Ochoa Deportes Ferrer en la zona sur de la ciudad de de Logroño seguramente se conseguirá batir el récord de participación con esas diez mil mujeres que correrán el día treinta y uno de marzo también se batirá el récord seguramente en la inscripción hasta alcanzar esa pues muchas gracias Patricia un abrazo y enhorabuena

Voz 10 08:26 de acuerdo pero cambió

Voz 11 08:30 dos San fue como una ola

Voz 12 08:34 arrasó

Voz 13 08:40 pero sabes sediento si no hay tiempo para odiar a nadie deja

Voz 14 08:46 una ser mi

Voz 12 08:52 pasa

Voz 14 08:57 Salobral plan hola

Voz 12 09:37 mucho mucho

Voz 13 09:46 pero sabes te he aprendido tanto tanto estabilidad Romeo precio una nueva o por tu vida

Voz 7 09:58 Pepa rozaba Allen en Un canto a la vida una canción que sirvió para bueno pues para Isidro sirviendo para luchar contra contra el cáncer asunto del que hemos hablado en los primeros minutos de esta segunda hora pero ya indica vamos que hoy como todos los lunes que era ese espacio que Radio Rioja repito CD al Ayuntamiento de la ciudad de de Logroño pues para hablar de las cosas que pasan en la ciudad de Logroño precisamente yo no sé si queda muchas cosas pendientes lo cierto es que nuestro portavoz nuestro invitado habitual el portavoz de municipal Miguel Sáenz ya está aquí dispuesto a afrontar dar respuesta a las preguntas y cuestiones que nos pueden plantear los oyentes tengo que reconocer que no sé si arrastramos preguntas y respuestas en la Semana de la semana pasada así que por ahí podemos comenzar no obstante vayan tomando nota veintidós sesenta y seis cincuenta y cinco con el nueve cuatro uno también XXII sesenta y ocho setenta con el nueve cuatro uno y guasa con voz y mensajes seis ocho nueve setenta y cinco cero uno dos nueve además del email Pilar está ya al otro lado del teléfono dispuesta a comentar lo que estime oportuno Pilar qué tal buenas tardes

Voz 15 11:05 hola buenas tardes argumental a

Voz 7 11:08 Nuestro concejal Miguel Sáenz

Voz 16 11:10 bueno pues mire en primer lugar el le voy a decir yo tengo puesta una una demanda en Villamediana sobre el camino de la Riva ir camino de de la el camino hacia Logroño

Voz 9 11:28 sí

Voz 16 11:28 el camino de Baza dependencia Villamediana resulta que por ahí cayó un coche del camino de arriba a abajo pero el camino hecho una porquería

Voz 15 11:41 de Segunda B

Voz 16 11:43 vinieron los policías porque ya no sé si cayó coche yo no callo coche opinión unos policías pusieron una cinta con dos clavos idiomas pero hay si nos juntamos dos coches vamos a volver a caer algún coche abajo yo quisiera haber aquel yo puse la demanda en Villamediana el día once de diciembre me dijeron que en una semana o en semana y media me contestaba el a mí no me han contestado con nada iba a ver a quién le pertenece a Logroño

Voz 10 12:13 Villamediana para que lo tengan que hacer el camino de la Riva sacó

Voz 9 12:18 qué tal se lo digo sinceramente ahora a prime a priori no me suena no estoy seguro de que sea término municipal de Begoña sin embargo el otro sí

Voz 16 12:27 no no no él él camino de debe a Arribas es término municipal de Villamediana yo mis impuestos que tengo la finca ahí yo mis impuestos y todo esto yo lo pago a Villamediana porque somos de la estemos al arriba

Voz 9 12:42 vale vale de acuerdo bueno yo es que sinceramente así explicado diría que es término municipal de manera pero no me atrevo a decírselo Yves Le ruego que expresen una semana porque no puedo contestar a esto aquí en en el estudio de la Cadena SER de Radio Rioja sin sin sin verlo con los técnicos municipales su problema es que es muy estrecho y qué quieres saber exactamente ha hecho

Voz 16 13:05 que está derrumbado es que ajustan en si usted está encima de la mesa eh que ser Camino de la Magdalena debajo de la mesa al mismo borde está el camino de arriba está ya está derribado el camino de la Magdalena va a al camino de la Arribas allí es que está minado el camino de la Marbella está minado por debajo

Voz 10 13:27 bien buen íbamos allí abajo siento no poder

Voz 9 13:30 hay que darle aquí indirecto de rápidamente pero hacer como premiar los no no puedo decirle otra cosa las ventajas que te tienes que la semana que viene estaría aquí y entonces te respondes tenga respuesta no pasarán también me llena un poquito más en responder encargársela yo se lo explicaré

Voz 16 13:46 bien yo ya le digo que yo sigo puesto una demanda ahora tengo firmada y sellada del día once de diciembre en Villamediana vale yo tuve que subir a pedir permiso para quemar porque hay que pedí permiso subía a pedir permiso y puse la demanda Armilla medianos

Voz 17 14:04 de acuerdo buenos precios gente que la semana que viene ilustre vale

Voz 7 14:09 de la Magdalena por lo tanto el que está en duda no

Voz 16 14:11 sí sí sí el del día arriba camino de la llamada de Wire de debajo

Voz 10 14:16 sí

Voz 18 14:18 se basa pues bien bueno pues esperemos la respuesta si le parece oportuno pilar para la semana que viene eh probar muchas gracias por habernos llamado podemos telefonear

Voz 9 14:26 es el teléfono sí sí al acuerdo

Voz 18 14:29 pues no tiene registrado ya os vamos a dar paso a Blanca hola Blanques qué tal buenas tardes buenos días

