Escucha las noticias de las 19:00 (14/01/2019)

el treinta y uno de diciembre discutieron el se fue de casa y no volvió hasta el uno de enero a las tres de la tarde cuando supuestamente se la encontró muerta en su casa fue entonces cuando Raúl su marido ahora detenido como presunto autor de los hechos decidió ocultar el cuerpo sin vida de la joven Romina celeste de veinticinco años supuestamente arrojándolo al mar donde ahora se activa un dispositivo de búsqueda para encontrar sus restos en Paraguay Romina tiene un hijo que tenía previsto venir pronto a España para lo cual Romina necesitaba dinero y ese fue el origen de la discusión con su marido que se saldó con el fallecimiento de la joven y hasta ahora nada se sabe de la ubicación de sus restos Se trata de una investigación por violencia machista de la que además había antecedentes y sobre la que ahora se decreta el secreto de las actuaciones

en Málaga los equipos de rescate siguen intentando localizar al niño que ayer cayó a un pozo a un agujero realizado para la búsqueda de agua los trabajos continuarán aunque ya no haya luz la subdelegada del Gobierno en Málaga nos contaba a mediodía en el informativo Hora catorce que hay medios suficientes

Voz 4

02:28

si contamos con toda la ayuda de muchísimos profesionales empresas que sacaban pringado que no están dando soluciones se han hecho ex profeso de determinado material para ceder a la búsqueda in situ se ha hecho equipo de soldadura allí en sí la verdad es que lo el dispositivo y los medios empleados los Massimo que hagan alcance