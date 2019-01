Escucha las noticias de las 03:00 (15/01/2019)

precio de la factura de la luz sino su baja inmediatamente el precio abusivo de los alquileres no haber Presupuestos Generales del Estado no lo tenemos decidido lo cual quiere decir que los podemos apoyar perfectamente nuevo apoyarlo

estamos en la misma línea así mañana Esquerra Republicana tuviera que votar estos presupuestos votaría que no y que sin ese avance en la solución al conflicto político en Cataluña es dificilísimo imposible que se pueda producir una negociación presupuestaria de partir demócrata

Voz 1955

01:05

en el Grupo Parlamentario Popular ha pasado el algodón a los presupuestos no pasa la prueba son unos presupuestos de supervivencia aseguran que tienen como único objetivo el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve es decir son cortoplacistas y sus consecuencias reales se verán a medio plazo tanto en cuestión de creación de empleo en un momento de bajada del crecimiento con picó como en credibilidad fiscal que demanda la Comisión Europea porque el déficit calculan no será del uno coma tres sino del uno coma ocho como se habló con Bruselas pero no se autorizó un experto popular en negociación presupuestaria había además riesgos en la estrategia adoptada por Sánchez decir que irá hasta el dos mil veinte dinamita la negociación de sus apoyos sólo les puede salvar que nadie quiere ser el responsable de hacer caer su Gobierno