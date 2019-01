Las noticias de Asturias, 11:02 (15/01/2019)

Voz 0174

00:06

los precios bajan medio punto en diciembre en Asturias que cierra el año dos mil dieciocho con una subida del uno coma uno por ciento el índice de precios al consumo ha bajado un cero coma cinco por ciento en el último mes de dos mil dieciocho año que se cierra con una tasa interanual del uno coma uno por ciento una décima por debajo de la inflación interanual del conjunto de España el Instituto Nacional de Estadística atribuye el descenso del IPC en diciembre al descenso del precio de los carburantes del gasóleo para calefacción los servicios de alojamiento los sindicatos ya Alcoa inician a esta hora en Madrid la última reunión de la comisión negociadora del expediente de regulación de empleo para el cierre de las fábricas de Avilés y La Coruña hasta ahora la empresa no ha modificado su pretensión de cierre que los sindicatos rechazan a partir de mañana la empresa podría ejecutar los despidos para los dos tercios de la plantilla de ambas fábricas el paro proyecto de presupuestos del Estado para dos mil diecinueve recoge doscientos noventa y cinco millones de euros de inversión en Asturias el proyecto será detallado este mediodía por la delegada del Gobierno en Asturias Delia Losa Asturias es la sexta comunidad en inversión por habitante se concentra sobre todo en las infraestructuras ferroviarias es la Variante de Pajares ir en Cercanías hoy será despedido Juan Cueto Alas fallecido ayer a los setenta y seis años a las seis y media de esta tarde tendrá lugar en el tanatorio El Salvador de Oviedo el acto de despedida por expreso deseo del fallecido no se va a celebrar ningún acto religioso ni rito fúnebre en su memoria Juan Cueto que fue reconocido con la Medalla de Oro de Asturias nació en Oviedo pero se asentó posteriormente en Gijón ciudad que le nombró hijo adoptivo antes de trasladarse a Madrid desde donde trabajó para el diario El País y posteriormente ejerció como director de Canal Plus fue también fundador de los Cuadernos del Norte histórica revista cultural editada en Oviedo durante los años durante años bajo su dirección son las diez once It cinco minutos de la mañana así sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto