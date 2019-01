Escucha las noticias de las 06:00 (15/01/2019)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana

Voz 2 00:02 cinco en Canarias y sin noticias de Julen

Voz 1727 00:27 saludos qué tal están muy buenos días cuarenta horas lleva ya la familia esperando un milagro cuarenta horas con los servicios de emergencia tratando de rescatar al niño del pozo de sondeo de agua el que se cayó en Totalán en en la provincia de Málaga anoche comenzaron a succionar el tapón de tierra bajo el que se cree que está el bebé en realidad un bebé de dos años alguna novedad ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días hola buenos días pues sin novedades el centenar de efectivos continúan trabajando sin descanso en esas tareas de rescate que continúan centradas en encontrar al pequeño dando por hecho que pueda está por debajo de ese nivel de setenta metros de profundidad se encara el tercer día de rescate de Junio gracias Ana Tere y esta mañana parte del equipo de Hoy por hoy estamos ya en Andalucía en Radio Sevilla esta comunidad acoge por primera vez en su historia la investidura de un candidato a presidente que no es del PSOE el popular Moreno Bonilla pronuncia su discurso hoy a las doce y media de la mañana en el Parlamento autonómico mañana lo votarán ciudadanos Xbox y el viernes tomará posesión como presidente de la Junta organizaciones de mujeres organizaciones feministas tienen convocadas manifestaciones ante el Parlamento andaluz aquí esta mañana por la tarde en varias ciudades de España con él Emma ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género unas movilizaciones a las que se van a sumar activamente en los dos partidos de la oposición andaluza a partir de hoy el PSOE y Adelante Andalucía es martes quince de enero y esta mañana a partir de las nueve de la mañana le vamos a preguntar en Hoy por hoy a un andaluza a la ministra de Hacienda por el dinero de todos entrevista a Montero que acaba de presentar los presupuestos Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:16 buenos días María Jesús Montero viene a la SER tras entregar ayer en el Congreso las cuentas más expansivas de de de dos mil diez de las que destacó su acento social

Voz 3 02:24 ofrecer soluciones a los problemas reales que sufren la familia que agrieta el conjunto de nuestra democracia por esa fisura por eso hueco secuela los populismo por tanto es fundamental cerrarlo

Voz 0027 02:37 la partida de dependencia sube un cincuenta y nueve por ciento y un diez la de becas se vuelve a dotar de recursos la Ley de Memoria Histórica que Rajoy dejó a cero se destinan doscientos veinte millones de euros a luchar contra la violencia machista tal y como acordaron los partidos en el pacto de Estado contra ese tipo de violencia a Cataluña recibirán sesenta y seis por ciento más que en dos mil dieciocho se acerca a lo comprometido en el Estatut PP y Ciudadanos ya han dicho que presentarán enmiendas a la totalidad Dolors Montserrat es la portavoz parlamentaria del PP este supuesto es la factura

Voz 4 03:06 que paga Pedro Sánchez con sus socios de gobierno que no son más que los independentistas los comunistas y los batasunos y este es el nivel de la discusión pública en fin

Voz 1727 03:19 presupuestos destilan casi cuatrocientos millones de euros a Extremadura la mayoría para mejorar el tren falta hace porque esta noche ha sufrido otro incidente en la línea que une la comunidad con Madrid según el país Adif investiga si se trata de un sabotaje

Voz 0027 03:34 a la altura de Torrijos en la provincia de Toledo un tren que había salido de Zafra Badajoz con XXXIII pasajeros ha sufrido un pequeño descarrilamiento que no deja heridos eso sí provocó un retraso de tres horas

Voz 1727 03:45 el Brexit se enfrenta esta noche a su prueba de fuego hoy lo votan los Comunes que siguen el no y la primera ministra les ha pedido sacarlo no a veces no sea la desesperada que vuelvan a leerse de acuerdo un acuerdo que no es perfecto dice May pero que es un compromiso en Francia Macron trata de desactivar la protesta de los chalecos amarillos con lo que llama el diálogo nacional

