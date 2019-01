Voz 0313

00:00

Don Juan Cueto ha muerto hoy a los setenta y seis años ir no sé si se había planteado nunca eso de dejar huella conociéndole tiendo al pensar que no pero desde luego lo ha conseguido con sus libros con su febril actividad cultural con sus Cuadernos del Norte con su magisterio para que entendieran pues la tele no sólo haciéndola que la hizo sino escribiendo hablando sobre la tanto en el diario El País como la Cadena SER ahora que algunos se empeñan en en empujaba alguien empujar la historia hacia atrás creo que la mejor definición para Juan Cueto es que fue un tipo moderno moderno y abierto de mente imaginativo muy inteligente divertido y vital y acelerado le vamos a echar de menos porque es de los que rezaban para que la vida y el mundo fuesen un poquito mejor es así que creo que el homenaje más adecuado que le podemos hacer la mejor manera de recordarle es seguirlo intentando bienvenidos a La Ventana