Las noticias de Cantabria, 17:03 (14/01/2019)

reacciones a la sentencia que conocíamos este fin de semana la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ha rebajado de diez a siete años de cárcel la condena a un joven que intentó matar a su ex novia embarazada L rebajaba la pena de prisión porque la autor de la agresión no tenía antecedentes de considera además un delincuente prima de hoy ocasional y lo hace a pesar de que la Audiencia Provincial había aprobado que la agresión estuvo motivada por el comportamiento machista de desprecio de género del joven en declaraciones a la Cadena Ser la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria responsable además de igualdad de jueces se ir jueza Se para la democracia Esther casta negros señala que el atenuantes dudoso teniendo en cuenta la edad del acusado dieciocho años

Voz 2

00:49

ahora mismo se trataría de dos circunstancias atenuantes que no solamente de una porque no podía tener antecedentes penales hasta los dieciocho es evidente que os dieciocho años no vas a tener nunca canales retadora de valorar dos veces la misma personalmente también me veía eh que sea tampoco tan barato poder disponer de realidad en la persona de lujo todos lo dijo que siete años verdaderamente no es mucho