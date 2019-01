SER Deportivos La Rioja: 'Iñaki... como un avión'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 2 00:13 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 0047 00:18 Javier Cerviño claro hola qué tal una vez hecho los deberes con los eh

Voz 1906 00:25 grandes equipos del planeta fútbol llega la hora de lo verdaderamente importante es el momento del deporte a la riojana ya antes de meternos en los principales titulares de la jornada deportiva recordamos que podéis opinar que vuestra opinión es muy importante para nosotros

Voz 3 00:43 el deporte es opinión y queremos contar con tu opinión si quieres participar en SER Deportivos La Rioja ya no puedes hacer en el número de whatsapp seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

Voz 4 00:55 déjanos una nota de voz ayúdanos hacer los deportes de Radio Rioja tu opinión cuenta en el seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

Voz 1906 01:10 y ahora sí vamos con el repaso de todo lo que nos ha deparado este fin de semana en lo deportivo

Voz 5 01:16 quiere volver de apuestas te ofrece los titulares deportivos

Voz 1906 01:22 Victoria de la Unión Deportiva Logroñés en Las Gaunas contra el equipo que tras esta primera jornada de la segunda vuelta ya es colista una cultural de Durango que salió bastante asustada Las Gaunas y que acabó subiéndose a las barbas a un equipo como la Unión Deportiva Logroñés que aspira al

Voz 0155 01:37 el ascenso mal partido de los riojanos pero sin duda

Voz 1906 01:40 buen resultado así lo reconoció Sergio Rodríguez

Voz 0155 01:43 que pidió nos quedáramos todos con las cosas positivas es el mismo rival que

Voz 2 01:49 que el Racing le metieron un ochenta y siete es un rival que ha peleado en campos difíciles como Lezama etcétera o también tiene su mérito pero bueno es evidente que nosotros hoy la segunda parte no hemos estado lo hemos estado bien hay que reconocerlo nos tiene que servir para seguir mejorando cosas tenemos que entender que nuestra seguimos vivos porque hoy un empate una derrota pues podía haber alejado mucho aparte de gobiernos de no quedarnos con buenas sensaciones pero vamos a valorar eso vamos a valorar eso vamos a intentar crecer a partir de eso

Voz 6 02:24 hay íbamos a verlo de esa forma positiva sabiendo que evidentemente

Voz 2 02:28 eh no ha sido ni mucho menos nuestro nuestro mejor partido pero bueno también tenemos cosas positivas ha hecho gol e Iñaki he hecho un buen partido aparte el trabajo evidentemente todos entonces bueno vamos a no con lo positivo que de vez en cuando no viene mal en tampoco

Voz 0155 02:48 cosas positivas hubo la verdad es que como bien dice Sergio Rodríguez marcó por fin Víctor López Iñaki regresa a su casa e hizo un gran encuentro sin duda el mejor de los que participó por el lado blanquirrojo y los ríos

Voz 1906 03:00 manos arranca en esta segunda vuelta del campeonato con dos victorias seguidas ya sólo un punto del oído de Vetusta que es cuarto además de otro partido con la portería a cero para ser ya el mejor equipo en defensa de las tres primeras divisiones del fútbol español ni en Primera ni en Segunda ni en los cuatro grupos de Segunda B un equipo que tan sólo lleva nueve goles en contra este es el único la Unión Deportiva Logroñés y además arrancaron en el once titular cinco riojanos se acabaron otros tanto y otros tantos riojanos el partido sin duda una gran noticia para el club y el fútbol de la región pero es que lo negativo no sólo se centra en el mal juego ante un rival muy inferior el asunto de las lesiones sigue lacerante en mucho a este colectivo este sábado acabaron con problemas musculares César Remón Rubén Martínez y Marcos Andre los dos primeros pidieron el cambio de forma precipitada en el segundo tiempo Marcos André San saltó en la segunda mitad dos meses después de Bahai y acabó con problemas en el aductor tras un disparo a portería desde el punto de penalti en una jugada en la practicamente una de las últimas jugadas del partido uno más en total son tres mal

Voz 0155 04:05 los jugadores lesionados y así lo explicó Sergio Rodríguez en sala de prensa

Voz 2 04:11 yo tengo también Eliseo de la de la televisión nada la verdad que es estamos poco que no sabemos bien yo no sé qué decir ya vamos a ver las pruebas esperemos que se quede lo mínimo posible pero sí que es cierto que esas tres situaciones sean da oí vamos a ver qué nos dicen a lo largo la semana los médicos Si y a ver qué es lo que tienen no me quiero adelantar porque como tampoco soy soy médico pues pero bueno algo

Voz 1906 04:44 se lo toma con un poquito de Morro Sergio Rodríguez como mecanismo de defensa habitual cuando el asunto sobrepasa cualquier relación con la normalidad esto que está pasando es muy anormal y tampoco parece que esta semana se vaya a recuperar el encima alguno de los jugadores lesionados en estos últimos meses y semanas escuchamos a Sergio Rodríguez