Voz 10 14:35 si has concejal obtenida gracias bueno pues muchas gracias porque me que estamos en Navidad y no tenemos iluminado de Navidad tenemos las luces de Navidad en proceso de retirada años cuesta un tiempo retirarlas como custodia imponerlas pero no están lo que yo sepa

Voz 9 15:01 disculpe pero creo que tener unas encendidas ya me parece que no están encendidas eh

Voz 16 15:05 pues ayer estaba una encendida

Voz 9 15:08 en qué tramo

Voz 16 15:09 a ver ante la semana pasada a ir sería avisando al Ayuntamiento de Logroño en la semana pasada estaba en la calle Labradores la calle Portales dio aviso cairota

Voz 9 15:21 para de algún error Ibai se pueda subsanar pero desde luego están retirándose y por supuesto

Voz 10 15:26 además desde que hagamos estoy de acuerdo

Voz 16 15:29 las cosas no se ponen en un día pero se desconectan se hizo no a la luz en un día eso sí

Voz 10 15:36 vale que no son ni no sólo el dinero no se preocupe usted ha terminado bien

Voz 9 15:45 no pero pudo deberse a algún error puntual algún cortocircuito con una conexión que aún no había sido retirada porque veces no solamente significa retirarlas sino también bueno pues retirar los los las conexiones etc ha debido ha podido deberse a ello pero bueno yo lo agradezco su llamada tomo nota de los lugares que me ha redactado incluido en la calle Laurel este fin de semana no se preocupe usted porque es cuestión de días o de horas incluso de acuerdo

Voz 16 16:11 un error de zona pero no entiendo yo como distanciadas tantas zonas sea un error

Voz 9 16:16 bueno si no fuera un error te zona estarían todas encendidas y no lo están

Voz 10 16:19 claro porque queda mucho por eso están apagadas

Voz 9 16:25 tienes eso pero es que

Voz 10 16:28 José diríamos que estaba tirado no hay algunas que no está en retirada sí que no lucen quiero decir yo lo he visto por lo menos por ejemplo desde Gran Vía pasó ayer

Voz 16 16:36 entonces también eh

Voz 10 16:38 no no vale poco a poco vamos retirando gracias venga

Voz 7 16:43 muchas veces blanca por habernos llamado bueno tenemos algunas respuestas referida a preguntas y cuestiones de la última del pasado lunes o por el contrario no referimos son correo que acabamos de recibir hace unos mil

Voz 9 16:55 bueno de momento vamos a contestar a Joana que declaraba que en Ramírez Velasco operativa cuerna se arregló la calzada pero no hay ningún paso de cebra a lo que puede ser problemático bueno estas son zonas

Voz 17 17:08 de prioridad

Voz 9 17:11 tonal o algunas otras zonas muy similares que cuentan incluso con la señal

Voz 17 17:17 calle residencial en la calle

Voz 9 17:20 Vera actúa es una calle en la que tienen prioridad los peatones para cruzar por cualquier punto y los coches tienen una velocidad máxima fijada de veinte kilómetros por hora deben dejar prioridad estaciones en cualquier punto deben permitirles pasar aunque no haya pasa por eso no los hay de hecho los vehículos no pueden estacionar más que en un par de lugares a lo largo de la calle señalizados con buenas señalizados con postes eso con o con la algunas marcas no lo digo porque efectivamente de el de calle residencial el de caída peatonal la verdad es que hay incluso señales una señal poco conocida pero que está en el reglamento de la circulación que es llamada señal ese XXVIII calle residencial que quizás tengamos que hacer una una pequeña campaña de promoción de la señora para que la gente que antes este tipo hay calles como por ejemplo ver actúa sepa que según el circulación debe bajar a veinte sin paso de peatones debe permitir que cualquier peatón cruce delante

Voz 7 18:19 tiene preferencia al hilo de esta respuesta Joana también el planteamiento de Emilio hace un par de horas en los enviaban correo que hablaba de este asunto y en este mismo punto en la calle Vera tuba da lugar a malos entendidos a discusiones con cierta violencia en finos comentaba esta mañana Emilio que se ha visto obligado precisamente a tratar de educar a un a un chofer Éste no ha querido ir le le ha dicho que pasara por un paso de cebra que cruzara por un paso cebra cuando la la preferencia la tenía el básicamente es este es el mensaje que nos ha enviado y algo habrá que hacer nos pide para que los conductores sepan que en esa calle bueno pues tiene preferencia por su condición de calle residencial el peatón en todas las direcciones y sentidos pero algo que no sucede debido a la desinformación de los conductores esto nos comentaba Emilio Villalba López a través de su de los oyentes arroba Radio Rioja a punto es qué podemos decir Miguel pues ahondar más en esta idea

Voz 17 19:20 es que es es prácticamente lo mismo yo sé que eso

Voz 9 19:24 en conceptos nuevos criticadas calles residenciales que no conoce la gente en general y que cuesta interiorizar pero lo que tampoco podemos hacer es una calle en la que reducimos la velocidad a veinte pintar los pasos de cebra porque eso podría dar pie a que los conductores pensaran que hasta el padre el paso de cebra tienen vía libre tienen vía libre bueno la verdad es que sí yo creo que efectivamente falta por sensibilizar a los conductores para dar por por por

Voz 19 19:50 por por por

Voz 9 19:52 puede explicar qué significa realmente una calle de prioridad peatonal o una calle residencial no es fácil pero es lo que llega no bueno pues intentaremos hacer un esfuerzo esa imaginativo en redes sociales supongo