Voz 0027 04:10 hoy inicia los encuentros con alcaldes de Normandía Macron pide a los franceses que se pronuncien sobre impuestos bajar qué servicios públicos propone suprimir si quieren un Estado más descentralizado o cómo financiar la lucha contra el cambio climático

Voz 1727 04:22 si Polonia ha salido esta noche masivamente a la calle para rechazar el asesinato del alcalde de edad ADS que no ha podido sobrevivir a las puñaladas que le asestó un desconocido durante un concierto benéfico

Voz 6 04:35 M

Voz 7 04:39 Messi con música han despedido a este político liberal del partido opositor aquí un joven

Voz 1727 04:45 atacó dijo que por venganza personal

Voz 8 04:48 con un

Voz 9 04:56 y en los deportes tenemos tenis

Voz 1727 04:58 directo con una nueva jornada del Abierto de Australia Sampe buenos días

Voz 1161 05:01 buenos días Pepa he con la buena noticia de la clasificación de Garbiñe Muguruza para la siguiente ronda ha vencido a la China Suiza en en dos sets seis dos seis tres eliminados en el cuadro masculino Albert Ramos en cuatro sets con el húngaro fucsia ex Jaume Munar en tres con el italiano Fognini por abandono del Espanyol cuando perdía tres uno en el tercero en juego están el de Pablo Andújar con el canadiense salvo paró fiel de Carla Suárez con la francesa Burela ambos en el primer set y el de Pablo Carreño frente al italiano Bani en el cuarto en los próximos minutos comenzarán el cráneo el PIL y el de and roll Barrena frente a Cornet

Voz 10 05:32 el pronóstico del tiempo Jordi

Voz 0978 05:35 pues buenos días buenos días hoy el tiempo será soleado con temperaturas un poco más bajas que ayer hace más frío ahora que ayer a esta misma hora el en la mayor parte del interior pueblos de montaña también se están formando nieblas en la cuenca del Duero del Ebro que pueden ser persistentes en muchos casos donde no se vea el sol ambiente frío todo el día máximas que apenas pasarán de los cero grados en el resto sí que va a lucir mucho el sol con temperaturas máximas en toda la Península y Baleares de diez a quince grados un poco más altas en el sudeste de la Península en Canarias con algo de calima viento del este temperaturas máximas por encima de los veinte grados

Voz 8 06:14 a las segundas y te hizo este nombre

Voz 1727 06:28 hay mucha actividad política y social esta mañana en Andalucía no sólo la sesión de investidura en el Parlamento andaluz antes a primera hora el presidente de Ciudadanos Albert Rivera participa en un desayuno informativo que organiza la Cadena SER en Málaga la vicepresidenta del Gobierno presenta un plan de igualdad en Granada en Sevilla jornadas en la Universidad sobre Derechos humanos en ellas interviene nuestra segunda invitada esta mañana nadie la fuente buenos días

Voz 0456 06:57 hola Pepa buenos días porque después de entrevistar al amigo

Voz 1727 06:59 tras Montero recibimos en Radio Sevilla a Dilma Rousseff

Voz 0456 07:03 de ahí que les dé los buenos días a todos y a todas con esta música brasileña que triunfa en las listas de lo más escuchado en aquel país al menos por los jóvenes Tatum se llama la canción a partir de las nueve y media una hora antes en Canarias Dilma Rousseff en la SER en tiempos de sonar hoy en tiempo de tertulia hoy con Lucía Méndez con Ignacio Ruiz Jarabo y con Argelia que era

Voz 8 07:24 él

Voz 0456 07:27 a partir de las diez Toni Garrido con Nacho Carretero y con Gonzo van a recorrer los pueblos despoblados de España y muchos de los que se venden en agencias inmobiliarias vamos a celebrar también dieciocho años de Wikipedia y antes de despedir el programa llamamos a Juan Antonio Bayona a Rodrigo Cortés a Jaume Balagueró ya Desirée de Fez para rendir nuestro personal homenaje o sumarnos a él al Chicho Ibáñez Serrador premio Goya de Honor este año en la edición que se va a celebrar en Sevilla Pepa anoche fue la fiesta de los nominados en el Teatro Real de Madrid van a contar cómo fue