Voz 2 05:03 bueno a ver ñoño Santamaría pero tampoco en Santamaría también llevaba dos meses sin jugar por mucho que lo recupere es no no tenerlo para inicios complicado porque sería como un salto demasiado grande pasar de estar sin hacer nada que no he hecho nada con nosotros todavía empezará esta semana yo creo poco a poco hemos tenido suerte con las tarjetas éstas dos últimas semanas porque tenemos a de los cuatro De Juana tras tenemos tres con cuatro y uno con tres o sea que también estamos ahí un poco en ese sentido justos íbamos a rezar un poco y que no que no se acumulen dos o tres tarjetas juntas dos o tres sanciones juntas y a ver si vamos recuperando a gente que que es importante para nosotros

Voz 1906 05:46 con este tono tan bajo en la intervención de Sergio Rodríguez cómo estás pudiendo escuchar además que viene tras una victoria pues cuesta a la verdad meterse de lleno en el partido del próximo domingo es un auténtico partidazo

Voz 0155 05:58 me viene así que Sergio Rodríguez decidió subir

Voz 1906 06:00 algo más el tono para inyectar algo de optimismo en el entorno de la Unión Deportiva Logroñés de cara al partidazo del próximo domingo a las cinco de la tarde el escuchamos

Voz 2 06:10 nosotros no nosotros mirábamos con mucho optimismo a ver el partido el Racing estamos contentos el partido que se hizo hoy sí que es cierto que no sobre todo la segunda parte no hemos estado bien pero nosotros valoramos mucho los puntos porque sabemos lo difícil que es conseguirlos sea el Durango sea el Racing sea el equipo que sea este año están muy caros conseguir puntos

Voz 6 06:29 ya lo estáis viendo hay estamos súper contentos

Voz 2 06:33 puesto que vamos a llegar a Barakaldo con garantías con la moral alta vamos a corregir las cosas que igual no hemos hecho también eh vamos a a fortalecer las que estamos haciendo bien y yo creo que que el espíritu que tenemos que tener todos es de de optimismo en el sentido de que estamos ahí cerca de los puestos de de arriba que llevamos seis puntos seguidos Si que tenemos que conseguir otros tres en Barakaldo entonces bueno ese es el mensaje que ellos les transmitiré a los jugadores y el mensaje que queremos transmitir a todo el mundo

Voz 1906 07:03 un partidazo que te contaremos como siempre aquí en Radio Rioja en la SER

Voz 0047 07:08 el Calahorra en parte

Voz 1906 07:09 el pasado sábado en Ritchie ante el Amorebieta los riojanos dispusieron de un penalti para haber ganado el choque pero Ubis lo falló o bueno se lo paró en este caso el portero que no es lo mismo suman ya seis encuentros sin ganar pero tranquilos porque no se han encendido las alarmas ni mucho menos pero hay que volver eso sí a ganar cuanto antes este domingo al equipo recibe la visita del competitivo leyó a que está empatado a puntos en la tabla

Voz 0155 07:32 con la Unión Deportiva Logroñés estuvo en un Riche

Voz 1906 07:34 para verlo y contarlo en la revista reserva María de muy buenas tardes

Voz 7 07:39 lo que os decía yo en la presentación de este partido otro empate es

Voz 1906 07:45 hay cosas positivas y negativas probablemente en la positivas portería a cero en la negativa es que no se logró marcar

Voz 8 07:52 pues la positividad es que es el primer partido fuera de casa

Voz 9 07:56 en el que no nos empujaron Wall E y que está bien

Voz 8 07:59 yo he hablado con jugado después de encajan gol

Voz 9 08:01 pues no pierde por lo tanto ya es buena señal Illa negativa es pues pues que otra vez es verdad que las tablas fueron merecidas por los dos pero ese penalti te deja un poco pues eso mal sabor de boca porque podía haber estado y la victoria hay que ganar yo creo que el domingo dedicaban a en La Planilla María tu primera visita o Ritcher mi primera visita o parecido a Cambó está como está me hacía gracia porque las haría nazaríes eran totalmente impracticable eso es lo relevante para el Amorebieta

Voz 0155 08:43 no son nadie

Voz 9 08:46 eh pero bueno yo me lleve una muy buena sensación en la gente amabilidad estima el bueno el problema es el campo que tiene es que oye mucho

Voz 0155 08:58 calagurritanos en Riche en torno a quien la verdad es que esos fantásticos una muy buena noticia de cara al futuro de Calahorra

Voz 9 09:04 sí muchos calagurritanos fue un autobús yo calculo que ha con cuarenta cuarenta y cinco personas pero es verdad que fue mucha gente en coches Un viaje muy cómodo he gracias a Dios nos tocan ahora en esta segunda vuelta viajes muy cómodo ya nos hemos quitado lo las eh las Asturias Cantabria es no es tocan E entonces yo creo que sí que va a haber afición en todos los partidos porque es verdad que el Calahorra no está ganando pero sus partidos son muy entretenidos y son de los que hacen afición les en la gente nos aburre y te lo pasas bien hay ocasiones que fíjate es fue de los dedos pero yo calculo que Calahorra tuvo cuatro cinco muy claras además de el el penalti