Voz 7 20:08 bueno pues vamos a dar paso Antonio que también entraba otro correo quedaremos lectura en unos minutos pero antes saludamos Antonio hola

Voz 10 20:15 hola les da lo mismo

Voz 7 20:18 como quieras y bueno le diga señor concejo

Voz 10 20:20 al sí ahora que estar hablando de ver a tu vera tú desde el cinco

Voz 20 20:27 entonces estas calles que que ayer cuatro atascos les pero es que como Cruz nos podemos poner a hacer una calle revertirla mordió la guapa por fuera y por dentro dejar la el señor un hombre yo o muy malos asesores tienen o es que yo creo que él no se eh no se pondría a pintar una fachada es decir estuviese cayendo porque yo creo que para eh cuando nos arregla una calle en de las tuberías que son de Elena de fibrocemento que legalmente tenían que estar quitándose ya se hemos dejado después de hacer una una calle Nueva y que hay que un Boudon porque anda que herramienta de Ascó al final han donde donde desemboca la Cantera Burgos vamos mi bien ese mes seis años seguramente que el señor mejor eso es no sé no no lo sé

Voz 9 21:20 es un todo porque no entiendo en la ciudad tienen todavía muchísimas calles con tuberías de cemento muchísimas nosotros realizamos las las obras en función de las fechas de antigüedad que tenemos registradas de esas tuberías de fibrocemento que se remontan a los años ochenta setenta sesenta y siete cuando cuando hacemos la calle verá la Illa conexión Ramírez Velasco etcétera en en ese en ese momento aunque otras calles de la ciudad con tuberías decirlo de cemento más antiguas que esa

Voz 20 21:57 por su puesto que tenemos que arreglar antes que

Voz 9 21:59 esta no no no a ver a ver

Voz 20 22:02 despacio hay hay vamos a tener un camino porque hay que detenerse si una calle de vamos a arreglar la arreglamos la cambiamos la acera le cambiamos el asfalto le ponemos los paso lo a la hacemos un aparcamiento para que empate paz en pagar porque ustedes no sé si unos más que en una cosa en la acera para él en quitar aparcamientos para ver si ya lo sé no sé porque es que no no lo veo punta hacer una calle o no cambian en las tuberías porque ahora han hecho obedece a Vara hice han cambiado las tuberías o qué pasa que es que ser cañero también que

Voz 9 22:44 vuelvo a repetirle que la calle no se tenía no se podía pensar

Voz 20 22:48 al no se podría romper esa estuve

Voz 9 22:51 la fecha de instalación porque hay otras más por así decirlo castigada sin embargo lo que ha sucedido este fin de semana pues así lo que se llama un efecto tambor o Wanda que ha provocado una rotura en Duques de Nájera y luego diferente roturas en otros puntos de la ciudad con independencia de aleatoriamente con independencia de la fecha de la instalación de las tuberías de fibrocemento o las de ella los las de hierro se han puesto después y luego tiene usted que saber que reparar en una calle efectivamente bueno pues cuesta un buen dinero

Voz 10 23:24 cuando se recuerda a reparar hacemos menos pero bien hechas no hacer mucho pintar por bueno que estamos alentar una fachada por fuera

Voz 20 23:36 estaba hacerlo dejando por dentro Volvo sesiones uno nuevo Dante

Voz 9 23:41 en condiciones normales las tuberías de la calle Verdasco tenían que haber roto haber saltado pero se ha producido una situación compleja con un cambio de presión que ha aceptado nuestra estrella sino otros otros ataques

Voz 20 23:54 entonces con las de Luis Ibarra aunque no han cambiado la vida usan cambiado en la gira en esa mala eh todas esas cerró este hay digo mira al señor que han roto a un reventón me parece normal lo más lógico cuando Sagreño estas calles se a arreglar pero hay que arreglas pues ya hacías de musgo una calle y una mujer vuelan años

Voz 9 24:19 la primera tu bebía con la primera tubería que se rompe suele romper precisamente por su antigüedad

Voz 20 24:25 está no estoy que también todas las demás

Voz 9 24:28 ya no se rompen por su antigüedad se rompen como consecuencia de un efecto brutal o efecto muy fuerte de un cambio de presión el efecto tapón que señala como consecuencia de la onda que ha producido la primera de ellas tenemos un listado con las cuál es la idea con la con la el certificado de nacimiento de las tuberías sabemos cuándo no hay tuberías más viejas que en otro sitio éramos perdiendo esas no podíamos preveer que fuera precisamente una tubería en la calle ver a tu a la que saltara la que saltara es una buena

Voz 20 24:55 sí pero yo no yo lo es el que se arropan se rompe porque todo todo tiene un límite pero a mí lo que no me entró en mi cabeza es hacer una calle arreglarlas como ya dinero allí para que las levantar otra vez eso es lo que yo a mí no me cabe es desemboque de la de una vez de Velasco en la calle de y en habría Burgos habiendo un semáforo en la calle cálidas hay que da una vuelta para salir un poco eh no no sé si es diseñador sería muy muy artistas

Voz 9 25:33 yo lo que le pido es que más allá del aspecto estético de las calles y todo lo demás piense que las calles las hacen precisamente los técnicos del Ayuntamiento con

Voz 20 25:40 por eso porque han todos los dos Nico no se mandan

Voz 18 25:45 sí vale venga gracias gracias muy amable un abrazo bueno precisamente el mensaje que el correo que no se había llegado hecho llegar

Voz 7 25:52 Sergio Pascual podía estar relacionado con esta última llamada también daremos lectura posteriormente pero no tenemos otra llamada a la de María José hola María José

