Escucha las noticias de las 10:00 (15/01/2019)

la mujer de cincuenta y nueve años y el hombre de cincuenta y cinco fueron localizados ayer tarde sin vida en su casas un matrimonio alemán ella fue encontrada en la cama sin vida y él ahorcado en el interior del domicilio una conocía a la mujer fue según la Guardia Civil la que dio el aviso porque no sabía nada de ellos desde hacía días cuando entró en la vivienda se encontraron lo que antes le explicamos investiga las causas no se descarta ninguna hipótesis está a la espera de la autopsia para aclarar lo ocurrido pues la además

Voz 2

01:11

yo creo que se puede hablar de todo siempre en cada entrada parta o lo que sigue muy importante es que no se genere ningún tipo de falsa expectativa y el avance de ese diálogo tiene que estar fundamentado ya arquitectura de la que el conjunto de España no hay modo Tao y no podemos llamar no han ningún tipo de situación extraña no en este sentido