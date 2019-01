Escucha las noticias de las 11:00 (15/01/2019)

las once las diez en Canarias toda la información de la mañana con Antonio Martín buenos días buenos días Toni los equipos de rescate han comenzado a abrir

por un túnel paralelo al pozo en el que se cayó el pequeño Julen en Totalán en la provincia de Málaga no se ha podido sacar el tapón de tierra que hay en ese pozo is apuesta por tanto por esta solución informa desde Radio Axarquía José Luis García

lo demás en hora y media comienza el debate de investidura de Juan Manuel Moreno como nuevo presidente de la Junta de Andalucía esta mañana la ministra de Hacienda y ex consejera andaluza María Jesús Montero ha alertado en la SER del peligro que pueden correr logros alcanzados por las mujeres por la llegada de la extrema derecha ese Parlamento autonómico

Voz 3

02:06

tenemos que estar alerta mirando permanentemente que nadie nos arrebate aquello que que pensábamos que estaba ya definitivamente para siempre yo creo que la irrupción de de Vox en el debate político rodarla los comentarios que se han hecho sobre la necesidad de modificar la ley de violencia son cuestiones que no dañan el alma que son cuestiones que a las mujeres no crean una desazón porque el lo que estamos es justamente en en conseguir más derechos en seguir avanzando no podemos ni dejar pasar un milímetro porque ante ese milímetro se abre la grieta