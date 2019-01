Escucha las noticias de las 22:00 (14/01/2019)

Voz 0194

00:17

otra semana intensa la que tenemos por delante son los lunes hoy presentación de presupuestos mañana inicio del debate de investidura en el Parlamento de Andalucía en el que se va a escenificar el pacto entre la derecha y la ultraderecha para convertir a Juan Manuel Moreno Bonilla en presidente también semana del Brexit Se vuelve a votar en el Parlamento el acuerdo de salida con Europa que aplazó Theresa May porque no sumaba los votos suficientes de los presupuestos hoy se analiza su contenido a qué se dedican las partidas que más suben y los niños que lanza el Gobierno buscando los apoyos necesarios para que puedan salir de momento con poco éxito o al menos ese es el mensaje que les siguen mandando los independentistas once claro como entre ellos tampoco se ponen de acuerdo habrá que ver cómo acaba de la investidura de Moreno Bonilla pocas dudas el miércoles dormirá ya como presidente de la Junta salvo sorpresa mayúscula las sorpresas sólo la podría protagonizar ciudadanos que se come con patatas el pacto entre PP y Vox y que sigue intentando negociar la Consejería de Familia o Familias como ha dicho hoy Rivera C's insiste en que va a estar integrada ahí lo da por hecho en otro departamento con más competencias Ibon dice que ellos firmaron un papel con el PP veremos cuantos episodios como éste vivimos porque además esa ultraderecha con la que se alían en ciudadanos resulta que recibió dinero de Irán de un grupo opositor iraní que hasta hace poco estaba en la lista de organizaciones terroristas que difícil se va a hacer para Rivera explicar tantas cosas resulta que tanto tiempo buscando la financiación iraní de Podemos y la tenían en el partido que les va a dar sus votos para entrar en el Gobierno de Andalucía y del Brexit puede pasar cualquier cosa hoy Theresa May vuelve a intentar convencer al Parlamento para que se cumpla el calendario del Brexit pero ya veremos con qué éxito lo dicho