Voz 0155 09:46 pues te puedes hacerlo bien pues que solo falta ponerle la guinda en forma de tres juntos que esperemos lleguen la semana que viene en La Planilla Le Calahorra leyó a un auténtico partidazo y lo estás viendo y lo comentaremos aquí en Radio Rioja las

Voz 1906 09:58 gracias María venga un beso

Voz 0155 10:02 ayer en Las Gaunas el F Logroño perdió contra él

Voz 1906 10:05 ético en Madrid pero demostró poder competir contra el mejor equipo de este país dentro del panorama del Fútbol Femenino uno tres final donde marcó banda para las riojanas escuchamos a Ana Tejada ya Héctor Blanco tras el partido ante el líder de la Liga

Voz 2 10:19 hola

Voz 10 10:20 y bueno estamos contentas porque hemos luchado hasta el final pero bueno sabíamos que era un partido muy complicado ellas venían con todo porque ayer el Barça hizo ese trabajo sacó los tres puntos y han tenido que hace ideas tenían que hacer lo mismo bueno contentas por el trabajo pero bueno e podíamos haber marcado algún gol más pero bueno estamos contentas

Voz 0880 10:41 bueno la verdad que vamos otras con una sensación un poco dura en el sentido de que bueno sabíamos que era muy complicado hoy sumar nada pero sobre todo por el trabajo que hemos realizado sobre todo táctico eh que los vaya el partido a balón parado pues la verdad es que que nos deja un mal sabor de boca más que nada porque hay tuvimos que fuimos a entrenar Prado Viejo también poquito de de puertas abiertas para la gente estuvimos unos los trabajando el balón parado no mira al final pues pierdes el partido por ahí es una pena pero pero bueno íbamos empate por ejemplo al descanso y luego te mete siete Atlético de Madrid sabes que tiene muchos argumentos pero pero bueno esa ese buen sabor en el sentido de que que hemos sacado cosas muy positivas pero por el otro pues pues que hemos cometido errores atrás que nos ha costado otra vez el partido

Voz 1906 11:31 las riojanas deja atrás los enfrentamientos contra los mejores equipos de la categoría habiendo competido contra todos sus rivales contra Atlético Madrid contra Barça contra el Levante y arrancará en breve una nueva fase de la temporada en la que realmente deberá ganar a los equipos de su Liga

Voz 0047 11:45 para lograr cuanto antes la salvación

Voz 1906 11:49 en Tercera División la primera jornada de esta primera vuelta tenía reservada varias sorpresas importantes el afianza aún más su liderato tras el seis cero al Autol y sobre todo

Voz 0155 11:58 no

Voz 1906 11:59 tras la las derrotas y pinchadas importantes de la ese del en Murillo del Náxara en Arnedo jornada que vuelve a poner de manifiesto la igualdad reinante en este campeonato de Tercera División muy buenas tardes Antonio Corral

Voz 11 12:13 hola buenas tardes Sergio buenos tenía resaca

Voz 1906 12:15 en esta primera vuelta está el primer partido de la segunda vuelta sorpresas importantes

Voz 9 12:20 pues de nadie pensábamos

Voz 11 12:23 es sobre todo que se deportiva pero Logroño dio a pintar el sábado el Murillo como así fue bueno otras Un Un partido donde hay pues aprovechó hubo ocasiones ya que tiró tres veces a puerta y marcó dos goles y la Sociedad Deportiva Logroñés pues que no se adaptó al terreno de juego eh bueno pues no consiguió nada positivo y yo creo que la mayor sorpresa que de esta de esta jornada

Voz 0155 12:45 venía venía Antonio además una Sociedad Deportiva Logroñés en un momento muy bueno donde era muy efectivo arriba y sobre todo se ha mantenido muy rocoso atrás practicamente no encajaba goles sorprende que no hiciera ninguno en Murillo y que el hicieran dos en este caso los dos tantos de Álvaro

Voz 11 13:02 sí pero eso me sorprende que a ver si no es el partido pero es si es cierto que el primer gol de rap y fue un gol muy muy bonito por parte de de Álvaro ya que envolvía ganó a todos llegó hasta regatea al portero y marcar el gol bueno el otro el segundo pues fue un fallo de la defensa ya que de la Cruz puso el balón en las botas de de Álvaro al querer despejar los y marcó

Voz 8 13:26 la placer pero vamos que es un grave

Voz 11 13:29 murió en está moviendo que pelea durante los noventa minutos mucho ya ante un campo de un terreno de juego es bastante malo la sede pues no se adaptó al terreno de juego

Voz 8 13:39 claro es líder con cincuenta

Voz 1906 13:40 a tres puntos la Sociedad Deportiva Logroñés con cuarenta y seis y el Náxara tiene cuarenta y tres después de empezar ganando en el sendero cero uno gol de Chirino en el XIX pero lo cierto es que el Arnedo Marc marcó en el descuento del primer tiempo en el descuento final para ganar finalmente y remontar al Náxara dos uno victoria del Arnedo de un Náxara que yo creo que no sé si me decías no me ha sorprendido tanto esto porque el Arnedo ya lo hizo sufrir la semana pasada largo