Voz 18 26:01 hola buenas tardes buenas tardes pero bueno aquí y menos derecho la palabra al menos los que nos llaman

Voz 20 26:08 Ali un vale muchas gracias mire yo era para decirle sobre otra cañi en la calle Cantabria pues que antes de Navidad quitaron los plataneros que había entonces han vuelto a plantar pero pero a media calle social El número y las impares de la parte del once diecisiete quince osea eso no lo han plantado hay seis huecos que están hay vacío Si desde antes de Navidad y quisiera saber a ver cuándo los van a plantar

Voz 9 26:37 yo se lo preguntaré pero en todo caso tenga usted en cuenta que tenemos un plan de arbolado que prevé ir poco a poco cambiando los plataneros por otras especies que sean igualmente frondosas igualmente adecuadas para producir el oxígeno de la ciudad etcétera pero diferentes por tanto sino sean puestos esos seis no es encubiertos y será porque está a punto de llegar otra especie que sea diferente o simplemente porque se acabó la que ellas y se ha plantado ya

Voz 20 27:03 en el que han plantado pues eso es lo que es la la mitad de la calle justamente cuando empieza Madre de Dios el colegio pues pues ahí ya han dejado se quedan seis hueco inclinada a la otra parte de la calle sí está plantada según antes de Navidad Osama en Navidad si ahora esta estos pues nada ahí es que van pasando hay hacen los perros sus necesidades y todo o sea que está viniendo de Linda varado para los los los cerros mínimo buen oí

Voz 10 27:33 tengo West será cuando ya pasen a vida o vida haremos tiempo pero como no eso

Voz 20 27:38 los quería saber a ver si lo va a plantar

Voz 9 27:40 no tendría que habernos la semana que viene para saber cuál es el motivo

Voz 20 27:43 dijo que serán supongo que pondrán en la calle la misma esté siendo más a poner una especie y media

Voz 9 27:48 pues puede que la puede que se haga porque repito se está sustituyendo está también el prototipo de especies eh

Voz 20 27:53 parece muy bien el platanero gente donde el colegio y ahí está bien porque no pero vaya que los otros han puesto unos pequeñito si vaya muy bien y está muy bien pero está pues nada

Voz 9 28:05 bueno poco a poco tenga usted en cuenta que posiblemente a cada árbol tiene su plantación más idóneo hice la explicación pero yo la semana que viene solo comentario

Voz 18 28:13 vale muchas gracias gracias un abrazo Gracia

Voz 7 28:16 es por escucharnos vamos a hacer una breve pausa hay después continuamos

Voz 1 28:22 Radio Rioja Cadena SER Tour ratio en onda media F

Voz 5 28:30 ver es dulce más joven y atractiva vida centros médicos Cosme Cor de ofrecemos tratamientos de medicina estética de vanguardia corrige la pérdida de volumen descuelga viento y flacidez y adiós a las arrugas en el rostro cuello y manos Regina tus labios unos y surcos remodela comentó binario elimina las manchas en la piel y adiós a los problemas de acné centros médicos Cosme con más de veinticinco años de experiencia estamos en Logroño Calahorra y Alfaro Teléfono novecientos dos cuatro

Voz 12 29:00 vientos cuatrocientos veintiocho

Voz 22 29:07 le invitamos a conocer el restaurante a León desde el uno de diciembre bajo nueva dirección estamos en Pradejón junto a la gasolinera del Grupo Arnedo estaremos encantados de atenderle de lunes a sábado les sorprenderemos con nuestro menú diario compuesto de varios platos a elegir y bebida por solo diez euros y los sábados servimos menú especial cena restaurante a León estamos abiertos desde las siete de la mañana podrá venir a desayunar almorzar a nuestra cafetería restaurante arreó desde el uno de diciembre bajo nueva dirección

Voz 7 29:42 Pradejón junto a la gasolinera del Grupo Arnedo

Voz 22 29:45 el teléfono novecientos cuarenta y uno ciento cincuenta doscientos ochenta y ocho

Voz 23 29:53 en horno Arguiñano unimos materia prima natural productos innovadores elaboramos nuestro pan pasteles con la máxima transparencia y el respaldo de centros tecnológicos Beni comprueba en horno Arguiñano Avenida de la Paz setenta y dos Logroño y en horno Arguiñano punto com defendemos lo local con visión internacional

Voz 24 30:14 el terremoto en Logroño hasta el próximo dieciséis de enero yo aprovecho te de nuestra oferta tres por dos más de cinco mil artículos como el aceite de oliva virgen extra marca de cobre litro a cuatro con setenta y nueve euros la unidad comprando tres la unidad te sale tan sólo a tres con diecinueve euros Carrefour por que todos merecemos lo mejor

Voz 8 30:35 ah

Voz 5 30:37 Pastora Soler

Voz 25 30:39 una de las voces más impresionantes de nuestro país llega a Logroño para presentar su nuevo trabajo la calma y recordar sus grandes éxitos regala música regala Pastora Soler por venta de entradas entradas punto com y taquillas de L'Auditori

Voz 26 30:55 todavía no hemos estado en vodevil de Gutiérrez espera que te cuente callos manitas de ministro de inicios de cochinillo cocina tradicional con menús económicos o si lo prefieres para llevar toma pan y moja en Boceguillas Gutiérrez Gonzalo de Berceo treinta Logroño

Voz 1 31:13 Radio Rioja Cadena SER Tour ratio en onda media F

Voz 7 31:18 pero vamos en Hoy por Hoy en la Cadena Ser de La Rioja seguimos con ese espacio en el que se plantean cuestiones dudas demandas al portavoz del equipo municipal a Miguel Sáenz y ahora le toca el turno a Javier qué tal Javier buenas tardes bienvenido

