Escucha las noticias de las 21:00 (14/01/2019)

Voz 1454

00:19

Villarejo y todo lo que rodea al excomisario en prisión desde hace más de un año la semana pasada el confidencial y Moncloa punto com empezaron a publicar informaciones sobre la relación con el BBVA hoy hemos conocido los primeros audios y también el contenido de una carta del actual presidente del Banco en la que intenta dar explicaciones a los trabajadores de la entidad será nuestro tema de análisis en los próximos minutos después de recordar otras noticias de este lunes con Esther Bazán buenas noches buenas noches a esta hora seguimos pendientes de las tareas de búsqueda de un niño en hala gay de una mujer en Lanzarote en Totalán en Málaga se sigue trabajando a esta hora después de que haya llegado nueva maquinaria a la zona donde se intenta localizar y rescatar a Julen el niño de dos años que a mediodía de ayer cayó a un pozo un agujero de los que se hacen para las prospecciones de agua no van a parar a pesar de que ya sea de noche en Lanzarote se busca en el mar el cadáver de la joven desaparecida la noche de fin de año su marido que fue detenido ayer ha confesado que la encontró muerta cuando volvió a casa después de haber discutido y se deshizo del cuerpo el tardó una semana en denunciar la desaparición de la chica Theresa May se enfrenta mañana a la votación decisiva sobre el break esta tarde la primera ministra británica que ha comparecido en el Parlamento hacia este llamamiento