Voz 11 14:05 así es nombres vendió porque lo vi alardeó de la semana pasada contra el Aroca aunque perdió por uno cero en Arnedo no mereció el resultado porque lo hizo bastante pasen fallaba bastante laxo Carmen se tiene que entonces yo pues alguien pensaba que podía dar la sorpresa ante ante en la será porque el Arnedo no está sacando puntos pero está en esta ocasión ha tenido mucha gente porque los como tuve unas dicho en empate fue en mito cuarenta y cinco que gol de la victoria en el añadido o sea que mejor ejerciendo tener en esta ocasión el Arnedo

Voz 0047 14:35 pues Antonio Corral gracias por atender los micrófonos

Voz 0155 14:38 Deportivo La Rioja un abrazo que

Voz 1906 14:43 la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga Iberdrola de Voleibol no defraudó y demostró que los doce participantes en la máxima categoría de esta competición femenina han aprovechado el parón navideño para seguir creciendo como como equipo se el líder las minis de Louis de Logroño siguen con su trayectoria inmaculada hay dominaron al Cajasol en Lobete el pasado sábado la segunda posición cambia de manos palmas vencía MB Lugo por cero tres impera el Barça esa que se vio obligado a remontar dos sets a San Cugat el granadas de Elche consiguió una importante triunfo esta vez a costa de los al Haro Rioja Voley las jarreras siguen alejándose alejándose perdón de sus objetivos por esta dinámica perdedora en la que han entrado en los

Voz 0155 15:21 tres últimos partidos

Voz 1906 15:25 derrota una más del Bodegas Rioja Vega esta vez en Logroño ante el Estela cántabro ochenta noventa tercera derrota consecutiva va de los degenerado Díaz para complicarse no ya la primera plaza del campeonato que resulta ya prácticamente una quimera sino el hecho casi obligado a principio de temporada de estar en play off de esta Conferencia Oeste quedan cinco jornadas para la conclusión de la fase regular los riojanos están con un balance negativo fuera de los seis mejores de esta conferencia hice Ramos a la carrera ahí nunca mejor dicho ayer se celebraron en el Cross de Haro y la carrera de los lirios en Logroño Camilo Santiago Daniel Sanz hijos España los tres atletas de la añades cruzaron juntos ídem la manita la línea de meta de Haro en este cross en mujeres la carrera apenas tuvo historia puesto que desde la línea de salida la prueba estuvo dominada claramente por la atleta de es Raquel miro y casi al mismo tiempo pero en Logroño en Los Lirios en el barrio de Los Lirios García Ramón ganó en categoría masculina y Sandra Martínez lo hizo en la categoría femenina

Voz 5 16:28 sabemos que apoyar a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo en los peores sabemos que te abrazos con el de al lado en cada gol sin ni siquiera saber quiénes porque vives

Voz 12 16:38 el deporte grande en Kirkuk punto a este ofrecemos las mejores apuestas registro punto es ya

Voz 13 16:45 prohibido apostar a menores de edad la práctica abusiva de juego

Voz 1906 16:48 puede crear adicción venga comenzamos el repaso pormenorizado del partido del pasado sábado Yeste fue sin duda el mejor momento del encuentro quizás también el único buen momento de los noventa minutos que vimos el otro día en Las Gaunas

Voz 14 17:01 vamos que de este segundo córner nuevamente banda izquierda con la pierna derecha yo creo que va a Carles Salvador levanta las dos manos arriba estamos en ocho de partido a ver si precisa la pone al primer palo despeja la recibe ya a Juan Iglesias que además de izquierda para Rubén Martínez ha pierna natural toca ya abre nuevamente Rubén Martínez la va a poner despeja la zaga eleva a Carles Salvador que levanta la cabeza a bote pronto la pone el punto de penalti César Remón baja el remate

Voz 0684 17:34 todo tanto hay cántaro Funke que ha cuidado comenté lo acabo de Roma a sorbos enormes del de Escolapios los del de Logroño del del Calasancio del seguidor de la Unión Deportiva Logroñés del futbolista del Alavés del futbolista del Logroñés que se ve salen en lo celebra con la grada Malik a Víctor López Barricada el diez de la Unión Deportiva Logroñés aprovechando un error obreros seno de la defensa vasca en la frontal del área Chiquita se encontró la pelota Sanyo Errasti ya batido a citó al primer reto que marca Vítor López en el ocho y medio marcan logroñés marca Víctor López logroñés uno cultural de Durango cero

Voz 1906 18:23 tras escuchar el tanto del pasado sábado el asunto se puso complicado y ya sabéis que que no os gusta siempre aquí en Ser Deportivos La Rioja a ponerle un tema a este resumen de los partidos que juega la Unión Deportiva Logroñés os adelanto que no se viene nada bueno porque el partido no fue bueno es lo que toca no es Javi bueno pues vale