Voz 15 31:32 si hola buenas tardes es hoy son Javier llamaba pues para hacerle una una consulta o una sugerencia

Voz 10 31:41 al concejal

Voz 18 31:42 bueno pues vamos con ella si a ver

Voz 15 31:45 es que yo cuando cuando paso por el parque de las chirigotas

Voz 9 31:48 si a eso de las siete o las ocho la tarde pues hay

Voz 15 31:51 por lo menos ocho diez perros por ahí sueltos la mayoría sin bozal tremendos de grandes Si bueno más con un niño o gas con cualquiera ahí claro eh a ver los perros los dueños te dicen que no hacen nada pero no les hacen nada a ellos susto te lo llevas tú o te lo yo pues lo lleva niño y creo que que no vendría mal que la policía municipal les pudiese dar un toque

Voz 27 32:16 es decirle que los perros deben de estar atados

Voz 15 32:19 con bozal homologado no con una cinta de tela que llevan que abren la boca de estas igual Gerard simplemente para hacer ese comentario

Voz 9 32:29 usted ha visto estas actitudes comportamientos eran las ocho de la tarde más o menos sí eso a partir de

Voz 15 32:34 la que tiene momento que anoche se ella e ir están pues bueno en verano más tarde ahora ya pues para las nueve y media las diez ya no queda apenas quedan bastantes menos pero eso están ahí sueltos Ana están sueltos ya hay perros

Voz 10 32:51 que tienen casi metro y medio de altura

Voz 15 32:54 la eh que ya es una considerable es eso que son muy grandes

Voz 9 32:58 bueno no se preocupe porque esto es una cuestión que comunidad aviso que usted me da ahí en lugar en pues pues pues fácil sin vía policía primeros y advierte Icomos lugares finalmente acaba sancionando porque eso ocurre con sanciones que además no son cortas que recuerda que son de doscientos euros con un se se apagan con pronto pago pero sí es lo que hay luego iremos a ese punto advertirá hemos y espero que que sancionar finalmente

Voz 15 33:29 si después requería quería muchas gracias por esto quería hacer también otras sugerencias justo ahí con Padre Claret el parque las tiritas hay un olivo que o qué se lo están dejando secar prácticamente está lleno de Negrillos hay muchas ramas ya que te que te Cecam era pues para ver si lo podrían tratar porque es un olivo muy bonito

Voz 9 33:52 pues un vistazo pero tuvo que decirle algo posiblemente y a pesar de su aspecto que puede que sea algo puntual ocasionado por la época esta final en la que estamos o incluso alguna enfermera que se ha revelado está siendo tratada

Voz 17 34:04 le tengo que decir que en general desde el Ayuntamiento

Voz 9 34:08 árboles como los olivos árboles por así decirlo diferentes hoy distinguido se cuidan y miman bastante no obstante la semana que viene Le contestaré posible veinte en hayamos dejado ir este olivo en las chirigotas o posiblemente no estemos ya en ello

Voz 10 34:23 de igual a igual está tratado yo no lo es

Voz 9 34:25 sí efectivamente es que a veces sólo a veces es pero hay una de Islandia bastante estrecha como también la hay sobre árboles inclinados como también la y sobre las ramas etcétera alguna vez que hay alguna alguna vez algún árbol muere enferma pero en general le puedo decir que además conozco personalmente a los funcionarios horaria que llevan este asunto lo llevan todos los entre programado es verdad que no se cambian todos a la vez que no todo se puede a la vez pero hay una programación bastante bastante extensa ir muy eficazmente cumplido se lo puedo asegurar

Voz 18 34:53 hay productos gracias gracias a usted gracias a ver si poco importa

Voz 15 34:58 hombre que es que los perros a un perro pequeño por mucho que quiera pues no te no te asusta pero hombre y los perros grandes creo que deben de llevar sus tal como lo están no están sueltos sino que los lleven a una

Voz 10 35:13 esto no es donde puedan correr

Voz 9 35:16 este al respecto lo que sucede es que quizás a ciertas horas y sobre todo en invierno pues se relaja el cumplimiento de esa normativa porque los propietarios de las mascotas se ven todos los juntos en un punto concreto el primero que suelta al perro

Voz 10 35:28 provoca que los demás hagan y todo el mundo cree que ya no molesta a nadie porque además parece que yo son mayoría que cuidar estas Così cuidarlas efectivamente yo

Voz 15 35:36 pasar una vez y he tenido que decir oye sujeta al perro

Voz 9 35:40 pero bueno de la misma forma que Quique decimosexto también tenemos que decir que en general en general los perros sueltos en la ciudad de Logroño pues pues son una excepción

Voz 10 35:49 bueno allí en el parque la chiringuito yo vivo en la zona

Voz 15 35:51 no es una excepción por la noche

Voz 10 35:54 mira no parecía eh yo hablo hablo de la noche

Voz 15 35:57 ahí no es una excepción porque yo ya llevo bastante tiempo más de dos años viviendo en la zona y es una cosa común no excepcional

Voz 9 36:05 pues no se preocupe que tomamos nota de ello esta es una zona que está fuera del ámbito en este momento de policía de barrio pero vendamos una patrulla para que eche un vistazo y advierta que deben llevarlos sueltos lo un par de días consecutivos y el tercero cuarto

Voz 18 36:19 se ven llevarlos atados pues sois perdone algún llevarlos sueltos muy bien gracias Javier vale por muchas gracias eh vamos a dar paso a la llamada Carmen Carmen buenas tardes

