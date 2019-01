Las noticias de Castilla y León, 11:02 (15/01/2019)

Voz 3

01:32

esas conjunto de políticas van a suponer que hasta cuatrocientos millones de euros puedan regresar ha dicho al bolsillo de los ciudadanos de Castilla y León sobre la inversión real algunas infraestructuras pendientes como las autovías hayan y Soria la delegada ha dicho que no se puede presupuestar aquello para la que no hay proyectos para lo que no hay un proyecto en firme y que por eso las cantidades consignadas son las máximas que pueden poner sobre este proyecto de presupuestos en la mesa para licitar algunas de las obras