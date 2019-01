Las noticias de Castilla y León, 10:03 (15/01/2019)

Voz 3

00:27

es evidente que todo aquello que sea incentivar el uso del ferrocarril de forma habitual como sería el caso con el tema de los abonos pues es una buena idea es algo positivo y es algo que desde algunos ámbitos pues llevamos pidiendo hace muchos años no ya sólo para este servicio sino para todos los servicios ferroviarios claro otra cosa que tenía o gente a discutir la duración de estos abonos como área funcional y todas estas cosas e incluso situaciones tan curiosas como que estamos en un servicio Alvia es una cosa bueno pues habilitan una parte del tren como aval para que se puedan un hacer estas cosas no Cid tener tener abono no con lo cual habla mucho de esto que comentaba al principio no de estas políticas comerciales tan curiosas que tiene que tiene Renfe