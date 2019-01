Escucha las noticias de las 02:00 (15/01/2019)

en Reino Unido de la cuarta y última jornada del Debate del acuerdo del Brexit en el Parlamento británico ha terminado prácticamente como empezó sin los votos suficientes para que salga adelante de poco le ha servido a Theresa May insistir en las consecuencias que puede tener el rechazo de ese documento porque todo apunta a que en la votación de este martes de a salir derrotada corresponsal en Londres Begoña Arce la votación final del acuerdo

Voz 0273

01:14

la prevista entre las siete y media y las nueve y media de la noche hora de Londres Theresa May se prepara para afrontar una masiva derrota que esquivó en diciembre aplazando la votación nada ha cambiado desde entonces la primera ministra no ha podido arrancar a la Unión Europea los cambios legales sobre la salvaguarda en Irlanda del Norte que exigen los rebeldes conservadores en torno al centenar de ellos pueden votar hoy contra ese pacto ayer May les pidió que vuelvan a pensar