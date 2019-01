Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:02 (15/01/2019)

de de Torrijos en Toledo Anastasio Arevalillo ha censurado el sabotaje que presuntamente ha cometido sobre la línea Madrid Extremadura que pasa por eso localidad y que ayer provocó el descarrilamiento de un tren en el que iban treinta y tres personas afortunadamente sin daños personales porque el convoy no llegó a volcar en declaraciones a la SER a la SER Arevalillo afirma que si lo que se pretende llamar la atención sobre el mal estado de la línea que esto no es lo adecuado

Voz 2

00:51

los precios crecieron en Castilla La Mancha en uno coma dos por ciento en dos mil dieciocho hoy el INE actualizado el índice de precios al consumo que muestra que la cesta de la compra en nuestra región se mantuvo en la media nacional desde este miércoles y durante un plazo de veinte días se podrán presentar alegaciones al anteproyecto de la Ley del Tercer Sector Social de Castilla La Mancha hoy lo publica el oficial y en Albacete la Asociación de Periodistas ha denunciado que el Ayuntamiento de Chinchilla ha sacado a concurso cuatro plazas de redactor locutor en la radio municipal donde los candidatos no se les Egipto no se les exige ningún tipo de estudios ni de Periodismo Comunicación Audiovisual no se les exige tener ningún tipo de titulación el colectivo asegura sentirse indignado y recuerda que en las administraciones lo habitual es que para ese tipo de plazas se exija la titulación correspondiente y que la escala laboral sea la A uno que es también la que contempla un salario mayor acorde también a la formación de los candidatos once y cuatro minutos