Voz 16 18:56 sí sin duda

Voz 1906 19:02 empieza y acaba diciendo Cepeda en este tema Si pudiera quedarme callado bueno pues lo dice

Voz 0155 19:08 el eh

Voz 16 19:10 la que

Voz 1906 19:13 en fin que el partido de la Unión Deportiva Logroñés se dejó dominar en el segundo tiempo por un equipo inferior

Voz 0155 19:19 ahora por tanto se puede asegurar que los riojanos jugaron como un equipo menor pero lo cierto es que al fin y al cabo esto se trata de sumar de tres en tres y la Unión Deportiva Logroñés se llevó tres puntos importantes que le permiten estar a estos momentos a tan sólo un puntito del ascenso y la jornada que viene se las trae porque juegan Rácing de Santander Mirandés G

Voz 17 19:39 al Langreo Real Oviedo B juega el Barça

Voz 0155 19:41 caldo frente a la Unión Deportiva Logroñés

Voz 0047 19:48 Javi Adán muy buenas tardes buenas tardes mal partido buen resultado bueno pues esto es la vida en el Grupo II

Voz 18 19:54 sí bueno esto es lo del No el vaso no haber cómo lo vemos si medio lleno medio vacío las lecturas que que según los intereses Le podamos dar no está claro que el partido bueno pues fue

Voz 9 20:04 eh bastante soso bastante

Voz 18 20:08 aburrido y en momentos de la segunda parte pues incluso peligroso no que para el para el resultado sí que es cierto que al final pues el nivel defensivo del equipo es tan alto que no nos crearon ocasiones de peligro para para asustarnos pero bueno se uno cero y ese dominio del balón por parte de la Cultural de Durango pues unos nos haría estar un poquito nerviosos

Voz 0155 20:28 durante la retransmisión en Radio Rioja comentábamos que que lo peor no estaba siendo probablemente el dejarse dominar por por el contrario en el segundo tiempo una vez que has marcado el uno uno cero sino sobre todo que que el equipo no encontró ese instante de inspiración en una contra no supo jugar y en las cartas que podía tener sobre la mesa no acertó en ninguna

Voz 18 20:49 sí yo creo que bueno el lo que hablamos no él apuntó de muy bueno es un equipo de bastante atrevido no daba el perfil de estar en en descenso el ojo que que mostró el otro día en Las Gaunas bueno es una situación a que la Unión Deportiva lo años en en ese medio

Voz 8 21:03 pliegue pues se encuentra cómoda

Voz 18 21:06 pero sí que es cierto que una vez que robaba vamos una que en tres cuartos Ayoze se apagaron las luces pues el equipo no conseguía encadenar un ataque continuado de dos tres cuatro pases para hacer daño o algún contraataque rápido con el que cerrar el partido meter el dos cero bueno intentar disfrutar no es bueno robamos perdíamos muy rápido y eso hacía que bueno poco a poco la Cultural de Durango fuera tenido posesiones más largas pues acercando más al área aunque sí sí que te sin peligro pero bueno creando un poco de incertidumbre en el resultado

Voz 1906 21:36 la mejor noticia sin duda alguna Iñaki a gran nivel tanto físico como técnico

Voz 9 21:42 eh

Voz 18 21:43 sí sí no desde luego el otro día bueno yo creo que tras tantos meses no sin sin competir sin tener ese ritmo de competición que que requiere todo futbolista pues demostró que está a un gran nivel aguantó los noventa minutos en haciendo yo creo que además grandes esfuerzos allí en en banda izquierda iremos todo bueno pues que tanto de extremo como de lateral yo creo que puede ser una baja muy importante para pues al equipo

Voz 0155 22:06 el hoy el tema de las lesiones les sonreía yo creo que ya de de de pura no se depura estupefacción Sergio Rodríguez sala de prensa decía bueno es que esto la verdad es que no se está complicando muchísimo tres hombres más veremos a lo largo del día debió mañana probablemente que lesiones tienen César el monje recaería por tercera vez veremos la lesión de Rubén Martínez veremos la de Marcos André que volvía de una lesión de pues eso en su clavícula un golpe fortuito pero parece que también acabó con molestias musculares Lara que es dramático el perfil que puede tener el equipo de cara a Lasesarre

Voz 18 22:42 sí la verdad que es un problema ahí fíjate que hoy incluso donde el poco de de vueltas al tema he leído y que que había practicamente doce jugadores no de la primera plantilla sanos y salvos que esto puede llevar un problema porque fíjate hay que tener en cuenta que al final es sobre el césped tiene que haber siete jugadores con con ficha de profesional con ficha de segunda B hice empieza a complicar por lo que parece algo increíble se empieza a complicar no bueno esto tiene dos lecturas es una te hace fuerte te hace sufrir te hace unir temas como gripe porque al final todo el mundo juega todo el mundo tiene minutos porque evidentemente pues no tienen y no hay no hay casos raros de todo el mundo juega ahí te hace fuerte te hace sufrir hay que ganar ahí en esa mucho sufrimiento que que siempre digo yo cuando la gente vaya recuperándose bueno pues cogiendo inercia evidentemente te hunde se hunde porque tanta lesión quitar muchas pues sí ya desde de cambios de alineaciones y te puede complicar pues por ejemplo de cara este fin de semana en un partido yo creo que vital venía a reflexionar en la crónica de nuevo

