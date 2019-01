Escucha las noticias de las 08:00 (15/01/2019)

Voz 1727

00:00

son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días cuando nos preguntamos porque crecen los extremismos el porqué que rigen los discursos fáciles disparatados conviene recordar el papel que juegan los políticos cuando se trata de las cosas del comer por ejemplo los presupuestos el propio presidente del Gobierno va analizó el tema juguete o con la posibilidad de no presentarlos sino tenía apoyos suficiente pero su equipo debió convencerlo de que un gobierno que no presenta cuentas tiene que irse bien ya están aquí esas cuentas expansivas con mucho gasto social y confiando el balance final aumentar los ingresos fiscales dicen los expertos que duda de que eso sea posible veremos pero el debate de los políticos va hoy de verdad sobre el contenido del presupuesto sobre si es mejor o peor para los españoles para las españolas esta o aquella partida no que va todos se juega todo a sostener o derribar por unos meses a Pedro Sánchez en La Moncloa unos meses en realidad porque en cualquier caso la legislatura acaba en un año esto es lo que hay en el debate público español a las nueve hablamos con la ministra de Hacienda con María Jesús Montero de las cuentas de los cuentos de Andalucía donde hoy se inicia el relevo histórico Moreno Bonilla pronuncia su discurso de investidura y hay convocadas manifestaciones en toda España para rayar que gobernará apoyado en un partido negacionista de la igualdad de la violencia de género Pepa Bueno