Voz 20 36:31 hola buenas tardes quería hablar el concejal sobre un caso que ya hable el año pasado en Jerusalén hay cantidad de Haris que resulta que no lo controla nadie ni bajadas casas de la carretera del cortijo si te meten cada susto que que para que a ver qué es lo que podían hacer con ellos porque ahí no se puede casar o ponerlos no sé algo tenían que hacer porque en casa ya resulta que te que te tocas con porque la habrá los perros Jo dos jabalíes que te que te cruzan la cantera

Voz 17 37:04 Le Le comprendo pero tengo que

Voz 9 37:06 decirle que no es tan sencillo no está a nuestro alcance evitar estas cosas

Voz 10 37:11 tiene alguna batida porque ahí

Voz 9 37:14 no a las latinas las las realiza medio ambiente

Voz 10 37:17 ya son patéticos en zonas de de

Voz 9 37:20 daña mucho más altas con un palo

Voz 20 37:22 la cantidad que es que no se puede hacer es esto la idea de las madres que van con los becerros jugando con los carrillos andando también postrada

Voz 9 37:30 me hago una idea porque he visto fotos en algún medio de comunicación porque nuestra Policía Local ha tenido a ser visto obligada

Voz 10 37:38 me a batir algún jabalíes

Voz 9 37:42 efectivamente obligada hábita la va a batir algún jabalí en pleno centro de la ciudad que entró una madrugada o en el perímetro Ciudad de Santiago etcétera no

Voz 10 37:54 esto es así en las cartera el cortejo nosotros hablamos central entran como quiere

Voz 9 38:00 más si si si hablamos con Guardia Civil para para aquellos venga Ny incluso dispar en y puedan adormecer el animal si es posible

Voz 10 38:07 entiende usted se dormidos pero que los más

Voz 9 38:11 no le repito no es tan sencillo e no es tan sencillo entonces en cualquier caso es una cuestión que excede del ámbito competencial municipal es una cuestión que Medio Ambiente y el Gobierno de La Rioja debe cuidar

Voz 20 38:20 toda persona que ahí en la vuelta de Jerusalén Caixa una zona que es todo nada cantidad de Brossa que es ahí donde están porque no solamente hay que también hay cueza hay ciervos o sea hay de todo hay de todo

Voz 10 38:31 ya llegó eso tenían limpiarlo

Voz 20 38:34 no en algún sitio que esté cerrado que no puedan salir no que se vayan paseando por las fincas que te meten en los hechos que se que te meten

Voz 9 38:41 pues me temo que esta es una cuestión que ha sido elevada repito a la Consejería

Voz 20 38:46 no vamos a suponer Mato un jabalí común de una pedrada porque de otra cosa no sé no tengo armas que ver qué pasa

Voz 9 38:54 bueno es hijo y urbana y amenaza con amenaza con suponer un peligro para usted o para sus hijos menores en el entorno no pasaría absolutamente nada estaría justificado como Le acabo de reconocer que la policía ha tenido aquí a batir algún algún jabalí descontrolado en

Voz 20 39:11 todo lo que siempre habrán eso sí la finca de esas que no tienen nada de hierba

Voz 9 39:15 claro estamos hablando de una zona preciosa como es el cortijo una zona de huerta

Voz 20 39:18 no es el cortijos antes de llegar al cortijo

Voz 9 39:20 allá todo todos conocemos el cortijo que es el fondo al arriba sí pero ahora talante Huerta de zona estancial zona residencial que es ciudad porque es ciudad pero que también ha afortunado

Voz 10 39:32 con Nicolas agrícolas empresas convocada Lola está todo antes de entrar a las bodegas todo ese trozo estallido de obra que allí hay bueno verdad

Voz 9 39:44 invito es que haga una consulta a la consejera

Voz 17 39:47 día de Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio

Voz 9 39:51 te concretamente medio en el dime me a que medio natural que lleva todo el tema de arbolado zonas forestales etcétera es quién lleva además el control de este tesoro

Voz 7 40:03 en este asunto Miguel no tiene una competencia

Voz 18 40:05 hasta que el Ayuntamiento no no puedo

Voz 9 40:08 no no no tenemos ninguna solamente para evitar que daños para vitorear años cuando entró en la ciudad

Voz 10 40:13 si no lo controles de la cosa

Voz 20 40:17 en

Voz 10 40:17 ya y nosotros cuando bajan cuando bajan a buscar comida o lo que sea no te los esperas y de repente te aparece uno

Voz 18 40:26 allí quizás puedan ayudarle

Voz 10 40:28 gracias gracias al enorme un abrazo

Voz 18 40:30 sin más llamadas Salvador hola buenos días buenas tardes cómo estás hablando

Voz 27 40:36 yo creo que simplemente quería comer aparecido cuando ha dicho el señor este mayor mayor que me parece una persona mayor de la calle

Voz 10 40:48 pero si no exactamente

Voz 27 40:50 tú ha levantado total y ponía el ejemplo por ejemplo de de que no se puede

Voz 10 40:56 dar una bares sin sin antes arreglan la fachada

Voz 27 41:02 entonces bueno hace un comentario que yo supongo que este sin ninguna mala intención que van a participar un poco machista digamos no porque ha dicho que que esto es como una mujer que pinta

Voz 18 41:13 sí lo hemos comentado aquí lo hemos comentado fuera de micrófono pero claro tampoco podemos es una observación que hemos hecho fuera de micrófono difundió nosotros podemos educar a nadie