Voz 0155 23:47 más de un punto con de que el equipo parece que resta jornadas que si un día más con Viza pero que no acaba de disfrutar de este campeonato y pese a que lleva dos puntos más que la temporada pasada que está un punto de creyó que está cerca de los objetivos pero es que se está encontrando con el caballo de Troya que son las lesiones eh no sé hasta qué punto este este carácter al equipo le pueden fortalecerlo puede acabar por por entregar las armas

Voz 18 24:10 esa línea no sea una ayuda psicológica uno Si yo creo que la plantilla está fuerte a nivel mental iba aguantando pues estos palos no estos golpes de de lesiones de resultados malos Si bueno se va sobreponiéndose va sobreponiéndose estamos es un puntito de del playoff bueno se suele decir que esto no es como empieza no que es como termina así el equipo terminaba bien termina arriba pues seguro que todo este sufrimiento y todos estos pesares pues se cometen algo positivo para que para unirá todos Si bueno pelear un poco por por el objetivo que es el que es el plus yo no miento los cuatro de atrás sí Bansandre Sergio

Voz 0047 24:47 efectivamente liberando

Voz 18 24:49 no parece que la el aspecto defensivo nos no erramos a él para en Lasesarre sacar los puntos calientes

Voz 0047 24:55 qué vas a salir fuerte abrazo De Gaulle venga que son las cuatro menos cuarto ella está aquí Cepeda que fue un partido más

Voz 19 25:04 pero pero al menos dejó tres puntos más para riojana

Voz 0047 25:06 los ya hay que dirigirlo pero no con Cepeda venga

Voz 1 25:10 Radio Rioja emisora decana de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 1906 25:17 os decía que nos apetecía abrir un espacio al mejor jugador del partido del pasado sábado un futbolista que puso las unas a sus pies que salió ovacionado y al que no podíamos recibir con Cepeda era hubiese sido un error por nuestra parte así que sus pinitos por Iñaki en Las Gaunas y cómo logra hacer también Enrique Bunbury en sus directos

Voz 0155 26:09 y esto decía Sergio Rodríguez el pasado jueves durante la previa del encuentro en relación al futbolista riojano al último fichaje de la Unión Deportiva Logroñés

Voz 20 26:18 bueno puede puede tener opciones vamos a terminar mañana la sesión nosotros evidentemente vas mascando un poco el once a lo largo de la semana en función de lo que de todo de cómo está cada uno individualmente de cómo está el equipo de lo que necesitamos respecto al al al rival mañana es cuando ya terminaremos de decidir pero tiene nociones como todos porque vienen buena en buen estado de forma entre ellos

Voz 1906 26:40 vaya si venía vallas y en buen estado de forma Iñaki y así va

Voz 0155 26:44 logró su trabajo el propio Sergio Rodríguez tras el partido ante la Cultural de Durango

Voz 2 26:49 quién contentos eh ha dado un primo importante en el fíjate llevaba Xinhua se siete ocho meses e practicamente no se ha notado cuanto al ritmo evidentemente en funcionamiento de equipo todavía hay cosas que eh que que tiene que mejorar porque el entendimiento con los compañeros acaba de llegar la forma de trabajar la forma de un poco como ubicamos otros lo hacen en el campo pero creo que es una nota bastante alta para Iñaki buenos nos alegramos

Voz 1906 27:25 a Iñaki regresaba a Las Gaunas seis años después y lo hizo sin duda por la puerta grande apenas se notaron los seis meses sin disputar un partido de fútbol oficial Iñaki volvió a su casa y lo hizo por la puerta grande insisto suma un partido más con los riojanos Illa es tras Miguel Martínez de Corta el jugador con más partidos de la Unión Deportiva Logroñés suma ciento veintiocho partidos y Miguel ciento ochenta y uno

Voz 7 27:55 buenas tardes Iñaki hola buenas tardes bienvenida

Voz 0155 27:58 SER Deportivos teníamos muchísimas ganas de hablar contigo la verdad Zhai hace el dato de que era el segundo futbolista con más partidos en la Unión Deportiva Logroñés en estas diez temporadas

Voz 8 28:08 sí porque bueno al final y con lo dicho hace mucho que que me fui de Logroño pero pero siempre he seguido club hubiese vivido su marcha siempre y los jugadores y a un aficionado más

Voz 0155 28:20 es decía Sergio Rodríguez en la previa bueno lo veo bien porque éste cuando yo jugaba venía haya hecho un toro en pretemporada así que me imagino que vendrá hecho un toro al titular y uno de los más destacados sino el más destacado el partido como te encontraste en tu red debut en Las Gaunas

