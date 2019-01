Las noticias de Castilla y León, 18:03 (14/01/2019)

alumnos y profesores fundamentalmente son las víctimas del ataque informático sufrido por la Universidad de Valladolid la Universidad que integra a los centros académicos de Palencia Soria Segovia Valladolid ha formulado la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos el Servicio de Relaciones Internacionales es el que ha sido hackeado la noche del diez al once y quiénes son los afectados contesta en la Cadena Ser Elena Castán Secretaria General de la Universidad de Valladolid

Voz 2

00:30

son datos de las personas que hayan pasado por el Servicio de Relaciones Internacionales entonces son sobre todo estudiantes claros no son la mayoría españoles pero también puede hacer extranjeros y luego también puede haber algún docente y algún personal de servicios aunque es menor cantidad entonces todas las personas que hayan tenido algo que ver con el servicios internacionales son datos que tampoco vamos a decir datos muy sensibles hacia estamos hablando de nombres apellidos DNI no hemos detectado que haya contraseñas pero puede haber alguna cuenta bancaria debe algún dato sensible entonces por eso también nos hemos puesto en contacto con las personas afectadas bueno estamos en ello