Voz 27 41:24 sí pero yo quisiera subrayar totalizaron no porque digo yo si igual que un hombre que Z

Voz 15 41:30 ya

Voz 27 41:32 pues entonces digan esas cosas porque deberíamos tener un poquito mejor excluido también en el lenguaje no es bueno no le reprochan nada Bryce igual sin darse cuenta pero

Voz 10 41:42 pero me gustaría eso si fuésemos Torres

Voz 27 41:45 un poco más cuidar nuestro ha dicho eh

Voz 10 41:47 precaución acogido por su parte sí

Voz 27 41:51 es un tema que es un poco lo lo municipal con el tema de las de las violaciones de los malos tratos y demás pues que yo estoy que no es que piensan que hemos hemos mucho en los debates que si la reeducación que que bueno me parece muy bien la educación en todo lo que quieras pero pero vemos muy claro que personas es que son absolutamente y que no se puede reeducar que quizás nacido o que se han desarrollado estuviera como te arrolla entonces bueno concreción que que no estamos estamos viéndonos pues con que si la prisión permanente con exquisitas que estoy cuál para mí porque me parece poco me parece que los vivos de verdad se la prisión permanente para unas

Voz 18 42:42 Salvador existe este programa no es objeto precisamente ese debate Charles esa conversación de vale pero Miguel Sáenz ya puedo hablar en su nombre que no tiene competencia en esa materia

Voz 27 42:53 no no sé quién está claro eh no no has Cristiano es un debate pero lo poco que el machismo y demás no que que de que que que es que eh

Voz 9 43:02 pues sí estoy de acuerdo con todas formas veremos la actualidad municipal Haro en Pale es que en cualquier caso la llamada porque también está bien que que otros oyentes corrigen incluso a otros oyentes cuando sí cuando se le ocurre nosotros no lo hemos hecho porque estábamos enfrascados en la conversación de deberá actúa pero bueno en cualquier caso efectivamente no es competencia municipal y usted además es un habitual ya este programa que a veces me suena el tono de voz esas cosas que populares y lo cierto

Voz 18 43:30 escribe que aumente su nombre se pone el perfume no se baña pues no vale

Voz 10 43:37 no relativos hay una pequeña pausa

Voz 7 43:41 para la publicidad continuamos con este Hoy por hoy y en el que no faltan llamadas Nos alegramos enormemente por cierto

Voz 28 43:47 Radio Jaca de radio en onda mi hijo

Voz 5 43:55 en Alberola Amis grandes rebajas le ofrecemos una gran cantidad de artículos de iluminación interior exterior y LED a precios muy rebajados días de auténtico chollo dese prisa ahora es el momento de iluminar su casa o en espacios deseado grandes rebajas en Alberola a estamos en el polígono industrial de Vigo había también sábados por la tarde

Voz 29 44:19 le gusta sonreír Logroño dental celebra su veinte aniversario visita no siete llevará una sorpresa con descuentos de hasta el veinte por ciento en todos los tratamientos odontólogos cirujanos expertos en implantes dentales prótesis de metal cerámica Haití Connio estética dental ortodoncia en Francia y todo tipo de tratamientos aprovecha a nuestro veinte Aniversario logra añaden tal Avenida de La Rioja uno y Ciriaco Garrido dieciséis nueve cuatro uno cero nueve

Voz 18 44:51 cuarenta catorce tres uves dobles

Voz 29 44:53 añaden tal punto com

Voz 30 44:59 usted sí tiene razón el dentista es conozca doscientas veintidós razones para no ponerse implantes para todos ya es hora de visitar especialista Centro Dental Gurpegui porque esos dientes necesitan un especialista

Voz 5 45:13 si quieres tener un cuerpo diez la solución en centros médicos Cosme Cor de ofrecemos tratamientos de medicina estética de vanguardia elimina la grasa localizada de abdomen carteras blancos rodillas adelgaza de siete a diez kilos al mes sin riesgo para tu salud Alisa tu piel iría a Dios a la célula

Voz 21 45:31 Luis reafirma y corrigen aplacó pudo de brazos abdomen y piernas elimina las varices sin cirugía elimina tus viejos tatuajes centros médicos con Melchor más de veinticinco años de experiencia estamos en Logroño Calahorra y Alfaro Teléfono novecientos dos cuatrocientos cuatrocientos veintiocho

Voz 28 45:56 Radio Rioja Cadena SER radio en onda media

Voz 7 46:01 pues seguimos en Hoy por Hoy en la Cadena Ser emisoras de frecuencia modulada de media hoy lunes pues hablamos con el portavoz municipal Miguel Sáinz dando tratando de dar respuesta a los planteamientos de nuestros oyentes que llegan a través de los teléfonos veintidós sesenta y seis cincuenta y cinco XXII sesenta y ocho setenta el whatsapp también el email sí quedan pendientes algunas respuestas de planteamientos de la semana pasada de la última edición Kerry más respuestas podemos añadir

