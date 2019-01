Escucha las noticias de las 18:00 (14/01/2019)

se han hecho ex profeso determinado material para ceder a la búsqueda in situ se ha hecho equipo de soldadura allí en sí la verdad es que lo el dispositivo los medios empleados más

Málaga una noticia más orden de prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar presuntamente a su ex pareja el pasado sábado en Fuengirola Theresa May acaba de empezar su comparecencia en la Cámara de los Comunes en vísperas de la votación del acuerdo sobre el Brexit corresponsal en Londres Begoña Arce adelante

Voz 0273

01:25

Theresa May ha admitido no haber logrado de la Unión Europea el poner un límite a la salvaguarda sobre Irlanda del Norte era la principal petición de unionistas y diputados rebeldes que mañana votarán contra el acuerdo del Brexit pero May ha subrayado que ninguna otra opción para la salida se librará de esa salvaguarda ya ha advertido del peligro de una crisis constitucional me pregunto qué será una salida sin acuerdo en las manos de los que hacen campaña por la independencia de estorba en no o los que piden una elección a los dos lados de Irlanda ese es el peligro para nuestra unidad nacional Jeremy Corbijn líder de la oposición ha respondido que si May pierde mañana la votación el país necesita un nuevo Gobierno