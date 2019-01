Escucha las noticias de las 05:00 (15/01/2019)

Voz 0127

00:38

en Canarias esta mañana se va a retomar la búsqueda de Romina celeste la joven que desapareció hace dos semanas la buscan en varios puntos de la costa de Lanzarote después de que su marido haya cambiado su versión ya haya dicho la Guardia Civil que es a la encontró muerta y que después se deshizo del cadáver Ser Las Palmas Desiré Rodríguez el treinta y uno de diciembre discutieron el se fue de casa y no volvió hasta el día siguiente a medio día cuando supuestamente se la encontró muerta en su casa fue entonces cuando Raúl su marido con denuncias por violencia de género y ahora detenido como presunto autor de los hechos decidió ocultar el cuerpo sin vida de Romina de veinticinco años supuestamente arrojándolo al mar donde ahora la busca a la Guardia Civil su familia repartida entre Paraguay y Madrid siente rabia e impotencia aseguran que siempre les pareció extraño que Raúl no denunciara la desaparición de su mujer hasta una semana después en el Parlamento andaluz hoy comienza el debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla tiene que dar su discurso y mañana se convertirá en el primer popular que preside la Junta en el Parlamento de Reino Unido la imagen que vamos a ver hoy va a ser muy distinta a la prensa británica de este martes augura una gran derrota para Theresa May el acuerdo del Brexit llega muerto a la votación dice el Gardian y la primera ministra se ha quedado sin aliados sin tiempo leemos en el Telegraph sus intentos por convencer a los diputados en las sesiones de debate parecen no haber servido de nada porque incluso en Bruselas Se esperan lo peor corresponsal comunitaria Griselda Pastor