Voz 8 28:38 y es cierto que bueno al principio estaba un poco nervioso cuando estás tanto tiempo sin jugar pues bueno no sabes cómo te vas a encontrar al final como dijo el ministro al final pues no conoces también a los compañeros como como yo siempre si mi yo a ellos ni ellos a mí entonces eran poco a ver cómo podemos encontrar en el campo eh por ganas no iba a ser muy bueno afortunadamente conseguimos ganar no se hubiese gustado ganar pues bueno pues con con más diferencia goles au con con otra forma pero bueno al final yo creo esta vuelta de esta segunda vuelta no creo que no nada hay más el más importante el lapsus los puntos que la forma de conseguirlos entonces bueno vamos a vamos a Pelé esta semana para para seguir en la misma línea para que podamos conseguir ganar en Barakaldo que es lo importante

Voz 0155 29:33 he aquí como has llevado estos cuatro o cinco meses de no jugar un partido oficial no de inactividad porque has estado entrenando con el Calahorra individualmente muy fuerte pero como lo has llevado en lo mental

Voz 8 29:46 pues fácil lo es porque al final bueno pues te ves de de Juan segunda bonos más o menos bueno veinte partidos el año pasado pues te ves y no es que baje de categoría sino que sino que no entonces en ningún plan de o en ningún plan entonces en ningún equipo por circunstancias unas gotas entonces a nivel psicológico sí que es es duro sobre todo al principio pues porque porque ves que en agosto agotando las las opciones y si es cierto que que sea a finales de agosto o principios de septiembre que es cuando más más duros Se me hizo luego pues me lo puedes con con la familia apoyándome enemigos sobre todo pues que bueno que esto servía para aprender para estar preparado y que bueno tengo que hacer en este medio año que que vienen ahora pues tengo que hacer un entonces lo que no puede dejar pasar ningún ningún partido ninguna oportunidad que me den entonces eh eh yo tengo claro que voy a dar el máximo de mí estos seis meses bueno porque bueno al final lo que te digo tengo que hacer en este medio año tengo que

Voz 7 30:54 hace un año completo Iñaki

Voz 0155 30:57 marcha este siendo un chaval has estado seis años fuera de la que es tu casa la Unión Deportiva Logroñés te permitió progresar fuiste al Racing de Santander Alavés Tenerife segunda división que ha cambiado en este Iñaki seis años después

Voz 8 31:14 pues yo creo que todo mucho más a lo que la final lo que es la experiencia final que tanto Lara como los partidos en en categorías superiores he tenido la suerte de jugar en Segunda División creo que casi ochenta partidos entonces bueno pues eso te da eh pues que que la situación es que dentro del campo las las exministro es mejor y que bueno pues cosas en las que antes fallaba mucho y ahora bueno los veo diferente por ejemplo esta semana hablaba yo con Javier Pineda y bueno pues ante sí es cierto que por ejemplo en cuanto fallaba algo a lo que la juventud al final no te das cuenta asumir vueltas a a esa jugada o sido esos pases qué fallas hay yo creo que eso es lo que más evolucionados sobre todo mentalmente

Voz 0155 32:06 y y te imaginas el ascenso con

Voz 8 32:10 no

Voz 0155 32:10 con el equipo con el que tú lograste seguiría evolucionar en tu carrera

Voz 8 32:16 no es que no me imagine sino que lo que lo que busco lo que he venido a hacer aquí a día de hoy es una es una ilusión que todo el mundo pero yo desde desde verano con mis amigos sí lo tengo muy claro que que si no es este año será los próximos pero Logroño de va a tener un equipo en el fútbol profesional Si yo venía quitado a pelear para que sea este año oí bueno para mí sería lo máximo porque mis amigos me conocen y saben qué es lo que quiera

Voz 0155 32:48 Iñaki eres más lateral es más extremo beber es un carrilero largo eres

Voz 0047 32:54 delantero que quiera

Voz 19 32:56 la

Voz 8 32:57 de cómo se deporte un partido de pretemporada en el Logroñés

Voz 0155 33:03 ya ya ya veo que lo que quieres es superar a Miguel en la portería como jugador que más partidos lleva la historia del deporte

Voz 8 33:09 no importa día es verdad o no pero bueno lo que depende de Sergio de lo que de lo que iba a Ibon así un partido jugado pero el otro de extremo oí otro animar desde el banquillo eh no voy a poner ninguna pega a mí nada lo que voy a intentar es ayudar al equipo todo lo que pueda

Voz 0155 33:30 oye Iñaki ya para terminar decía con Javi Adán oye la posibilidad de que este equipo dentro de toda esta plaga de lesiones de competir siempre al límite con los justos segunda o salga fortalecido son dos opciones no se puede estar en término medio cómo ves tú a los compañeros