Voz 8 07:59 todo para el Sevilla Danilo todo pasa el Sevilla

Voz 1727 08:12 nosotros estamos ya en Sevilla para no perder detalle del discurso de investidura que pronuncia esta mañana Moreno Bonilla y queremos saber qué esperan ustedes el nuevo presidente de la Junta

Voz 0456 08:23 en este momento histórico en Andalucía y en España que gestos que declaración que palabras esperan de él hoy en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y nos pueden mandar un whatsapp con un audio que queremos escucharles seis tres ocho XXXI XXXIV

Voz 1727 08:36 sí dice tienen dudas preguntas reflexiones sobre los presupuestos hoy que a las nueve tendemos a la ministra de Hacienda nos las pueden hacer llegar les escuchamos en antena y además pregunta para ti Dani

Voz 11 08:49 Fuentes de esas dormido hoy pues seguro que más que Aimar seis eso sí oyendo si os el sería impensable además partidos sería siempre duermo bien

Voz 0027 08:58 que de viejas verte pues nosotros estamos

Voz 0456 09:00 al borde del infarto es lo hemos a contar esta mañana dormir menos de seis horas al día o no hacerlo del tirón despertarlos a ratos aumenta el riesgo cardiovascular así que queremos saber cuántas duermen han al día ustedes cuántas horas y lo hacen del tirón y cuando las duermen yo por las tardes nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro

Voz 1727 09:22 pero yo no me he enterado seis horas al día como mínimo eso es

Voz 0027 09:26 la de las este equipo fatal

Voz 1727 09:28 a las seis y diez en las cinco y diez en Canarias Aimar

Voz 0027 09:34 empieza hoy por hoy con Ana Button Jordi Fábrega en la producción con Roberto Mahan Elena Sánchez y Nacho Sánchez en la técnica en esos momentos en los que te cobran de más en una factura o cuando reclama Si reclama así no te hacen caso o cuando tú vecinas se desentiende de un hotel

Voz 4 09:54 esos esos son momentos legalizadas

Voz 12 09:58 manual desde diez euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites llama gratis al novecientos cien seis seis tres

Voz 0027 10:06 sí

Voz 13 10:07 ya están aquí los mejores precios del centro de oportunidades y outlet de El Corte Inglés

Voz 14 10:11 ni Saura hasta un ochenta por ciento de descuento en una selección de grandes firmas no dejes escapar esta oportunidad y los centros de oportunidad es ya un El Corte Inglés los mejores precios y descuentos te están esperando

Voz 13 10:22 los consulta condiciones entienda y horarios en El Corte Inglés

Voz 0027 10:26 eso es

Voz 15 10:30 en la Cadena Ser

Voz 0027 10:38 a medio día a las doce y media eh comienza el debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de Andalucía el candidato va a pronunciar hoy su discurso mañana será la votación que ya tiene ganada antes incluso de que empiece el debate además va a tener lugar la concentración que han convocado los colectivos feministas frente al Parlamento autonómico para advertir al futuro Gobierno andaluz apoyado por Vox de que los avances en igualdad no son reversibles el PSOE y Adelante Andalucía se suman a esa propuesta de los socialistas incluso han fletado autobuses Elena Carazo Radio Sevilla buenos días

Voz 0534 11:07 buenos días Aimar Juan Manuel Moreno Bonilla pronunciará un discurso realista e ilusionante que ofrecerá diálogo y apelará a la responsabilidad de los demás grupos como anunciaba desde el Partido Popular Loles León

Voz 1524 11:18 pero es su secretaria general de un cambio moderado y tranquilo un cambio que tenga un objetivo claro que es mejorar la vida de los andaluces y poner a los andaluces por encima de cualquier ideología política dedica no en cuerpo y alma Andalucía mientras pronuncie su discurso