Voz 9 46:28 bueno decirle a Blanca allí a Pilar que estaban preocupadas por los incidentes en la plaza Primero de Mayo después o antes del partido Unión Deportiva Logroñés Racing de Santander que el Ayuntamiento de Logroño está a la espera de recibir las atestado Si el resultado de las investigaciones policiales para identificar a los personas involucradas en en estas Ésta es lamentable Si totalmente rechazables conductas no y que mientras tanto como se anticipe no podemos realizar ningún tipo de acción coercitiva ni sancionadora contra los clubes de referencia decir también que ha habido casos anteriores creo que incluso una persona habló de ellos en los que se identificó a personas involucradas en incidentes en algún que otro desencuentro alguna que otra riña ir resultó ser resultaron ser personas particulares no abonadas de este club de fútbol no abonadas al club de fútbol con lo cual hay que ser bastante respetuoso al respecto tengo que decir que además en el próximo Consejo de Logroño Deporte Se va a retomar este asunto y que si sin su momento hay noticias al respecto a las informaremos decirles también que desde la calle San Millán Padre Claret prolongación hacia Cascajos y que nos planteaban una regulación semafórica porque hay cincuenta metros al principio de Padre Claret quiénes son de doble sentido lo que obliga a dar muchas vueltas responder que esto fue aguas AP que en la actualidad se encuentra en tramitación un contrato para realizar un anteproyecto una primera aproximación a la intersección de la avenida San Millán a la paz calle Padre Khaled repito simplemente un contrato para un anteproyecto esa es una de las que podía eliminar precisamente los giros a la izquierda en este punto pero mientras tanto mientras no se resuelve sencillamente esa solución alternativa no se opta por cambios semafórico alguno en la intersección porque no se considera conveniente según superaría incluso más peligroso el plantear lo que está comentando en este caso probado por Whatsapp el oyente más cuestiones pues pues

Voz 17 48:43 hubo otro Whatsapp

Voz 9 48:44 relativo a un bache grande en la rotonda de la ñ que creo que me dicen que se va a esta semana máximo entre diez quince días

Voz 17 48:53 luego otro hablaba de una empresa

Voz 9 48:57 han concretamente en el que el ruido no permitía a los vecinos las ventanas que el fin de semana los problemas serán bastante notables porque había camiones descargando estamos hablando de las calles Avenida Burgos calle entrena etc por eso decirles quiénes hemos puesto molesto con la empresa para una reunión para plantear las quejas vecinales y la problemática que existe para ver si podemos encontrar una solución que no será fácil porque estamos hablando de una zona todavía industrial donde efectivamente se agotó el plazo en el dos mil diez veis creo recordar para vaciar la pero era plena crisis muy bueno pues de momento la empresa continúen aquí poco a poco van saliendo de hecho hay algún pery un poquito más arriba en la calle Vargas también en funcionamiento poco a poco vamos saliendo pero vamos a ver si han los pueda alguna alternativa y creo que no me dejo nada más porque he contestado antes a las dos anteriores

Voz 7 49:49 bueno pues malgasto de dinero dice Sergio Pascual malgasto de dinero o malgasto de agua este fin de semana se ha visto que la gestión del equipo de gobierno encabezada por Cuca Gamarra bueno que que vende sus proyectos como necesarios para hacer ciudad es vergonzosa respecto a la gestión del agua como ha quedado reflejado este fin de semana

Voz 9 50:09 pues yo la verdad es que lo cierto es que

Voz 7 50:11 él termina planteando haciendo plantea dudas nos dice si vemos si se ve necesario la revisión de las tuberías la pasarela de Los Lirios avenida de la Sierra sí sí esto bueno pues forma parte del interese general pues

Voz 9 50:28 es cuestión es la primera y el oyente creo que lo sabe aunque momentáneamente lo ha olvidado de recursos municipales no son infinitos las inversiones como la de la pasará de los lirios o qué tiene otra inversión cualquier obra como el soterramiento etcétera no se financian con los impuestos los logroñeses se financian con las notas de la venta de terrenos o con préstamos estrés así por ley y creo que este equipo de gobierno en los últimos seis siete años bastan te obras ha hecho bastante se ha esforzado ya sacar adelante la ciudad el soterramiento nunca se ha parado la pasarela de Los Lirios está en fase de proyecto no voy a profundizar sobre ello porque fue objeto de disputa con los grupos de la oposición en un pleno en el mes de diciembre ya superado y en fase de proyecto vale casi entre setecientos mil y el millón de pasajeros lirios que no es poco ya que tenía un poquito de paciencia y saber qué terreno pisamos porque vuelvo a repetir que las obras se hacen no con los impuestos sino con la venta de terrenos que no está muy sobrada en tiempos de crisis todo el mundo lo sabe respecto al agua decirles que tenemos más de cuatrocientos kilómetros de tubería que apenas quedan treinta por cambiar

Voz 7 51:30 claro

Voz 9 51:31 treinta por cambiar pero quienes deciden que se cambia aquí no se cambia cuánto invierten cada parte los técnicos municipales en el proyecto de esta calle de una de estas calles vertía concretamente no aparecía como necesario urgente a diferencia de otros sitios cambiar las tuberías en cualquier caso la respuesta del equipo de gobierno de los técnicos principales de aguas Policía bomberos fue sobresaliente y digo esto porque por ejemplo Ramírez de Velasco reventón trece diez de la tarde repuesto el agua para las dieciocho horas por la mañana por la mañana todos los puntos salvo el de haber actúa creo recordar que fuéramos de la tarde todos los puntos para media mañana doce una de la mañana tenían agua lo que no podemos evitar una reventones en cuanto a cambiar ochenta kilómetros de tubería pues eso es muchísimo dinero que no tenemos por el momento y hay que hacerlo muy poco a poco nada

Voz 7 52:16 pues bien una semana más muchas gracias por su presencia la el gracias a los oyentes más más asuntos efectivamente a todos nuestros oyentes gracias por dirigirse a nosotros los distintos conductos no teléfono la correo de a través de oyentes arroba Radio Rioja punto es la semana que viene nuevamente el portavoz de respuestas tanto tratando de dar respuestas y escuchando efectivamente muchas gracias llega a las dos de la tarde en el informativo Hora catorce en la Cadena Ser con información nacional e internacional