Voz 8 33:47 vuelven bueno pues al final es un poco frustración que tiene los compañeros y el equipo en general porque al final y eso siempre había algún lesionado siempre hay alguna algún punto negro en las victorias entonces no sabemos por qué porque no se está dando eso eh afortunadamente bueno pues el equipo se está haciendo fuerte esta sacando sacando puntos y no está descargando arriba así que todo hace pensar que cuando todo el mundo los encuentros en todo el mundo esté este en plenas facultades estoy equipo ahondara más Si bueno pues aún aún podría ser más fuerte en todos los ámbitos entonces eh yo soy muy muy positivo en esos aspectos eh creo que el equipo está compitiendo bien ahora mismo y que cuando venga la gente que que no está cara está lesionada pues aún competirá mejor tanto en los entrenamientos como los partido entonces eh yo soy muy optimista de cara a esta temporada

Voz 0155 34:40 pues Iñaki que me encanta escuchar tu discurso tú motivación tuvo intensidad que ha sido un placer enhorabuena por el debuta este jueves muchísimos partido muchísimos minutos y con mucho éxito

Voz 7 34:52 un saludo Iñaki

Voz 1 35:02 Radio Rioja emisora decana de la Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 21 35:08 todavía no has estado en tierra espera que te cuente callos manitas de ministro de vicios de cochinillo cocina tradicional con menús económicos o si lo prefieres para llevar toma pan y moja en Boceguillas Gutiérrez Gonzalo de Berceo treinta Logroño

Voz 1 35:25 en Radio Rioja emisora decana de la Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 1906 35:35 ya al igual que les está pasando a la Unión Deportiva Logroñés el Calahorra puede ver el vaso medio lleno o medio vacío e depende de como se quiera mirar el asunto de forma positiva o de forma negativa es verdad que sumó un punto fuera de casa pero también es cierto que no gano es cierto que sigue lejos de los puestos de descenso pero también es verdad que suma seis partidos seguidos sin ganar no marcó pero también es cierto que no les marcaron en fin que esto depende de cómo lo queramos ver pero los riojanos suman ya veintiséis puntos un punto más cerca por tanto de lograr la salvación y poco a poco los recién llegados semana adaptando al trabajo diario jugó y dejó buenas sensaciones Regino uno de los últimos fichajes del equipo en este mercado de invierno muy buenas tardes Regino bienvenida a Ser Deportivos La Rioja

Voz 9 36:16 buenas tardes qué tal el desplazamiento

Voz 1906 36:18 el sur al norte

Voz 9 36:20 bueno a él ya no es el tema del frío

Voz 11 36:24 pues hay decae con diecinueve grados venir aquí hace más friki

Voz 9 36:27 pero pero bueno bien

Voz 1906 36:28 bien no además debutando en un campo muy particular que sensación este dejó el partido Iker

Voz 0155 36:34 sensaciones tuviste tú con tu primer contacto tu primo

Voz 1906 36:36 la semana de trabajo con el Calahorra

Voz 9 36:39 bueno el ataque bien no pero viéndolo compañero trabajar era la que bastante satisfecho no lo compañero del intensidad tienen Antonio del balón compiten no es muy importante no sé si ha competido alguna vez en el grupo II no Grupo IV y Grupo III

Voz 0155 36:58 el grupo cuatro Grupo III bienvenido al rey del Norte EEES busca aquí campos complicados se en qué te vas a tener que adaptar o qué sensaciones te dice que modular esto para adaptarme cuanto antes

Voz 22 37:10 bueno yo creo que que no lo casi todos los grupo

Voz 23 37:15 precio lo que diferente en los campos no

Voz 9 37:19 tienes que grupos lo creo que que

Voz 23 37:21 el canto con bueno campo como el grupo traiga de muchos cristianos

Voz 9 37:26 bueno la lluvia tu casa la lluvia no que tendré que ponerme otra de aluminio muy nada a los árbitros a El objetivo

Voz 0155 37:35 la salvación son veintiséis puntos construirla desde el veintiséis puntos en la segunda vuelta es más sencillo no

Voz 9 37:42 bueno sencillas nunca ya te digo tengo experiencia no hay a que partido a partido estado en equipo de que el que decían oye tenemos dicho en la temporada no perdimos su partido Boceguillas hoy no lo tengo nada como afrontan Fernando mira que pasa pues a mitad de tabla Hay ganamos los últimos nueve diría partió estuvimos a un punto de ello para hacer una edición en que yo creo que hay que trabaja partido partió oí

Voz 0155 38:14 y el Calahorra que te llamo porque has decidido venir te hasta Calahorra para jugar a fútbol

Voz 9 38:21 bueno me salió la opción no hay bueno hablé con varios compañero

Voz 22 38:25 luego con digo y médico con grandes y me dieron muy buena buena

Voz 9 38:30 estacionan aunque aquí estaba muy al futbolista que era como de familia y que haya un buen buen grupo un buen equipo de toque y decidir el mismo gasto otras norte

Voz 0155 38:41 sino que feliz estancia en el norte feliz estancia en La Rioja Baja a orillas del Ebro que disfrutes mucho compitiendo esta temporada y que logren los objetivos con el Calahorra bienvenida La Rioja hay muchísima suerte este ca esta campaña

Voz 9 38:52 venga muchas gracias un abrazo