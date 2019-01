Las noticias de Cantabria, 18:03 (14/01/2019)

la Policía Local de Los Corrales de Buelna localizado esta mañana los cuerpos sin vida de un hombre de cincuenta y cuatro años y su madre de noventa y cuatro en el domicilio en el que vivían han sido los servicios sociales los que han dado la voz de alarma después de que la sanitaria que había acudido al piso para atender a la anciana les avisara porque éstos no le abrían la puerta la Guardia Civil está investigando no hay a priori signos de violencia y en principio la hipótesis que se baraja es que el hijo habría fallecido la mujer dependientes se habría quedado sin asistencia Josefina González es la alcaldesa de los corrales asegura que eran muy conocidos la voz de alarma saltó

cuando desde Sanidad desde el centro de salud de la usabilidad pueden hacer su trabajo en su casa y no abrieron la puerta automáticamente se pusieron en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento que entraron y se encontraron pues a las dos personas fallecidas en principio todas las hipótesis están abiertas pero por la forma de las que fueron encontradas es decir el tumbado en la cama ella sentada en el salón cómo ve la mujer tenía una demencial y bueno pues la la madre pues se quedó allí por el porque no tenía recursos

hay una cosa más la Mesa del Parlamento de Cantabria se reúne este martes mañana quince de enero para abordar los cambios derivados de la disolución del grupo parlamentario de Podemos tras la decisión de la diputada Verónica Ordóñez de abandonarlo para seguir representando a la formación morada como diputada no adscrita Podemos en principio se quedaría sin grupo parlamentario Joy los diputados y enemigos de Ordóñez en el seno de Podemos Cantabria Alberto Bolado José Ramón Blanco consideran que la decisión de Ordóñez lo han dicho tiene consecuencias muy serias que afectan directamente a los intereses aseguran de la ciudadanía de Cantabria y le piden a la también diputada que reconsidere su decisión no cielo gris cielo nuboso en la capital cántabra los termómetros en el centro de Santander marcarán a esta hora once grados